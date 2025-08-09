自由開講》被餓肚子的文明：寫在加薩孩子死去之後

◎ 劉哲廷

「恐怖秀。」聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）說出這三個字的時候，新聞畫面同步播送：以色列宣布對加薩部分地區「暫停軍事行動」，120輛卡車終於通過關卡。好消息與壞消息的剪刀交錯，讓人不知該先為哪個哭泣。

以色列軍方宣布在加薩走廊部分地區「戰術性暫停」軍事行動，以便人道援助車隊安全通行。圖為巴勒斯坦人攜帶麵粉袋，經過一處食品發放點。（歐新社檔案照）

這場人道災難不是自然災害，不是氣候變遷，也不是戰亂不可控的結果，而是一種有序的封鎖，一場經過公告的餓死。飢餓不是意外，是政策。

在加薩西法醫院的兒童病房，21個孩子先後餓死。不是被炸死，不是流彈穿心，而是因為奶粉中斷、營養失衡、沒有乾淨水、沒有藥。這種死亡不會進入戰果報表，沒有爆炸畫面，不足以震撼新聞觀眾的情緒，只在邊角的小標裡慢慢消失。

你沒有殺人，但你餓死他們。你把糧食鎖在邊境卡車裡，然後說：「他們沒來拿。」於是你可以出席民主峰會，說自己是自由世界的一員。

歷史上，飢餓作為軍事策略並不新鮮。1930年代的蘇聯曾餓死烏克蘭人；1990年代的北韓、現今的葉門，也都用糧食封鎖控制人口。以色列當然知道這一招。從今年3月到5月，它全面封鎖加薩援助物資進入，不是因為卡車不見，而是因為政策要這樣。

歷經21個月戰爭與以色列封鎖援助後，1名女嬰因營養不良而夭折，父母抱著她舉行葬禮，做最後的告別。（美聯社檔案照）

當「你想吃飯嗎？先交出人質」變成國際談判的邏輯，飢餓就不再是人權問題，而是交換籌碼。孩子的肚子被納入安全討論，便不再值得餵飽。

我們不應該習慣這種死亡。一天三個孩子，一週兩位醫護。死亡的不是數字，是注意力。新聞播得久了，大家就開始移開眼神。炸彈麻痺不了我們，飢餓卻讓人無話可說。

哈瑪斯有沒有偷援助物資？可能有。但這是你餓死幾十萬人的藉口嗎？你能不能讓聯合國協助分配、監控配送？可以。但你選擇不做。選擇不做，就是主動的罪。

而我們呢？我們的沈默，也是結構的一部分。你可以不拿槍，但你什麼都不說，那也是讓封鎖延續的條件。

語言被偷得比食物還快。當以色列把「援助」翻譯成「恐怖主義資助」，當「人道通道」變成記者拍照的擺設，整場危機就不再需要解決，只要包裝。

聯合國說這是「恐怖秀」，卻無法阻止車隊繼續卡在邊境。他們有旗幟，沒有路權；有道義，沒力量。這場秀最恐怖的不是轟炸，而是全世界對餓死變得習以為常。

有人問：「台灣這麼遠，能做什麼？」但烏克蘭戰爭時我們曾點燈聲援，緬甸政變時曾舉旗遊行。距離從來不是問題，是選擇。

加薩一名母親抱著骨瘦如柴的兒子。（路透檔案照）

我們可以拒絕讓語言被搶奪。當他們說「他們沒來領物資」，我們要問：「為什麼你不開放配送？」當他們說「孩子也可能是恐怖份子」，我們要說：「不，他只是餓。」

那21個孩子已經不在了。他們等不到奶粉、乾淨水和藥，也等不到世界的憐憫。他們的餓，不是天命，是有人選擇讓他們餓。這個文明如果不再認為孩子該被餵飽，那我們要文明幹什麼？

（作者為詩人，自由工作者）

