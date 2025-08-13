名家分享~Jiasin Yu》7/26罷免案得票分析 綠守住基本盤 藍委固票成功（下）

桃園市第1至6選區這六區的共通點就是，同意票和民進黨政黨票高度相符，且並未明顯高出多少。且同意票和區域立委候選人的得票有明顯落差，這是我判斷本次選舉還是回歸到政黨對決的其中一個理由，因為當初投票的游離選民沒有出來。

◎ Jiasin Yu

【桃園市第1至6選區】

這六區的共通點就是，同意票和民進黨政黨票高度相符，且並未明顯高出多少。且同意票和區域立委候選人的得票有明顯落差，這是我判斷本次選舉還是回歸到政黨對決的其中一個理由，因為當初投票的游離選民沒有出來。

甚至可以說，就算出來了，也因為各種原因投下不同意票。

反過來看，國民黨陣營除了第4選區萬美玲以外，其餘選區的立委都能催出2024年選舉時的個人票數，有些甚至更高。客觀來說，確實不容易。

至於萬美玲，大概是他上次拿太多票了，這次反而催不出來。但儘管如此，也夠她高票挺過罷免了。

【臺中市4、5、6選區】

與桃園市的情形類似，同意票不僅與區域立委候選人得票有落差，且和民進黨政黨票分布高度相似，並未高出多少。

此外，臺中市是本次藍白合示範區，盧秀燕市長和黃國昌主席甚至一起上鏡。可以觀察到，不同意票顯然不只國民黨的基本盤。

【其他地區】

基隆市，上次謝國樑罷免案分析過一次了。這次林沛祥固票也十分成功，且高於他選舉的得票。

民進黨的政黨票和區域立委票非常相近，也就是說區域立委候選人只靠政黨核心支持者支撐。如何爭取基隆游離選民，這個問題恐怕會愈來愈難。

新竹市，與基隆類似，民進黨的政黨票和區域立委票相近。至於鄭正鈐拿到比選舉時更高的不同意票，合理推測是藍白合的效果。

此外，當年在新竹市可以說是「四足鼎立」，還有一個時代力量的邱顯智。但分析後發現，邱顯智的得票和同意與不同意票之間似乎沒有明顯關聯。因此，我推測時代力量支持者對於這場罷免案的意見可能有分歧。

雲林縣第1選區，丁學忠本人的固票很成功。而這一區，應該是唯一個同意票明顯低於民進黨政黨票的選區。

要說普發一萬在哪個選區影響可能最大，我會猜是雲林縣第1選區。

花蓮縣，可以說這次傅崐萁應該卯足全力了。部分村里國民黨得票好的地方，不同意票未必開得好。實際分析後發現，這些村里分布於萬榮、豐濱與卓溪，也就是偏遠地區，一方面可能與投票率較低有關；另一方面由於選舉人口較少，因此催票率的變化也會比較大。

從同意票分布可以看出，這次催出的同意票，在上次支持張美慧的機率很高，且有很大一部分不是民進黨核心支持者。可以說2024年選舉時，張美慧就已經負責吸納「反傅」選民（這些人未必支持民進黨），並在這次同意票催出來。

說明：吉安鄉北昌村在本次選舉時已出現獨立行政區吉昌村。但因為對比需求，本次罷免投票仍將吉昌村與北昌村選票合併計算。

臺東縣，這一區2024年有三位候選人，除了現任者黃建賓，民進黨候選人賴坤成，還有一為原民進黨立委後來以無黨籍參選的劉櫂豪。

從結果來看，同意票的分布與民進黨候選人和政黨票相差無幾；倒是國民黨固票還算成功。

這裡要特別描述一下。2024年，國民黨拿56,017票（催票率31.3%），民進黨拿25,918票（14.5%），民眾黨拿18,182票（10.2%）。黃建賓拿25,778票（22.4%），賴坤成拿23,420票（20.3%），劉櫂豪拿18,744票（16.3%）。

我認為，黃建賓得票比國民黨低，這是他們內部的問題。但我推測這次罷免投票，國民黨還是展現出相當程度的團結。

不論是賴坤成或劉櫂豪，都有吸納民進黨支持者以外的能力。這次罷免，顯然有瑜亮情節延續的味道。很燙手，但還是需要謹慎處理。

（作者為政大政治學碩士）

本文經授權轉載自Jiasin Yu臉書





