自由開講》晶片不只是商業，更是國安！台積電洩密案的警訊

◎ 謝旭明

台積電2奈米技術遭工程師偷拍洩漏，千張照片流向日本企業，這起事件已超越商業層面，攸關我國核心科技安全與國家安全。

2奈米製程是全球領先技術，是臺灣在地緣政治角力中的護身符。當全球搶晶片、科技戰升溫之際，臺積電不只是企業，更是國安邊界。技術一旦外流，無法追回，將削弱我國在國際上的談判籌碼與產業領先地位。

更令人警惕的是，洩密者並非間諜或滲透，而是我們自己人。這些工程師以最原始的「手機拍照」方式洩密，代表企業內部資訊保護與警覺機制仍有巨大破口，也反映整體社會對「科技即國安」的意識尚未深化。

呼籲政府應盡速盤點目前國安法、營業祕密法、核心關鍵技術保護制度，針對高科技產業內部的保密義務、違法成本、跨國合作風險等，全面升級規範，並設置「國家級技術防護標準」，讓所有被認定為關鍵核心技術的企業，能有一致且高強度的防護要求。此外，對於離職員工前往同業、外國設備商工作的情況，是否應比照軍事或高機密人員，設置技術冷卻期（cooling-off period）或轉職申報制度，也應啟動討論。

在全球高科技地緣政治化的大背景下，台積電不只是一家公司，而是一條國安防線。晶片是臺灣得以安身立命的護盾，也是各國爭相奪取的矛。這起洩密事件不應僅止於企業內部懲處，更應成為政府與全體國人重新檢視「科技國安觀」的契機。

