自由開講》民主社會的「假面現象」當心中國製APP

◎ 黃敏智

中共是一黨專政的共產國家，透過防火長城實現對資訊的嚴格控制，禁止Facebook、Instagram、X（Twitter）、YouTube、WhatsApp、Reddit、Snapchat、Pinterest這些國際知名社群軟體，這些網站不會刻意掩蓋真相與真實內容，因此不見容於中共體制。他們推廣如微信、微博和抖音，這些受政府控制監管，目的是操控言論、散播假訊息，達到一黨專政的目的。

網路社群平台臉書（Facebook）、Instagram和WhatsApp在中國使用受到限制。（路透檔案照）

台灣是一個民主自由的國家，在這個基礎上真相追求和公民參與，也是民主制度得以運作和鞏固的關鍵。在公民參與決策過程中，誠實的態度有助於追求真理，了解真實情況能讓決策更為明智。

台灣真的有資格追求民主自由嗎？在台灣充斥「微信、微博、抖音、QQ、小紅書、快手、人人網、Bilibili、知乎」等APP，這是來自中國安裝在手機的前幾大社群程式，用來即時通訊、影音分享、轉帳支付、內容涵蓋娛樂、教學、美食、動畫、遊戲、二次元文化等多領域。

中共利用APP造成資訊不對等、虛假、詐騙、言論操控、毒害思想等情事。

中國社群平台「小紅書」被國安局示警有資安風險。（路透檔案照）

台灣政府要建立自由民主的社會，有關部門應當規範不得使用特定有虛偽造假的APP，對數據傳輸設技術性限制，才不會讓人民族群對立情勢高漲，持續分裂的現象。

（作者為教育人員退休）

