自由開講》指台美關稅談判「黑箱」 忽視法制現實也不利談判

近來社會質疑政府與美國間的關稅貿易談判為「黑箱作業」，批評行政機關程序不透明、未落實國會監督。然而，若從《條約締結法》及我國憲政體制出發，應可釐清相關誤解，避免貿然指責損及政府對外談判之正當性與國家利益。

總統賴清德日前表示，台美已完成技術性磋商，但尚未進行總結會議，20％為「暫時性關稅」，只要達成協議就可望再調降。（資料照）

依《條約締結法》第3條與第4條，行政機關可代表我國與外國或國際組織就條約或協定進行談判、草擬與簽署，並得視情況向立法院報告進度。由於國際談判涉及國家機密與策略部署，適度保密為全球通例，並非逃避監督之舉。

憲法第35條規定總統對外代表國家，享有締結條約權；而第53條則明示行政權屬行政院，外交事務自然由其統籌主導。復按《條約締結法》第4條，對於具專業與技術性之協議，亦可由非外交部之主管機關主辦，顯見制度兼顧效率與彈性。

至於條約與協定的區分，《條約締結法》第8條規定，若涉及重大權益或需立法院批准者，屬「條約」；而僅為政策性合作者，則依第12條報請備查。至於本次臺美關稅談判所產生之協議是否屬「條約」或「協定」，仍應依其實質內容與法律效果判定。依據第18條規定，外交部應會同法務部及相關主管機關認定

其性質，從而決定是否須送立法院審議。此一程序正是為避免任意主觀解釋而設，確保制度一致性與法律適用明確性。

國際上，美國多年來透過「貿易促進授權機制」（Trade Promotion Authority,TPA），授權總統談判，國會則行使快速審查權，不得逐條修正。英國則依《2010年憲政改革與治理法》（CRAG 2010），條約須公開21日供國會反對，若無異議即視為默示通過，至於不具法律拘束力的行政協議，則由部會逕行處理，無須國會批准。我國制度參照此類做法，已合乎民主原則與國會知情。

以2023年臺美簽署的「21世紀貿易協定」為例，其屬政策協定，未涉及法律變更與重大權益，政府即依《條約締結法》第12條程序處理，並主動向立法院與社會說明，展現制度運作的正當性與透明度。

台美21世紀貿易倡議首批協定。（資料照，本報製表）

綜上，對外談判本屬行政權核心職責，依據《條約締結法》所設之二階段制度，已確保立法院對條約具實質審議權，而對政策協定則提供查照與資訊揭露機制，兼顧效率與民主監督。

是故，將依法進行之國際談判貿然指為「黑箱」，不僅忽視法制運作現實，也可能影響政府談判籌碼，反不利國家利益。行政院所設「對等關稅談判小組」即結合專業部會與法律依據，已展現專業與制度上正當性，應予肯定與支持。

（作者為國立臺灣海洋大學海洋法律研究所教授）

