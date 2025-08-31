自由開講》鏡中看自己：從鍾明軒事件談起（一）沒有常識的「做自己」，終將跌進階級的裂縫

◎ 陳建璋

台北信義區，午後細雨靜靜落下。我坐在一間老咖啡館角落，指尖還留著黑咖啡的微熱，眼前的手機螢幕不斷跳出鍾明軒的新聞通知——從爆紅網紅到爭議主角，他的人生像煙火般短暫燦爛，然後墜落得猝不及防。

鍾明軒因為風波被前經紀公司提前解約。（資料照，翻攝鍾明軒YT）



窗外行人匆匆打著傘走過，雨聲與機車聲交織成城市的喧囂背景。我望著窗外，腦中浮現出鍾明軒過去鏡頭前的樣子——那個在燈光下大聲喊出「我就是我！」的年輕人，率真、自信，眼裡閃著不被世界定義的光芒。這樣的「做自己」，一度成為無數年輕人的精神象徵，如今卻也成了他身上最脆弱的裂縫。到底什麼是「常識」？

在我們的社會裡，「常識」從來不是單純的知識，而是一種階級的語言。那些看似理所當然的合作規範、人際邊界與社會遊戲規則，對某些人而言根本從未被教導，也從未有機會練習。

鍾明軒的困境，或許不只是個人選擇的失誤，而是整個結構性的不對等：原生家庭缺乏支持、教育背景不足以提供職場準備、社會安全網的斷裂，讓他從一開始就站在一個缺乏導航的起跑點。當他一腳踏進網路流量的聚光燈下，那份尚未穩固的自我，只能靠外界的點讚與關注來維繫。這種表面看來光鮮、實則脆弱的自我建構，是許多創作者與年輕人共有的命運。

我想像他獨自坐在家中，面對批評、指責、解約與背叛的浪潮，那種孤單與焦慮，很少人看得見。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署讓大學生參加「雙軌訓練旗艦計畫」，然而網紅較缺乏職場歷練。（資料照）

我曾與另一位網路創作者阿信聊過。他來自中產家庭，父母都是公務員，從小就被灌輸「說話要有分寸」、「合作要守規矩」這類社會語法。雖然他也走上自由創作之路，但他懂得職場與人際的邏輯，知道如何經營信任、維護關係。

這些能力不是天生的，而是來自家庭、學校、環境日積月累的內建訓練。

他說過一句話我印象深刻：「這就是社會常識，懂得怎麼經營關係，才有長遠的路。」

而鍾明軒，從未被教這一課。

近年來，「做自己」成為許多年輕人奉行的價值觀。這本是值得鼓勵的信念——畢竟，在一個充滿標籤與規訓的社會中，保有真誠與獨特，是一種勇氣。

然而，當我們過度神聖化「做自己」，卻忽略它背後也需要代價與智慧，就容易將這面盾牌變成莽撞的劍，最終傷到自己。

我記得有次聚會中，一位剛畢業的設計師阿瑩分享她的挫敗。她熱愛設計、堅持風格，卻因無法與客戶妥協，幾度丟掉案子。「我以為堅持自我會被尊重，沒想到反而變成阻礙。」她苦笑著說。我回應她：「做自己是前提，但社會不是舞台劇。它有規則，有權力，有期待。單靠『做自己』，不一定能護你周全。」

這樣的提醒，我想，也是對鍾明軒的忠告。

鍾明軒稱外國人不識台灣惹議。（資料照，翻攝自YouTube）

他高舉「真我」的旗幟對抗整個世界，卻忘了這世界有它的語言與脈絡。當他忽略廠商需求、不重視合作規範，甚至錯估粉絲與公眾的期待，他所依賴的「做自己」便開始出現裂痕。

真誠，若沒有經營與邊界，只會變成無所顧忌的莽撞。

那晚回家的路上，我走過中山區的巷弄，街燈昏黃，豆漿香氣從路邊小攤飄來。手機響起，是阿信傳來的訊息：「你知道嗎？『做自己』是一種自由，但也需要經營和智慧。」附上一句卡爾·羅傑斯的話：「真誠，是人際關係的基石；但真誠，不等於無所顧忌。」

我站在路邊，望著夜色微微泛涼，心裡明白：這世界沒有完美的盾牌，只有不斷修補的勇氣。

鍾明軒的跌倒，不只是他的故事，也是整個世代的縮影。

在這個追求自我、鼓勵獨特的時代，我們同時活在不容犯錯的現實裡。那些尚未擁有社會資本的年輕人，若沒有被教導「如何與體制共處」、如何「把理想包裝成能落地的語言」，他們很可能會在「做自己」的名義下，被現實一次次打倒。

窗外的雨依然下著，行人三三兩兩地消失在濕潤的街道上。我收起手機，低頭喝了一口微苦的咖啡，心裡知道，這場有關自我與常識的學習，不只是鍾明軒的功課，也正在我們每個人身上靜靜發生。

（作者為法務部矯正署八德外役監獄教化科教誨師）

