自由開講》面對醫療政策危機 領導者應有相當氣度及作為

黃金舜

今年臺灣面臨包含國際情勢、天災等造成的挑戰，也是對社會韌性及執政團隊能力的考驗，由於施政上的部分問題，近期對於內閣改組的聲音也再度被提起，尤其因為對美關稅問題被點名的經濟部長郭智輝以及因為醫療政策危機而被關注的衛福部長邱泰源。

邱泰源部長上任以來，各項政策皆明顯偏重醫師，含藥師團體在內的各職類醫事團體，對邱部長的呼籲彷彿魚沉雁杳。（資料照）

身為執業藥師，國際貿易及談判並非我的專業，故對於郭部長我不便置喙，然而身為醫療體系的一份子，我認為我國醫療政策近一年多以來確實有亟待解決的問題。

衛福部身為醫療政策的主管機關，領導者應具備能兼顧各醫事職類之權益，讓各職類人員能夠各司其職，共同守護國人健康，然而在邱泰源部長上任以來，各項政策皆明顯偏重醫師，反之包含藥師團體在內的各職類醫事團體，對邱部長的呼籲彷彿魚沉雁杳，千呼萬喚也無法見到邱部長一面。我認為，身為領導者，應有傾聽、接納不同意見的氣度，以及親上火線為政策說明、與民間團體溝通的勇氣與身段。我作為藥師公會全聯會理事長，全聯會亦多次就各類議題希冀能與邱部長溝通，然而在各類場合，邱部長卻從未現身。

台師大女足隊爆出教練強迫球員配合研究抽血，甚至以學分、強制退隊等方式威脅球員配合。（圖擷自threads）

又日前國立臺灣師範大學爆發的違法對女足球員抽血作為研究用途之爭議，邱部長更表示「教育部主責，衛福部全力協助」，顯見其並未有身為《人體研究法》主管機關領導者之自覺，也因此更加導致我國醫療政策的治絲益棼。

醫療政策攸關重大，九月也將迎來115年度健保總額的協商。（資料照）

時序入秋，九月也將迎來115年度健保總額的協商，我認為目前執政團隊面對醫療政策的問題，包含缺藥危機、醫療人力流失、健保總額增加等議題，無論是危機處理或長期規劃，都仍有待加強。邱部長曾為醫師及立法委員，對於醫療界的貢獻自不待言，然而我認為，由上述情形可見，其並非合適的醫療政策領導者，我呼籲邱部長知所進退，也期待執政團隊能夠知人善任，真正落實健康臺灣的政策目標。

（作者為總統府國策顧問暨藥師公會全國聯合會理事長）

