晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》購物籃外交 消費可以是改變台灣的選擇

2025/08/10 18:00

◎ 陳永昌

南非外交部片面將台灣代表處遷址更名，台灣外交部回應可能採取限制晶片輸往南非等反制措施。這一次很不一樣，台灣硬起來使出經濟制裁殺手鐧，外交戰移轉為經濟戰，靈活運用手中半導體晶片有利籌碼。

南非外交部片面將台灣代表處遷址更名，我外交部抗議並可能採取限制晶片等反制措施。（路透檔案照）南非外交部片面將台灣代表處遷址更名，我外交部抗議並可能採取限制晶片等反制措施。（路透檔案照）

南非身為二十國集團G20輪值主席國，今年十一月下旬將於約翰尼斯堡舉辦領袖高峰會。由於美國與南非兩國關係近期不睦，再加上美國國務卿魯比歐抵制缺席今年二月G20外長會議在前，美國總統川普親自出席高峰會可能性越來越低，他本人也多次親口預告不想去；南非當局非常需要中國國家主席習近平出席站台，欺辱台灣不過是向北京當局獻媚取寵。

台灣硬起來使出經濟制裁殺手鐧，外交戰移轉為經濟戰 。圖為外交部。（資料照）台灣硬起來使出經濟制裁殺手鐧，外交戰移轉為經濟戰 。圖為外交部。（資料照）

八年前二○一七年一月中旬，西非國家奈及利亞要求台灣駐處遷出首都摘牌更名，作為送給當時即將到訪中國外長王毅的見面禮，甚至出動大批武裝警察包圍台灣代表處館舍，相同情節很可能再次倒帶重演。

根據統計，今年前半年南非自台灣進口額約兩億四千萬美元，台灣進口額則約四億元商品，雙邊貿易受政治干擾萎縮中。電腦與手機是南非向台灣採購前兩名主要商品，再加上汽車零配件，皆有可能會使用到晶片，但大多屬於市場替代性高的成熟製程晶片，而非台灣具有獨佔優勢的高階晶片，產能過剩中國低階晶片應該足以補位滿足對方需求。無論如何，台灣不能任由南非予取予求，限制晶片出口是維護國家利益與國家尊嚴的重要象徵性一步！

在此之外，民間力量可以扮演政府外交的堅實後盾。南非眾多出口台灣商品，除了礦產原物料，有不少日常生活消費商品，民間自發性拒絕採買，可以向對方清楚展現台灣人民憤怒與不滿

民間自發性拒絕採買，可以向對方清楚展現台灣人民憤怒與不滿。圖為南非國寶茶；示意圖。（圖取自unsplash）民間自發性拒絕採買，可以向對方清楚展現台灣人民憤怒與不滿。圖為南非國寶茶；示意圖。（圖取自unsplash）

既然南非政府食人夠夠欺人太甚，台灣民眾沒有必要自作多情繼續消費南非進口商品，其中像是南非蘋果、夏威夷果乾、葡萄柚以及國寶茶等農產品，在台灣能見度不算低，但是市場上替代性選擇很多，抵制消費不會帶來任何不便。舉例來說，南非是台灣排名第五新鮮蘋果來源國，拒吃南非蘋果，市面上還有美國、紐西蘭、日本與智利等國蘋果，像是紐西蘭與台灣有簽訂經濟合作協定，進口蘋果零關稅，是物美價廉的更好選擇。

購物籃可以成為外交的一環，選擇購買或者拒買，每一次消費都是改變台灣的選擇！

（作者為台北市商業會前副秘書長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書