晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》迎戰「232條款」台灣應積極因應

2025/08/08 10:30

◎ 蘇緯政

美國總統川普簽署行政命令，對台灣課徵20%關稅，惟因台美尚未召開總結會議，該稅率為「暫時性稅率」，後續仍具協商空間。儘管該稅率高於日本、韓國等亞洲主要貿易夥伴，可能衝擊部分出口業者信心，但台灣對美出口的高科技主力產品，如半導體、伺服器與關鍵電子零組件，目前多數列於豁免清單，實質影響仍待觀察美國即將公布的「232條款」半導體調查結果。

半導體232條款來襲。市場擔憂，台灣經濟可能會受到沉重打擊。（路透檔案照）半導體232條款來襲。市場擔憂，台灣經濟可能會受到沉重打擊。（路透檔案照）

所謂「232條款」，係指美國1962年制定之《貿易擴張法》第232條，授權總統得以「國家安全」為由，對進口商品實施關稅、配額或其他非貿易措施，無須國會批准。該條款對「國安」的定義模糊，卻賦予行政部門極大裁量權。川普政府更將其作為貿易談判籌碼，廣泛適用於鋼鐵、鋁、銅等關鍵物資，如今再擴及半導體，反映美方強化供應鏈自主的戰略意圖。

232條款對台灣可能的衝擊不容小覷。若半導體等關鍵產品最終被課徵高額關稅，將推升終端產品售價，削弱我國企業在全球市場的競爭力。為降低風險，美國客戶可能要求供應鏈「去台化」，轉向日本、韓國或美國本土生產，進一步壓縮我國產業利基。若課稅標準依產品原產地計算，則台灣製造的產品將承擔較高稅負，促使企業加速海外產能布局，面臨經營成本上升與技術外移風險。此外，美國亦已啟動對鋼鐵、銅、藥品、飛機零組件等多項產業的232調查，顯示此波關稅措施恐將擴及整體產業鏈，並形成連鎖壓力。


台灣也要小心依據《貿易擴張法》第232條款授權發起的調查壓力，因我國輸美前五大產品，都可能面臨風險。（路透檔案照）台灣也要小心依據《貿易擴張法》第232條款授權發起的調查壓力，因我國輸美前五大產品，都可能面臨風險。（路透檔案照）

面對潛在風暴，政府應展現更積極作為。筆者建議，應立即啟動跨部會應變機制，全面盤點受衝擊產業，針對海外設廠、關稅分擔、技術升級、法規遵循及研發補助等，研擬具體配套並提供實質協助。同時，應積極與美方協商，爭取我國最佳利益，並適時公開談判進度，凝聚國內共識，強化社會支持。此外，亦應協助業者拓展東協、歐洲、印度等替代市場，降低對美單一市場的依賴；並加速推動研發與技術補助，協助業者強化製程能力、提升技術自主性與培育高階人才，增強產業韌性與風險調適能力。另外，應擴大中、長期科技預算規模，提升本土創新能量。外交層面，亦應透過多邊與雙邊管道，爭取國際理解，並將台灣在全球半導體供應鏈中不可取代的地位納入國安對話。

當前全球經貿正處於地緣政治與產業安全交織的關鍵時刻，「232條款」既是挑戰，亦可能成為轉型契機。台灣在半導體產業具備領先優勢，唯有政府與產業緊密合作，積極應對風險，善用現有優勢，靈活調整策略，方能在逆勢中突圍，穩固產業利基，強化國家競爭力。

（作者是大學講師、前立法院院長秘書）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書