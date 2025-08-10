晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》餐飲的未來系列之一：家族品牌熄燈 一個時代的落幕

2025/08/10 09:30

◎ 黃建樺

一、一個時代的落幕：我們家的豬腳店要收了

我們家的「峰記豬腳店」，今年8月底即將熄燈。這是一個家族一手打拚了30年的餐飲品牌。從熱鍋油煙的廚房、到巷口街邊店的人潮，再到工廠的叫賣聲，這些畫面，是我成長的背景音。也是我，親眼見證一個時代落幕的地方。

桃園老店「峰記豬腳店」，將於8月底熄燈。（作者提供）桃園老店「峰記豬腳店」，將於8月底熄燈。（作者提供）

這不只是我們家的故事。其實，有越來越多的老字號品牌，都面臨著一樣的處境——原物料上漲、缺工、利潤壓縮、技術難傳承。這是一個趨勢，也是一種無奈。

翻起家裡在30年前第一次開店做生意開始的照片，天啊~沒想到真的準備要熄燈了，說來好不真實也好夢幻~

最近翻起家裡的老照片，才驚覺，那些熟悉的畫面，都即將成為回憶。從爸媽在店門口的第一張合照，到豬腳滷汁滾沸、顧客大排長龍的樣子，原來那真的是一個時代的證明。

作者父母親創立豬腳店的第一天，見證家族老店的起點。（作者提供）作者父母親創立豬腳店的第一天，見證家族老店的起點。（作者提供）

看到爸爸媽媽一手辛苦努力打造的餐飲品牌也即將退休了，當然決定要熄燈也是種種原因的。

就如同我之前寫的一篇缺工文章一樣，在這種老字號餐飲店，其實要找人會比「黃燜雞」來得更不容易。

因為一來餐點製作工序是非常複雜的，如果不是從事餐飲多年的老師傅是無法勝任的，二來餐點非常需要憑經驗以及現場控制火侯力道，一點點失誤整個味道就走偏了，很講究主廚的掌握，三來真的是一分錢一分貨，而且勞累的程度是不成正比的，我每天看我姊姊一早凌晨4點多就要早起到豬腳店滷豬腳，不然就來不及趕在中午前開賣。

有時候我都在想，到底是開豬腳店還是開早餐店？我看了都累了，根本不用我親自去嘗試 哈哈~

峰記豬腳店走過30年歲月，受到顧客肯定。（作者提供）峰記豬腳店走過30年歲月，受到顧客肯定。（作者提供）

陪我們走過30年的店，雖然要收了，但這不是結束，而是另一個時代的轉折點。

二、自創品牌的辛酸與堅持：每一步都得自己摸索

在爸媽那個年代，自創品牌開店是一種主流。

那時候的台灣，經濟起飛台灣錢淹腳目，只要肯拚、肯學，就有機會闖出一片天。「人人都是老闆」不是口號，而是一種生活寫照。爸媽就是那樣白手起家,從以前開過玩具店、早餐店、檳榔攤、炸雞店最後才把「峰記豬腳店」經營起來。

但回想起來，那些年的餐飲路，其實是一條條沒人教的學徒路。

之前也有聽過父親和我分享豬腳店故事，很多事情都需要自己摸索，沒有誰會教你招牌該怎麼設計、裝潢怎麼發包、水電怎麼規劃，全靠自己摸索。有時花了一筆冤枉錢，才知道不該這樣做；有時碰到劣質廠商，也只能摸摸鼻子吞下教訓。

這些經驗換不來補助、也不能打折，但它們刻在每一筆帳單和疲憊的眼神裡。

一大早就要到豬腳店滷豬腳，才能趕在中午前開賣。（作者提供）一大早就要到豬腳店滷豬腳，才能趕在中午前開賣。（作者提供）

而最辛苦的,是那種「什麼都得自己來」的壓力。

食材與配方，得一間間豬腳店吃過、自己試出味道。

採購與議價，要一早去市場、屠宰場跑透透。

行銷推廣，只能靠折價券、傳單、廣播車，沒有社群操作、更談不上行銷數據;有效與否全靠運氣
與直覺。

定價策略、人事成本、庫存管理,全是邊做邊學、邊錯邊改。

我們當年也嘗試拓點，曾在桃園開過兩三間豬腳分店，甚至一度遠赴中國福建廈門開設海外分店。但最後，還是收了。因為無法複製系統化、品牌管理、SOP。

我們有一手好味道，但沒有一套可規模化的經營模型。

這些經驗，都是用錢買來的。這就是繳學費也是創業成本，但對我們家來說，這是一條用心血換來的成長路。從無到有、從小店面一路走來,爸媽走得每一步,都是硬撐過來的。

除了以上這些還有很多很多是自創品牌的艱辛故事,爸媽一路走來的這30年,是我們自己走過的彎路也是花錢買經驗的故事。

（作者為餐飲業者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書