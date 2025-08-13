晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》葉霸老師的身教 知識與品格才是民主的最低標準

2025/08/13 08:30

◎ 史里

七月二十六日的罷免案雖然失敗了，但這樣的結果，真的合理嗎？不是沒努力，不是沒人站出來。葉霸老師——葉春蓮，就是最真實的例子。他沒有政黨、沒有資源，只有一份對土地的良知，站在街頭，堅持該堅持的。

葉霸老師沒有政黨、沒有資源，只有一份對土地的良知，站在街頭，堅持該堅持的。（資料照）葉霸老師沒有政黨、沒有資源，只有一份對土地的良知，站在街頭，堅持該堅持的。（資料照）

很難相信，在這個時代，我們竟還得重談「知識」與「品格」這樣基本的事。

這本該是民主社會的最低要求，但現實卻告訴我們：當代社會對自由與民主的意識薄弱，太容易在市場利益面前屈服，人性也顯得脆弱而短視。

那些被提出罷免的立委，有的背後是黑道，有的滿嘴謊言，有的靠暴力推擠出風頭。他們不關心政策，不在乎人民，只算計自己未來的權力和位置。但就是這些人，撐過了罷免，繼續穩坐國會，還能理直氣壯。

他們現在可以一路做到二〇二八年，幾乎握有免死金牌。那時的台灣會變成什麼樣子？這是我們的選擇，我們也得承擔。但我們真的承擔得起嗎？

八月二十三日，另一場選擇就在眼前。

八月二十三日，另一場選擇就在眼前。我們要留下什麼價值給下一代？圖為罷團籲請大家加油。（資料照）八月二十三日，另一場選擇就在眼前。我們要留下什麼價值給下一代？圖為罷團籲請大家加油。（資料照）

我們要留下什麼價值給下一代？短期的現金誘惑，還是誠信、責任與尊嚴？

葉霸老師用身教提醒我們：在荒謬的時代，堅持做對的事，本身就是一種希望。

而這希望，不能只靠她一個人，而她也不應孤單。

（作者為台南市市民）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書