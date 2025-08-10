晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》民主社會的「假面現象」當心中國製APP

2025/08/10 11:30

◎ 黃敏智

中共是一黨專政的共產國家，透過防火長城實現對資訊的嚴格控制，禁止Facebook、Instagram、X（Twitter）、YouTube、WhatsApp、Reddit、Snapchat、Pinterest這些國際知名社群軟體，這些網站不會刻意掩蓋真相與真實內容，因此不見容於中共體制。他們推廣如微信、微博和抖音，這些受政府控制監管，目的是操控言論、散播假訊息，達到一黨專政的目的。

網路社群平台臉書（Facebook）、Instagram和WhatsApp在中國使用受到限制。（路透檔案照）網路社群平台臉書（Facebook）、Instagram和WhatsApp在中國使用受到限制。（路透檔案照）

台灣是一個民主自由的國家，在這個基礎上真相追求和公民參與，也是民主制度得以運作和鞏固的關鍵。在公民參與決策過程中，誠實的態度有助於追求真理，了解真實情況能讓決策更為明智。

台灣真的有資格追求民主自由嗎？在台灣充斥「微信、微博、抖音、QQ、小紅書、快手、人人網、Bilibili、知乎」等APP，這是來自中國安裝在手機的前幾大社群程式，用來即時通訊、影音分享、轉帳支付、內容涵蓋娛樂、教學、美食、動畫、遊戲、二次元文化等多領域。

中共利用APP造成資訊不對等、虛假、詐騙、言論操控、毒害思想等情事。

中國社群平台「小紅書」被國安局示警有資安風險。（路透檔案照）中國社群平台「小紅書」被國安局示警有資安風險。（路透檔案照）

台灣政府要建立自由民主的社會，有關部門應當規範不得使用特定有虛偽造假的APP，對數據傳輸設技術性限制，才不會讓人民族群對立情勢高漲，持續分裂的現象。

（作者為教育人員退休）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書