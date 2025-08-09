晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》被餓肚子的文明：寫在加薩孩子死去之後

2025/08/09 19:30

◎ 劉哲廷

「恐怖秀。」聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）說出這三個字的時候，新聞畫面同步播送：以色列宣布對加薩部分地區「暫停軍事行動」，120輛卡車終於通過關卡。好消息與壞消息的剪刀交錯，讓人不知該先為哪個哭泣。

以色列軍方宣布在加薩走廊部分地區「戰術性暫停」軍事行動，以便人道援助車隊安全通行。圖為巴勒斯坦人攜帶麵粉袋，經過一處食品發放點。（歐新社檔案照）以色列軍方宣布在加薩走廊部分地區「戰術性暫停」軍事行動，以便人道援助車隊安全通行。圖為巴勒斯坦人攜帶麵粉袋，經過一處食品發放點。（歐新社檔案照）

這場人道災難不是自然災害，不是氣候變遷，也不是戰亂不可控的結果，而是一種有序的封鎖，一場經過公告的餓死。飢餓不是意外，是政策。

在加薩西法醫院的兒童病房，21個孩子先後餓死。不是被炸死，不是流彈穿心，而是因為奶粉中斷、營養失衡、沒有乾淨水、沒有藥。這種死亡不會進入戰果報表，沒有爆炸畫面，不足以震撼新聞觀眾的情緒，只在邊角的小標裡慢慢消失。

你沒有殺人，但你餓死他們。你把糧食鎖在邊境卡車裡，然後說：「他們沒來拿。」於是你可以出席民主峰會，說自己是自由世界的一員。

歷史上，飢餓作為軍事策略並不新鮮。1930年代的蘇聯曾餓死烏克蘭人；1990年代的北韓、現今的葉門，也都用糧食封鎖控制人口。以色列當然知道這一招。從今年3月到5月，它全面封鎖加薩援助物資進入，不是因為卡車不見，而是因為政策要這樣。

歷經21個月戰爭與以色列封鎖援助後，1名女嬰因營養不良而夭折，父母抱著她舉行葬禮，做最後的告別。（美聯社檔案照）歷經21個月戰爭與以色列封鎖援助後，1名女嬰因營養不良而夭折，父母抱著她舉行葬禮，做最後的告別。（美聯社檔案照）

當「你想吃飯嗎？先交出人質」變成國際談判的邏輯，飢餓就不再是人權問題，而是交換籌碼。孩子的肚子被納入安全討論，便不再值得餵飽。

我們不應該習慣這種死亡。一天三個孩子，一週兩位醫護。死亡的不是數字，是注意力。新聞播得久了，大家就開始移開眼神。炸彈麻痺不了我們，飢餓卻讓人無話可說。

哈瑪斯有沒有偷援助物資？可能有。但這是你餓死幾十萬人的藉口嗎？你能不能讓聯合國協助分配、監控配送？可以。但你選擇不做。選擇不做，就是主動的罪。

而我們呢？我們的沈默，也是結構的一部分。你可以不拿槍，但你什麼都不說，那也是讓封鎖延續的條件。

語言被偷得比食物還快。當以色列把「援助」翻譯成「恐怖主義資助」，當「人道通道」變成記者拍照的擺設，整場危機就不再需要解決，只要包裝。

聯合國說這是「恐怖秀」，卻無法阻止車隊繼續卡在邊境。他們有旗幟，沒有路權；有道義，沒力量。這場秀最恐怖的不是轟炸，而是全世界對餓死變得習以為常。

有人問：「台灣這麼遠，能做什麼？」但烏克蘭戰爭時我們曾點燈聲援，緬甸政變時曾舉旗遊行。距離從來不是問題，是選擇。

加薩一名母親抱著骨瘦如柴的兒子。（路透檔案照）加薩一名母親抱著骨瘦如柴的兒子。（路透檔案照）

我們可以拒絕讓語言被搶奪。當他們說「他們沒來領物資」，我們要問：「為什麼你不開放配送？」當他們說「孩子也可能是恐怖份子」，我們要說：「不，他只是餓。」

那21個孩子已經不在了。他們等不到奶粉、乾淨水和藥，也等不到世界的憐憫。他們的餓，不是天命，是有人選擇讓他們餓。這個文明如果不再認為孩子該被餵飽，那我們要文明幹什麼？

（作者為詩人，自由工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書