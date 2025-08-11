晴時多雲

自由開講》反制中共滲透 呼籲賴政府投入823罷免

2025/08/11 15:00

◎ 小小公務員

2025年7月26日公民的罷免行動失敗了，但罷免團體這段時間為了國家所創造的感動不會消失，我非常感謝這些罷免團體志工，撐過無數的打壓和抹黑，這從來不是藍綠惡鬥，而是公民覺醒。

726大罷免首波投票失敗，圖為國民黨先前在新北市所舉行的反罷免活動。（資料照）726大罷免首波投票失敗，圖為國民黨先前在新北市所舉行的反罷免活動。（資料照）

從藍白立委2024年強推國會擴權法案，各種封殺討論，亂刪預算，明顯親中等各種荒腔走板行為，都顯示這一屆的藍白立委明顯不適任，然而在如此明顯的違憲亂政、國會獨裁下，為什麼多數人民仍然選擇不同意罷免呢？

我相信有非常多的因素，其中一個主要因素就是中共的各種滲透，根據我的觀察我發現台灣多數人仍然對中國共產黨這個政權不太了解，且對於中國共產黨不會犯台這件事過於自信，再加上中共透過各種滲透影響台灣媒體輿論以及價值觀，已經嚴重到足以影響國家存亡，中共對台灣的滲透是全民以及政府首要必須正視的問題。

我還記得最近曾經跟朋友談論台灣現在的政局，結果朋友突然冒出一句民進黨比中國共產黨還要獨裁這句話，我突然感到很錯愕，因為我長期有在觀察中國國內情況，也有了解過中國共產黨的歷史，我怎麼想都想不透這句結論是如何產生。

經過一番辯論後發現他獲得的新聞訊息全部都是片面訊息，並且潛意識的把所有與他不同的訊息當作假新聞，雖然那些片面訊息很多都是真的，但是透過組合仍然足以醜化民進黨並創造虛假的認知，然而國民黨做出許多過分的事情在他的世界觀中不是遭到淡化就是被當作假消息，於是我試著用一個新的帳號搜尋新聞，我發現幾乎都是親中媒體以及親藍白媒體，而且點擊數遠遠大於中立及親綠媒體，然而我身邊這樣的人不在少數。

「全面罷免」表示，823還有罷免投票，會協助中市3罷團。（資料照，擷取自「全面罷免」臉書）「全面罷免」表示，823還有罷免投票，會協助中市3罷團。（資料照，擷取自「全面罷免」臉書）

第二個因素就是我認為民進黨過度輕忽中國共產黨滲透立法院的嚴重性，這次民進黨選擇擔任協助罷團的角色，主要是擔心若主導罷免會被認為不願與在野黨溝通不願團結，但即使民進黨沒有實際主導，親中媒體也只會講賴清德獨裁，賴清德要罷免，這樣不但無助團結，也只是把原本對民進黨有利的局面輸掉而已。

我知道現在台灣需要團結，但很多時候團結靠的不是妥協而是手段，當溝通無效時，罷免就是一種威嚇的手段，成功罷免幾席，才有籌碼跟在野黨談，甚至可以談合作談團結，但現在的局勢在野黨不需要跟你談，只要能夠繼續操控輿論，在野黨就可以繼續不合理的阻黨執政黨前進，並將所有錯誤怪罪到執政黨身上，最後取得政權。

我建議民進黨2025年8月23日全力投入罷免，為了國家，請跟罷團併肩作戰，無論有無成功都應像罷團一樣全力投入，讓台灣繼續成為民主的燈塔。

（作者為公務員）

