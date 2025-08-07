自由開講》讀《中共之後的中國》 中國民運人士提2大建議

◎ 呂洪來



2025年7月16日，美國知名保守派智庫哈德遜研究所發佈了一份題為《中共之後的中國》的研究報告，引發了華人社區的廣泛關注。這份報告由前國務卿蓬佩奧的中國事務首席顧問余茂春主持編輯，集合多位元前政府高官、前情報人員、軍事專家與人權專家，對中共政權垮臺後，美國與民主國家如何應對「後中共時代中國」的複雜局勢做出的具體分析和規劃。

美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）標誌。（作者提供，取自網路）

這份報告可以說非常詳盡、具體、明確，非常符合後中共時代的中國實際國情，例如：《美國和盟友聯合維穩》《分區接觸戰略》《阻止外部干擾》《轉型正義方案》《制憲大會議案》《五大核心民主工程》，這些方案都非常必要，與本人的許多想法非常契合。

本人在2024年初就曾撰文提出《中共政權垮臺後，需要“國際共管”來渡過社會轉型期》，這與《中共之後的中國》研究報告中的聯合維穩是一致的。例如：本人當時在文章中提出國際共管的目的就是：清除共產黨統治的餘毒，平穩的完成向憲政民主社會的轉型，最終融入世界文明社會的大家庭，這裡的“國際共管”與“聯合維穩”就是一個問題的兩種表達方式。

並且本人在文章中也提出了五個具體的設想：

1、中共政權垮臺後需要中共以外的權力機構及時履行起臨時的行政職責。

2、需要及時建立後中共時期的臨時司法系統，制定必要的法律法規，及時處理一些突發案件，緩解民間的積怨，為社會減壓。

3、需要中共政權以外的臨時警力來維持社會治安，保證法律、法規的貫徹執行。

4、急需一支維和力量來暫時維持中國邊界安全，防止軍人干政的現象發生。

5、中國需要聘請一定數量的外國民主政治顧問、經濟顧問、法律顧問、軍事顧問，幫助中國儘快建立起憲政民主制度。

以上這些都與余教授和專家們的研究報告基本一致，本人強調這些是表明對這份報告的贊同和支持，但本人也還是有兩個建議希望能夠引起余教授和學者們的重視：

一、建議報告要明確《美國和盟友聯合維穩》的法理依據：

就是美國和盟國出兵和政治介入的法理和依據。要知道中國畢竟是聯合國安理會的常任理事國，是一個完全獨立的主權國家，所謂完全獨立的主權國家，就是說中國擁有自我統治權、享有排他的絕對的管理權。

目前中共政權的專制獨裁只是一種國家體制和政府的形式，是社會制度問題。中共政權垮臺了，這是一個國家內部的政權更迭，屬於一個國家的主權和內政，外國政府和國際社會一般是無權干涉的。

因此如果沒有一定的依據和理由，中共政權垮臺後，美軍特種部隊和盟國對一個獨立主權國家、一個聯合國安理會的常任理事國直接的軍事維穩和政治介入，會在道義上失去立足，甚至會在國際上引起反彈。這是必須要明確法理依據的原因之一。

其實美國和盟友的出兵和政治改造本身就是介入和干預！至於實現《分區接觸戰略》、進行《五大核心民主工程》，就更是直接的政治介入和干預，如果是真的不干涉、不介入怎麼可能幫助中國和平的完成社會轉型？

如果是真的不干涉、不介入怎麼可能幫助中國實現《五大核心民主工程》？因此未來干涉和介入是肯定的和必需的。

因此一旦中共政權垮臺了，美國和盟友將依據什麼派遣特種部隊進入一個主權國家？以什麼理由去控制一個主權國家的核武裝和生化武器？又憑什麼要由美國和盟國去幫助中國完成社會轉型？一句話就是憑什麼進行介入和干涉？這是必須要明確法理依據的原因之二。

況且中共政權垮臺後，中國的社會情況會錯綜複雜，各種矛盾和利益衝突會相互交錯，民族主義和排外情緒更是不可低估。如果沒有一定的介入的依據和理由，屆時肯定會遭到中共殘餘勢力和極端民族主義的強烈抵制，甚至會由此引發激烈的對抗，對此不可掉以輕心。這是必須要明確法理依據的原因之三。

