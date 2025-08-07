晴時多雲

林修民 半導體看天下》輸入中資汽車不只是經濟問題、更是國安問題

現在的汽車基本上就是一個會高速移動的手機，如果他又具備無人駕駛的能力，他跟在飛彈的差別就只在於有沒有炸藥跟天空地表移動而已。
林修民

林修民

2025/08/07 21:00

◎ 林修民

根據媒體報導，中國最大的汽車製造商比亞迪來台灣宴請立法院在野黨的高層，恐怕是為其即將輸入台灣做準備，誠如很多產業經濟專家先前提過中國的汽車產能襲捲全世界會造成血流成河，但事實上他所帶來的問題更加嚴重，特別是國安問題。

中國汽車大廠比亞迪擬以「泰國製造」方式，企圖以「第三地」生產全車登台。 （歐新社檔案照）中國汽車大廠比亞迪擬以「泰國製造」方式，企圖以「第三地」生產全車登台。 （歐新社檔案照）

中國的汽車量產所引起的產業跟經濟問題，造成國內汽車產業的危險已有許多先進談過，所以本文不再贅述。

現在的汽車基本上就是一個會高速移動的手機，如果他又具備無人駕駛的能力，他跟在飛彈的差別就只在於有沒有炸藥跟天空地表移動而已。

汽車為什麼會有這些的功能？最主要的當然就是來自他裡面的晶片能力。所以如果你的晶片會因為輸入恐怖極權國家導致國安的威脅，那裝載晶片應用後的汽車，更沒有道理可以進來台灣。

現在的汽車基本上就是一個會高速移動的手機，最主要的當然就是來自他裡面的晶片能力。（法新社檔案照）現在的汽車基本上就是一個會高速移動的手機，最主要的當然就是來自他裡面的晶片能力。（法新社檔案照）

中資汽車所造成的國安危險，最主要有兩個

第一、汽車是一個高度功能安全的產業，絕非消費性產品可以相比。

不要看現在中國的消費性手機品牌幾乎主導的全世界的手機行業，但事實上在2010年以前，中國量產最大的手機其實是所謂的山寨機，或者稱之為白牌手機。

而這些所謂的山寨機很簡單，反正就是利用中國量產電子產品的規模，只要有一些關鍵的零組件自己組一組再加上一個外殼隨便編一個品牌就可以出貨。

而現在手機市場已經沒有山寨機存活的空間，所以過去幾年中國廠商就把這個腦筋動到汽車上面，他們認為可以在汽車上面複製當年手機成功的模式。

事實上，汽車跟手機完全不同。

筆者上課的時候最喜歡問學生一個問題：你們覺得同樣的晶片，用在汽車跟用在手機上面的要求會一模一樣嗎？

中資汽車所造成的國安危險，主要是 汽車是一個高度功能安全的產業，絕非消費性產品可以相比。示意圖。（路透檔案照）中資汽車所造成的國安危險，主要是 汽車是一個高度功能安全的產業，絕非消費性產品可以相比。示意圖。（路透檔案照）

答案當然不會一樣，最簡單的分別就是：你手機當機之後大多數重開機就解決了，但問題是你汽車在高速公路上面行駛當機了，也是打算重開機解決這個問題嗎？

中國的這些汽車品牌相較於德國日本這些好幾十年的廠商相比，中資汽車在品質可靠方面完全沒有經過實證。所有的新車都是美輪美奐，但是一個車子對於乘客安全的可靠度那可是需要經過千錘百煉時間的淬煉，不是隨便拿來組一組就可以出貨了。

如果放任這些裝置的汽車進來台灣，萬一他在高速公路上面故障，甚至如很多國外媒體報導的自燃率特別高，那個絕對是國家安全、公共危險的問題。

第二、所謂的自動駕駛就是AI的應用

現在的汽車由於自動化程度高，所以都配備很多感測器，光是汽車就有很多個攝像鏡頭。而這些鏡頭其實都有可能會造成國安的危險。

這就是為什麼特斯拉和他的創辦人非常捧中國，但中國還是不會讓特斯拉靠近中國敏感區域的原因

特斯拉和他的創辦人非常捧中國，但中國還是不會讓特斯拉靠近中國敏感區域的原因。圖為特斯拉在北京經銷點。 （美聯社檔案照）特斯拉和他的創辦人非常捧中國，但中國還是不會讓特斯拉靠近中國敏感區域的原因。圖為特斯拉在北京經銷點。 （美聯社檔案照）

而也是因為車子內部有大量聯網電腦與晶片的關係，所以在熱門電影-玩命關頭8影片當中，駭客可以直接侵入車子後，取得遠端遙控把車子作為攻擊的武器，這在現實生活中絕對是有可能發生的，特別是車子的製造商本來就有這個企圖。

以中國打算併吞台灣的野心而言，中資汽車對台灣國家安全風險，絕對遠超大家的想像，所以絕對不可以讓其進入台灣，如有現行已經存在的中資汽車也需要一併檢討

（作者為科技專欄作家）

