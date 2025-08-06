美台觀測站》台灣失去川普的心？

如果對川普觀察夠久就知道，如果他真的對某個人或某個國家哪怕是有意見而已還不用到討厭，很有可能就是在社群網站上天天罵三餐罵。最近的南非、俄羅斯、巴西、加拿大、印度，當然還有中國就是這樣。但各位可以算一下川普到目前為止公開提過台灣幾次，又罵過台灣幾次？

◎ US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站



今天（0805）流傳甚廣的一篇文章”How Taiwan Lost Trump”（刊登在The Domino Theory），看起來是很聳動，但基本上沒什麼之前沒聽過的東西，不管是公開看到的、或者是我們與美國智庫學者們互動時聽來的。簡單來說，這是屬於某一派人們的看法，無法拿來代表智庫圈的主流看法，但這內容絕對會被台灣內部的許多人拿來攻擊執政黨。



近日一篇文章”How Taiwan Lost Trump”，看起來是很聳動，但基本上沒什麼之前沒聽過的東西。（取自貼文）

文中有些論點的確是川普團隊提過的，比方說台灣對烏克蘭的支持會被某些美國極右派的人討厭（雖然川普現在也開始重新支持烏克蘭了）。也的確有Darren Beattie這樣進入川普政府的人說過台灣政府太左了所以台灣不值得支持。但要說川普政府甚至川普本人就是這麼看台灣的嗎？這不太可能。



那篇文章與其說是描述現狀，不如說是刻意找一些MAGA派不喜歡的事情來講，然後讓人對台灣的民進黨政府產生不好印象。一些政治判斷更多是捕風捉影，但沒看到太多直接來自川普本人或其官員直接拿這些點説事的證據，比較多是作者個人的詮釋。



我們不會說目前民進黨政府對美或對川普政府工作是完美無缺，但也絕對沒那篇文章說得那麼不堪。一個簡單的點：如果對川普觀察夠久就知道，如果他真的對某個人或某個國家哪怕是有意見而已還不用到討厭，很有可能就是在社群網站上天天罵三餐罵。最近的南非、俄羅斯、巴西、加拿大、印度，當然還有中國就是這樣。但各位可以算一下川普到目前為止公開提過台灣幾次，又罵過台灣幾次？（就任之後非常少提及，幾乎都只有媒體或政治人物自己的猜測）



如果川普真的對某個人或某個國家有意見，很有可能就是天天罵。像日前在白宮接待南非總統拉瑪佛沙（左），川普突然發難，嚴詞指控南非種族滅絕。（路透檔案照）

再者，如果川普政府真的把台灣看得那麼不堪，絕對會拿這些點作為對台施壓的槓桿。川普覺得南非搞種族隔離就實施制裁，看俄羅斯無心停戰就重新支援烏克蘭，巴西政府不聽話就提高關稅，加拿大不理會川普的各種要求，就馬上提高關稅，印度買俄羅斯能源也提高印度的關稅。



川普要搞你，一定會講理由，不管理由是不是真正的理由。但到目前為止，川普就是沒有拿那篇文章講的理由搞台灣。如果川普真是這麼看台灣的，又是為什麼他不公開懲罰台灣呢？例如關稅有增加了嗎？這些問題沒答案的話，台灣是怎麼Lost Trump了？真的有Lost嗎？



而在文章中指責台灣「過於偏向民主黨」以及過於「左傾」這就明顯不是事實了。台灣的外交工作從來不選邊的（我們先前有寫過文章回顧歷史，一向都只有國民黨在選邊押寶），對兩大黨的工作都非常密集，而且台灣很特別的地方就在於，我們的政策光譜完全超出自由派與保守派的範圍，不管對自由派或對保守派都有很多可以拿出來交流的東西（舉例來說，大幅增加軍費與反共抗中，這就是保守派喜歡的政策，對LGBTQ族群友善以及綠能轉型就是自由派喜歡的政策）。文中甚至還對蕭美琴大使有些微詞，但我們要知道的是，蕭大使在任期間可是被華府的自由派與保守派媒體同聲稱讚，還被說成是最有影響力的大使之一。因此，文章內容絕非主流觀點。



我們要知道的是，蕭大使在任期間可是被華府的自由派與保守派媒體同聲稱讚，還被說成是最有影響力的大使之一。圖為《紐約時報》文章稱讚我國駐美大使蕭美琴。（美聯社、擷自紐約時報；本報合成）

總之，這就是一篇偏頗的評論，搭配作者的經歷（曾任職國務院）讓它看起來很有可信。但我們不會直接拿來做為目前狀況的評斷。可以確定的是，這篇文章就算不在美國MAGA派內部發酵，也一定會在台灣被出口轉內銷，拿來質疑民進黨政府處理對美關係的能力。我們不會拿這樣可能的效果去論斷作者的意圖，但有興趣的朋友可以去了解一下為什麼這位作者這時候寫這麼一篇文章。



再舉個例子來說，前陣子《外交事務》（Foreign Affairs）在 2 月 25 日刊登了一篇題為The Taiwan Fixation《對台灣的執念——美國戰略不應押注一場無法取勝的戰爭》的文章，應該也是MAGA一派的人們為了塑造比較偏向孤立主義型態的外交政策而建構出來的說法。美國外交政策（其實各項政策都一樣）一向都是各種聲音交織、討論之後所慢慢形成的過程，我們不需要把其中任何一派的聲音拿來代表美國。



沒有人有辦法擄獲川普的心，所以就很難說是有沒有失去……（從這點來看，安倍晉三前首相大概是全世界最強的人）（路透檔案照）

說真的，不要說台灣失去川普的心，全世界各國都在努力地與川普搭上線，很多時候真的不知道川普是怎麼做決策的（舉例來說，最近莫名其妙得到一個超高關稅稅率的瑞士）。沒有人有辦法擄獲川普的心，所以就很難說是有沒有失去……（從這點來看，安倍晉三前首相大概是全世界最強的人）。

本文經授權轉載自US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站臉書





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