自由開講》購物籃外交 消費可以是改變台灣的選擇

◎ 陳永昌

南非外交部片面將台灣代表處遷址更名，台灣外交部回應可能採取限制晶片輸往南非等反制措施。這一次很不一樣，台灣硬起來使出經濟制裁殺手鐧，外交戰移轉為經濟戰，靈活運用手中半導體晶片有利籌碼。

南非外交部片面將台灣代表處遷址更名，我外交部抗議並可能採取限制晶片等反制措施。（路透檔案照）

南非身為二十國集團G20輪值主席國，今年十一月下旬將於約翰尼斯堡舉辦領袖高峰會。由於美國與南非兩國關係近期不睦，再加上美國國務卿魯比歐抵制缺席今年二月G20外長會議在前，美國總統川普親自出席高峰會可能性越來越低，他本人也多次親口預告不想去；南非當局非常需要中國國家主席習近平出席站台，欺辱台灣不過是向北京當局獻媚取寵。

台灣硬起來使出經濟制裁殺手鐧，外交戰移轉為經濟戰 。圖為外交部。（資料照）

八年前二○一七年一月中旬，西非國家奈及利亞要求台灣駐處遷出首都摘牌更名，作為送給當時即將到訪中國外長王毅的見面禮，甚至出動大批武裝警察包圍台灣代表處館舍，相同情節很可能再次倒帶重演。

根據統計，今年前半年南非自台灣進口額約兩億四千萬美元，台灣進口額則約四億元商品，雙邊貿易受政治干擾萎縮中。電腦與手機是南非向台灣採購前兩名主要商品，再加上汽車零配件，皆有可能會使用到晶片，但大多屬於市場替代性高的成熟製程晶片，而非台灣具有獨佔優勢的高階晶片，產能過剩中國低階晶片應該足以補位滿足對方需求。無論如何，台灣不能任由南非予取予求，限制晶片出口是維護國家利益與國家尊嚴的重要象徵性一步！

在此之外，民間力量可以扮演政府外交的堅實後盾。南非眾多出口台灣商品，除了礦產原物料，有不少日常生活消費商品，民間自發性拒絕採買，可以向對方清楚展現台灣人民憤怒與不滿。

民間自發性拒絕採買，可以向對方清楚展現台灣人民憤怒與不滿。圖為南非國寶茶；示意圖。（圖取自unsplash）

既然南非政府食人夠夠欺人太甚，台灣民眾沒有必要自作多情繼續消費南非進口商品，其中像是南非蘋果、夏威夷果乾、葡萄柚以及國寶茶等農產品，在台灣能見度不算低，但是市場上替代性選擇很多，抵制消費不會帶來任何不便。舉例來說，南非是台灣排名第五新鮮蘋果來源國，拒吃南非蘋果，市面上還有美國、紐西蘭、日本與智利等國蘋果，像是紐西蘭與台灣有簽訂經濟合作協定，進口蘋果零關稅，是物美價廉的更好選擇。

購物籃可以成為外交的一環，選擇購買或者拒買，每一次消費都是改變台灣的選擇！

（作者為台北市商業會前副秘書長）

