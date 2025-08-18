晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

工業技術與資訊》AI聽水管 抓漏超神準

面對氣候變遷與水資源日益緊張的雙重挑戰，如何有效減少地下管線漏水，成為各 國基礎建設管理的重大課題。工研院以AI結合聲音辨識技術，打造「智慧管網洩漏 聽診系統」，成功轉化資深聽音員的經驗為可擴散的智慧系統，大幅提升查漏效率 與準確率，為水資源管理提供嶄新解方，榮獲傑出研究獎金牌獎肯定。
工研院

工研院

2025/08/18 15:00

◎ 賴宛靖

隨著氣候變遷，環境面臨前所未有的壓力，「水」不再是理所當然、源源不絕的資源。然而，臺灣地下管線的平均漏水率居高不下，根據統計，有13%至16%的自來水在輸送過程中流失，每年損失高達4.4億噸，相當於2座石門水庫的蓄水量，是一筆可觀的經濟損失。

為了解決難題，工研院開發出結合AI與音頻分析技術的「智慧管網洩漏聽診系統」，讓以往仰賴經驗與人工聽聲辨漏的作業，進化到可大量部署的AI數位偵測技術，結合AI分析與5G低延遲傳輸，大幅提升檢測準確度與效率，迅速鎖定漏水點，加速維修應變，為水資源管理帶來全新解方。

工業技術與資訊》AI聽水管 抓漏超神準工研院以AI結合聲音辨識技術，打造「智慧管網洩漏聽診系統」，將老師傅的智慧與經驗發揚光大，還能擴展至消防管線、廢水排放管、工業油氣與天然氣管
線等多種領域。（工研院提供）

傳統聽音師的智慧資產

工研院材料與化工研究所組長王立華表示，過去的自來水管線洩漏偵測多半仰賴聽音員背著聽音設備、戴著耳機，沿著路面地下管線的路徑一步一腳印地尋找異常聲音，憑經驗聽出漏水處再進行開挖、修補；但隨著人力凋零，全臺有經驗的資深聽音員僅剩不到80位，嚴重影響了查漏效率。「這些具有寶貴經驗的老師傅們如同抓漏界的潛艦聲納兵，能從相似的『轟轟轟』聲中，判斷是否有漏水，團隊就是把老師傅的辨識經驗用AI進行分析。」

從人工聽診到AI聲紋分析

「智慧管網洩漏聽診系統」研發起點是蒐集老師傅們實地巡檢時，所錄下的大量聲音資料，目前資料庫已累積21萬筆音頻樣本，並搭配近834則實際開挖驗證紀錄，準確率最高達98%以上，再透過大數據建模與AI訓練，讓系統能區分「有漏水」、「無漏水」以及「難以辨識」的聲音類型。

有了資料庫後，再採用超低頻高感度聲音收發探頭模組，部署於水管管線的錶頭、消防栓或任何地表設施上，搭配可將數據無線傳輸至雲端平台的聲振耦合濾波洩漏診斷模組，及多點主動聲場劣化診斷模組，由AI輔助分析與判斷收集到的資訊，有效提升管線偵測的靈敏度與準確性；此外，除了被動接收聲音，團隊還研發「主動
式聽音」技術，在管線開口處安裝聲波發射裝置，就像「吹笛子」般給予管線音頻刺激，藉由聲波的反饋模式來判讀管線是否異常，運用主動式聲納與被動聲音辨識結合，可大幅提升偵測靈敏度。

王立華分享，第一代AI聽音系統著重於「點」的偵測，即一個位置安裝一個感測設備，但團隊進一步思考，若是能像外送平台一樣派送感測器，在整個社區快速佈點，是否能建構出一張聲音地圖？為此，「智慧管網洩漏聽診系統」設計出由車隊攜帶感測器巡查社區，以三角定位與區域比對，快速鎖定異常聲音的發生區域，甚至能進一步對幹管等難以地面收音的大管線採用「線」的偵測方式，在管道兩端插入感測器，根據聲音傳遞時間差來判定漏水點位置。

效率、準確與人力進行數位優化

傳統查漏作業往往耗時費工，如今透過AI與GPS定位，單點辨識時間縮短至3秒，還能標記每筆聲音資料重複比對，實測數據顯示，AI辨識準確率最高達98%以上，相較傳統人工巡檢正確率為75%，有效降低誤判與錯挖風險。地底偵測深度1.5公尺，實地測試指出，查漏點開挖面積可壓縮至3平方公尺以內，精準開挖修管，全程作業半天內可完成，減少施工對用水與交通的干擾。

「智慧管網洩漏聽診系統」讓以往仰賴經驗與人工聽聲辨漏的作業，進化到可大量部署AI數位偵測技術，迅速鎖定漏水點，加速維修應變。（工研院提供）「智慧管網洩漏聽診系統」讓以往仰賴經驗與人工聽聲辨漏的作業，進化到可大量部署AI數位偵測技術，迅速鎖定漏水點，加速維修應變。（工研院提供）

「智慧管網洩漏聽診系統」不只適用自來水管，還能擴展至消防管線、廢水排放管、工業油氣與天然氣管線等多種領域，目前已吸引多家國內外業者主動洽談，並成功與國際聽音器代理商簽約，將技術輸出至東南亞等漏水問題嚴重的新興市場。

面對AI技術日益精進，王立華強調，智慧管網洩漏聽診系統不想取代老師傅，而是將他們的智慧與經驗發揚光大，由於地形、鋪面與用水習慣皆會影響聲音表現，因此AI仍需持續學習不同場域的聲紋差異，老師傅的經驗判斷仍是調整模型不可或缺的一環，職人與科技攜手建立守護水資源防線，讓每一滴得來不易的珍貴水資源都不浪費。

本文經授權轉載自《工業技術與資訊月刊》

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書