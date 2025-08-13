自由開講》葉霸老師的身教 知識與品格才是民主的最低標準

◎ 史里

七月二十六日的罷免案雖然失敗了，但這樣的結果，真的合理嗎？不是沒努力，不是沒人站出來。葉霸老師——葉春蓮，就是最真實的例子。他沒有政黨、沒有資源，只有一份對土地的良知，站在街頭，堅持該堅持的。

很難相信，在這個時代，我們竟還得重談「知識」與「品格」這樣基本的事。

這本該是民主社會的最低要求，但現實卻告訴我們：當代社會對自由與民主的意識薄弱，太容易在市場利益面前屈服，人性也顯得脆弱而短視。

那些被提出罷免的立委，有的背後是黑道，有的滿嘴謊言，有的靠暴力推擠出風頭。他們不關心政策，不在乎人民，只算計自己未來的權力和位置。但就是這些人，撐過了罷免，繼續穩坐國會，還能理直氣壯。

他們現在可以一路做到二〇二八年，幾乎握有免死金牌。那時的台灣會變成什麼樣子？這是我們的選擇，我們也得承擔。但我們真的承擔得起嗎？

八月二十三日，另一場選擇就在眼前。

我們要留下什麼價值給下一代？短期的現金誘惑，還是誠信、責任與尊嚴？

葉霸老師用身教提醒我們：在荒謬的時代，堅持做對的事，本身就是一種希望。

而這希望，不能只靠她一個人，而她也不應孤單。

（作者為台南市市民）

