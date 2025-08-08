晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》晶片不只是商業，更是國安！台積電洩密案的警訊

2025/08/08 13:00

◎ 謝旭明

台積電2奈米技術遭工程師偷拍洩漏，千張照片流向日本企業，這起事件已超越商業層面，攸關我國核心科技安全與國家安全。

台積電2奈米技術遭工程師偷拍洩漏，千張照片流向日本企業。（資料照）台積電2奈米技術遭工程師偷拍洩漏，千張照片流向日本企業。（資料照）

2奈米製程是全球領先技術，是臺灣在地緣政治角力中的護身符。當全球搶晶片、科技戰升溫之際，臺積電不只是企業，更是國安邊界。技術一旦外流，無法追回，將削弱我國在國際上的談判籌碼與產業領先地位。

更令人警惕的是，洩密者並非間諜或滲透，而是我們自己人。這些工程師以最原始的「手機拍照」方式洩密，代表企業內部資訊保護與警覺機制仍有巨大破口，也反映整體社會對「科技即國安」的意識尚未深化。

呼籲政府應盡速盤點目前國安法、營業祕密法、核心關鍵技術保護制度，針對高科技產業內部的保密義務、違法成本、跨國合作風險等，全面升級規範，並設置「國家級技術防護標準」，讓所有被認定為關鍵核心技術的企業，能有一致且高強度的防護要求。此外，對於離職員工前往同業、外國設備商工作的情況，是否應比照軍事或高機密人員，設置技術冷卻期（cooling-off period）或轉職申報制度，也應啟動討論。

台積電不只是一家公司，而是一條國安防線。（路透檔案照）台積電不只是一家公司，而是一條國安防線。（路透檔案照）

在全球高科技地緣政治化的大背景下，台積電不只是一家公司，而是一條國安防線。晶片是臺灣得以安身立命的護盾，也是各國爭相奪取的矛。這起洩密事件不應僅止於企業內部懲處，更應成為政府與全體國人重新檢視「科技國安觀」的契機。

（作者為國小教師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com



免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書