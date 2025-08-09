名家分享~馮睎乾》哈佛學者指神秘星體是外星科技？

勒布提出「外星科技論」，其實比較像做思想實驗，而非杞人憂天。 他察覺到這顆星體出現異常狀況，手頭上又沒有充足資料證明它是彗星（因為距離太遠了），才大膽提出另類解讀——他認為對異常現象保持開放、勇於假設，才是推動科學發展的最有效方法

◎ 馮睎乾

繼龍樹諒的7月大災難「預言」後，新一個駭人聽聞的「預言」又以新聞的形式，頻頻出現在我的社交平台上。然而這次發警告的並非漫畫家，而是哈佛大學的物理學家。

日本漫畫家龍樹諒所預測的7月5日凌晨4時18分末日大地震並未發生。當時23萬人徹夜緊盯直播無事發生。（圖擷自「株式会社ティーファイブプロジェクト」YT頻道）

話說今年7月1日，科學家發現了一顆星際天體，以時速21萬公里直奔太陽系。天文學家推測它來自銀河系「厚盤」（一個充滿古老恆星的區域），本身可能非常古老，年齡介乎30億到110億間。這星體的名字叫「3I/ATLAS」。

請繼續往下閱讀...

名字有什麼意思呢？ 「3I」表示它是人類發現的第三顆路過太陽系的星際物體（「I」代表 interstellar，即「星際」）；「ATLAS」 則是 Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System（小行星陸地撞擊持續報警系統）的縮寫，也就是發現這顆星際來客的團隊。

3I/ATLAS軌道和太陽系行星軌道。（美聯社檔案照）

之前的星際過客，分別是2017年的 1I/ʻOumuamua及2019年的 2I/Borisov，兩者最終被科學家歸類為彗星。然而今次的3I/ATLAS究屬何物——彗星、小行星，抑或其他物體——由於資料有限，至今尚無定論。

也許你會擔心，它將撞向地球嗎？據科學家估計，它在今年10月最接近太陽，距離約 1.4至1.5 天文單位（AU）——1AU就是地球到太陽的距離（約 1.5 億公里）；至於它與地球最近的日子，則在今年12月，約1.6至1.8 AU，安全得很，完全沒有撞爆地球的危險。

然而前哈佛大學天文學系主任、現任哈佛天體物理中心理論與計算研究所（Institute for Theory and Computation）主任的勒布（Avi Loeb）近日卻撰寫多篇文章，提出一個大膽猜想：目前為止，人類仍未能排除3I/ATLAS是外星科技的可能性。勒布之所以發此奇想，是因為他發現了八處異常，例如：

第一，3I/ATLAS的軌道平面與地球的黃道面（ecliptic plane，地球繞太陽的平面）只差5度，若方向完全隨機，這種巧合機率只有 0.2%；

第二，它飛來的時間點，不早不晚，恰好讓它異常接近金星（0.65 AU）、火星（0.19 AU）和木星（0.36 AU），如果這個路過的時間點純屬巧合，機率僅 0.005%；

第三，它的近日點（perihelion，最靠近太陽的位置）在地球對面，「巧妙」避開了人類在地球的觀測。

以上幾點，彷彿顯示3I/ATLAS的軌道並非隨機，而是經過某種精密計算，方便它可以近距離探索太陽系各大行星，同時又避開地球人的偵察。勒布還列舉其他異常狀況，那些比較複雜，我就不在這裏引述了，有興趣的讀者可以去看看勒布的科普文章：

哈佛學者近日撰寫多文，提出一個大膽猜想：目前為止，人類仍未能排除3I/ATLAS是外星科技的可能性。（取自貼文，圖片來源 Avi Loeb網誌）

儘管勒布是哈佛學者，但科學界同行多不賣賬，反批評他危言聳聽。猜測一顆天體是外星科技，乍看的確很像抖音網紅蹭流量的慣技。然而我看了勒布的網誌，發現他十分認真，說話有紋有路，頂多只是抱着開放態度看待 3I/ATLAS而已，並非一口咬定它就是外星人製造的飛船。

最有趣的一點，媒體似乎不大在意報道。勒布提出，若他的猜測屬實，這顆以星體作包裝的飛船可以是敵，也可以是友；若是敵，則可套用「帕斯卡賭注（Pascal’s wager）」的邏輯：你相信某事，如果屬實，則益處遠大於損失；若不相信而發現錯了，則損失遠大於益處。套用在這兒，人類若能及早提防來自 3I/ATLAS 的風險，即使最後證明虛驚一場，也比完全忽視來得理智。

無巧不成話，早前我思考台灣政治時，也想到這個「帕斯卡賭注（Pascal’s wager）」，本來打算寫出來，最後還是放棄了（原因不必多講）。言歸正傳，勒布提出「外星科技論」，其實比較像做思想實驗，而非杞人憂天。

他察覺到這顆星體出現異常狀況，手頭上又沒有充足資料證明它是彗星（因為距離太遠了），才大膽提出另類解讀——他認為對異常現象保持開放、勇於假設，才是推動科學發展的最有效方法。

媒體報道勒布的奇想時，往往有意無意忽視他早已戴好的頭盔。他其實說過：「最可能的結果明顯就是： 3I/ATLAS 是完全自然的星際物體，可能是彗星。我們等待天文數據來支持這個說法（By far, the most likely outcome will be that 3I/ATLAS is a completely natural interstellar object, probably a comet, and we await the astronomical data to support this likely origin）。」

（作者為香港作家）

本文經授權轉載自馮睎乾臉書

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法