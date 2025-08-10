自由開講》從台師大抽血案 遲來「吹哨人」的省思

◎ 陳啟濃

台師大女足抽血案，在教授公開致歉後，事件吿一段落。然而一個國科會的研究，不是只有一個教授能夠完成，包括研究助理、行政人員等，違法跟學生抽血應該不是短暫的情況，為何經過那麼久才有「吹哨人」的舉報。

台師大女子足球隊抽血事件，研究主持人陳忠慶（左）、教練周台英（右）數度鞠躬致歉。（資料照）

筆者一位朋友16年前到山區一所學校當校長，有一位男老師長期藉機找學生幫忙，跟女學生搞曖昧關係。在他擔任校長的第一年，透過性平法將這位老師解聘，事後檢討會，他提出為何大家都沒有注意到身邊的老師有不當情況，欠缺警覺性，沒想到卻引發老師們的反彈。

教育界畢竟是一個封閉保守的團體，通常大家都選擇明哲保身，不去挑戰別人的利益，即使看到不公不義通常也選擇沉默。對於權利義務師生不對等的情況，老師選擇保護老師，學生也礙於老師的身分，而不敢提出挑戰。

古希臘哲學家亞里士多德曾提出「吾愛吾師吾更愛真理」，幾千年前的希臘就已經有這樣的獨立判斷精神，老師不一定永遠是對的，學生要勇於抗辯。

秉持這樣的求學態度，對於知識才能創造「青出於藍而勝於藍」，對於老師侵犯學生權利時，才能勇敢抗拒。

違法跟學生抽血應該不是短暫的情況，受害學生簡奇陞當「吹哨人」舉發。（資料照）

這群默默接受教授抽血的足球隊大學生，應該礙於老師的權力不敢拒絕，以後她如果當教練能不能記取教訓，給學生自由的選擇，給學生思考的空間。勇敢地跟學生說「老師不一定永遠是對的，有意見可以提出來」，鼓勵學生有自主的思考。這才是記取這次教訓，給教育最大的啟示。

（作者為資深教育人員）

