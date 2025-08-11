晴時多雲

評論 > 投書

自由開講》與老美談關稅 日韓出動財閥企業

2025/08/11 10:30

◎ 王文勝

過去台灣習慣用買軍火和農產品份額增加的方法，去應付美國，能安撫多久是多久，這次依然還是用這種做法。

三星的先進製程，是馬斯克旗下國防工業的主要供應者，這次李在鎔充當側翼，跟隨具潤哲和川普談判，馬斯克還發推文助陣。

美國總統川普日前宣布，美國和南韓達成貿易協議，美國對南韓商品徵收的關稅由25％降至15％。圖為電視螢幕播放美韓達成貿易談判的報導。（歐新社檔案照）美國總統川普日前宣布，美國和南韓達成貿易協議，美國對南韓商品徵收的關稅由25％降至15％。圖為電視螢幕播放美韓達成貿易談判的報導。（歐新社檔案照）

日本做得更細膩，三菱財閥的造船工業其實比現代更早去和川普洽談造船，三井財閥則和越南企業、川普次子艾瑞克，組成強大的聯盟去海湖莊園跟川普打高爾夫。

同時，日韓是財閥投資，他們的國民自然不會有意見。

執政黨應該做的是，要求部分企業，開放自己的公司持股20%-50%給政府，政府只持股不經營，讓企業家承攬國家重要產業項目，同時要求企業必須設立工會。扶植對象，分成大型財閥跟中小財閥兩個區塊，企業再跟政府合股主權基金。

大財閥部分，主要做汽車、重工業、上下一條龍垂直整合的軍火工業、造船、航太、民用客機、高級美妝產品、奢侈品、家電等，這些都需要重工業、化工產業和精密工業的，是國家技術進步的根本。

自由開講》與老美談關稅 日韓出動財閥企業農業是國安，更是執政黨的票倉，國產小麥應該由財閥收購。 （資料照）

中型財閥，發展傳統文化財、流行娛樂、餐飲、農業、海外僑務，農業是國安，更是執政黨的票倉，國產小麥應該由財閥收購，做為高級小麥產品的原物料，進口小麥則是平價品，小麥農和稻農都只要負責把品質顧好就可以。

文化是燒錢產業，之所以給餐飲業，是因為餐飲品牌擅長行銷包裝，尤其台菜、閩菜和中式餐飲又可代表台灣的文化背景，基於這層文化關係，還可以接觸到僑委會接觸不到的海外僑領、僑團，這些都需要大量的資金和遊說資源。

小型財閥，負責軟軍事承包，比方現在海巡和菲律賓有聯合演訓，那台灣有企業是在教海巡越南語的，未來和菲律賓可以進行假定中國和越南海警圍攻菲律賓時，台菲可以怎麼做；並將中小企業越南文培育，統一給這些小型財閥承攬。

此外，國防部應該恢復二戰後國軍在越南受降的歷史教育，並由小型財閥成立軍事史研究所，和越南軍方智庫重建這段歷史，有助於共同推進台、越兩國轉型正義，這可以增加文科畢業生的工作機會，這也是新南向政策的一部分。

（作者為退役少校政治作戰官，目前在印度金德爾大學念博士班）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

