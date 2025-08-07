晴時多雲

名家分享~汪浩》中國為什麼限制特斯拉？

當中國用國安理由限制特斯拉時，台灣更該以國安理由，拒絕比亞迪！
名家分享

名家分享

2025/08/07 11:30

◎ 汪浩

中國限制在中國生產的特斯拉行駛範圍。從北戴河到北京，各地政府機關，紛紛禁止特斯拉進入辦公區與敏感區域。原因不言可喻：電動車具備完整聯網能力與環境感知系統，中國政府擔憂其造成機密外洩風險。

中國限制在中國生產的特斯拉行駛範圍。圖為特斯拉北京經銷商外展售情景。（美聯社檔案照）中國限制在中國生產的特斯拉行駛範圍。圖為特斯拉北京經銷商外展售情景。（美聯社檔案照）

這些限制與中國政府對「數據主權」的高警戒態度一致。特斯拉的車載感測器、鏡頭與自動駕駛系統，能全天候紀錄周遭人車動態、行駛路徑與語音指令，並同步至雲端分析。儘管馬斯克多次強調「不會將資料回傳美國」，中國仍舊不信任這樣的技術。

但諷刺的是，中國自己卻積極推動比亞迪、蔚來、小鵬等電動車品牌向外輸出，還企圖透過第三地組裝，繞道輸入台灣。若中國自己都害怕在中國生產的特斯拉，為何台灣可以毫無警戒地接受中國聯網車？若特斯拉是「會偷資料的車」，那中國電動車，豈不更有嫌疑？

中國的資安法與國安法明文規定，任何中國企業、個人，都有「協助情報單位蒐集資料」的義務，這正是台灣不能忽視的關鍵。當中國在自家門口都不敢讓外國車子自由進出，我們卻有人鼓吹「開放中國車進口」，甚至由代理商夜宴立院國民黨高層。這不僅是經濟問題，更是國安層級的滲透危機。

當中國用國安理由限制特斯拉時，台灣更該以國安理由，拒絕比亞迪！（法新社檔案照）當中國用國安理由限制特斯拉時，台灣更該以國安理由，拒絕比亞迪！（法新社檔案照）

當中國用國安理由限制特斯拉時，台灣更該以國安理由，拒絕比亞迪！

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

