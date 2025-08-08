自由開講》迎戰「232條款」台灣應積極因應

◎ 蘇緯政

美國總統川普簽署行政命令，對台灣課徵20%關稅，惟因台美尚未召開總結會議，該稅率為「暫時性稅率」，後續仍具協商空間。儘管該稅率高於日本、韓國等亞洲主要貿易夥伴，可能衝擊部分出口業者信心，但台灣對美出口的高科技主力產品，如半導體、伺服器與關鍵電子零組件，目前多數列於豁免清單，實質影響仍待觀察美國即將公布的「232條款」半導體調查結果。

半導體232條款來襲。市場擔憂，台灣經濟可能會受到沉重打擊。（路透檔案照）

所謂「232條款」，係指美國1962年制定之《貿易擴張法》第232條，授權總統得以「國家安全」為由，對進口商品實施關稅、配額或其他非貿易措施，無須國會批准。該條款對「國安」的定義模糊，卻賦予行政部門極大裁量權。川普政府更將其作為貿易談判籌碼，廣泛適用於鋼鐵、鋁、銅等關鍵物資，如今再擴及半導體，反映美方強化供應鏈自主的戰略意圖。

232條款對台灣可能的衝擊不容小覷。若半導體等關鍵產品最終被課徵高額關稅，將推升終端產品售價，削弱我國企業在全球市場的競爭力。為降低風險，美國客戶可能要求供應鏈「去台化」，轉向日本、韓國或美國本土生產，進一步壓縮我國產業利基。若課稅標準依產品原產地計算，則台灣製造的產品將承擔較高稅負，促使企業加速海外產能布局，面臨經營成本上升與技術外移風險。此外，美國亦已啟動對鋼鐵、銅、藥品、飛機零組件等多項產業的232調查，顯示此波關稅措施恐將擴及整體產業鏈，並形成連鎖壓力。



台灣也要小心依據《貿易擴張法》第232條款授權發起的調查壓力，因我國輸美前五大產品，都可能面臨風險。（路透檔案照）

面對潛在風暴，政府應展現更積極作為。筆者建議，應立即啟動跨部會應變機制，全面盤點受衝擊產業，針對海外設廠、關稅分擔、技術升級、法規遵循及研發補助等，研擬具體配套並提供實質協助。同時，應積極與美方協商，爭取我國最佳利益，並適時公開談判進度，凝聚國內共識，強化社會支持。此外，亦應協助業者拓展東協、歐洲、印度等替代市場，降低對美單一市場的依賴；並加速推動研發與技術補助，協助業者強化製程能力、提升技術自主性與培育高階人才，增強產業韌性與風險調適能力。另外，應擴大中、長期科技預算規模，提升本土創新能量。外交層面，亦應透過多邊與雙邊管道，爭取國際理解，並將台灣在全球半導體供應鏈中不可取代的地位納入國安對話。

當前全球經貿正處於地緣政治與產業安全交織的關鍵時刻，「232條款」既是挑戰，亦可能成為轉型契機。台灣在半導體產業具備領先優勢，唯有政府與產業緊密合作，積極應對風險，善用現有優勢，靈活調整策略，方能在逆勢中突圍，穩固產業利基，強化國家競爭力。

（作者是大學講師、前立法院院長秘書）