從事實上看：二戰後美國和盟國能夠對德國和日本進行佔領和改造是戰爭的直接結果；對阿富汗進行佔領和改造是反恐戰爭的結果；而美國與中國沒有爆發戰爭，中國還是聯合國安理會常任理事國，是一個主權國家，那麼在中共政權垮臺後，在沒有直接交戰的情況下：以什麼依據和理由合理的派遣CIA和陸軍特種部隊，快速進入中國關鍵地區？以什麼依據和理由來實施《五大核心民主工程》。這是必須要明確法理依據的原因之四。

顯然報告的作者也意識到了這些問題，但是又給不出充足的依據和理由，因此在報告中多次的強調：“美軍不是來佔領，而是來協助穩定局勢”、 “美軍不單獨行動，而是與當地力量合作”、“ 美軍出現的地方代表國際社會關注，而不是新殖民者入侵”、” 美軍任務目標明確、時間短暫、完成即撤，不搞長期駐軍“、”美軍不是來當主人，而是協助者“、“美軍不是侵略者，而是穩定的和平力量“、不是扶植傀儡政府，不是接管，而是幫助中國完成真正的民主轉型等，這些表述給人的感覺就是底氣不足，顯得不是那麼理直氣壯，這樣不僅會給對手留下把柄，甚至會影響到維穩和重建的效果。

二、建議報告明確中共政權的性質與本質：

為什麼《中共之後的中國》這份研究報告會缺少法理依據？原因就在於報告沒有從根本上揭示中共政權的性質與本質，因而無法具體說明為什麼一定需要進行聯合維穩，使得聯合維穩缺乏法理依據：

首先應當明確中國共產黨是人類最大的恐怖組織，它所殘害的生命超過全世界恐怖組織的的總和，這一點事實清楚，證據確鑿。我這裡講的是中國共產黨，不是中國、也不是中國政府。

由於中國實行的是一黨專制極權統治，所以中國事實上是一個被恐怖組織綁架的國家。已經成為國際秩序的最大破壞者、已經構成了對世界安全和人類社會的最大威脅，這才是《中共之後的中國》必須進行聯合維穩的關鍵所在。

中國共產黨是人類最大恐怖組織、它殘害的生命超過全世界恐怖組織的總和。（作者提供，取自網路）

正是由於中國共產黨是人類最大的恐怖組織，中共政權垮臺後，中共一黨專制極權統治所留下的必定是一個千瘡百孔的爛攤子，因此美國和盟國的聯合維穩才是必須的、社會重建才是必須的，而且必須確保中國社會重建任務的真正完成，不能半途而廢；在整個過渡階段和重建時期，美國和民主國家不僅僅是協助者，而且是指導者、管理者和監督者，《五大核心民主工程》不完成，更是不能急忙收兵撤離，對此應當立場明確。

正是由於中國事實上是一個被恐怖組織綁架的國家，所以中共政權垮臺後，後中共時代不僅是要肅清中共政權的殘餘勢力、消除中共政權對中國社會所造成的影響和破壞，防止因中共政權垮臺對周邊地區安全的影響和破壞，更為重要的是要清除恐怖主義的殘餘勢力、消除恐怖主義對中國社會的影響和破壞，防止因人類最大恐怖組織的垮臺對周邊地區的影響和破壞。這是國際文明社會的職責！

總之《中共之後的中國》的研究報告，之所以不那麼理直氣壯，就是因為該報告沒有明確《美國和盟友聯合維穩》的法理依據，沒有明確在過渡期《美國和盟友聯合維穩》的重要性和必要性，而這一切就是因為報告沒有揭示出中國共產黨的性質與本質是人類最大的恐怖組織，沒有將中國視為是一個事實上被恐怖組織綁架的國家，沒有讓國際社會徹底認清中國共產黨的恐怖主義真實面目和所犯下的滔天罪行，這應當是《中共之後的中國》這份研究報告的一個缺陷。

美國前國務卿蓬佩奧的中國事務首席顧問余茂春。（資料照）



由於本人與哈德遜研究所和余茂春教授沒有直接聯繫，所以公開提出這些建議，供各位學者、各位反共人士、各位民主人士、及一切關心中國未來和前途的朋友們參考。

（作者為中國民運人士，2008年流亡海外）

