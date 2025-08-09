晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》面對憂鬱症挑戰 患者家屬提建言

2025/08/09 09:30

◎ 葉正興

台灣人口快速老化，憂鬱症已成現代文明病。根據衛福部統計，全台約十分之一人口出現憂鬱症狀；世界衛生組織預測，2030年憂鬱症將成全球疾病負擔之首。此病不僅影響情緒，還可能引發失眠、疼痛等生理症狀，甚至導致認知障礙、自傷念頭，對家庭與社會造成重大衝擊。

國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心研究發現，國內五十歲以上憂鬱症盛行率達到十六．三％，約每七人就有一人，其中高達七成三未就醫治療，比例偏高。（資料照）國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心研究發現，國內五十歲以上憂鬱症盛行率達到十六．三％，約每七人就有一人，其中高達七成三未就醫治療，比例偏高。（資料照）

然而，許多患者未獲妥善治療。近年國家衛生研究院研究指出，僅27%患者曾求助醫師，最終有效治療者僅11%。主因多為認知不足、不知可治，或擔心污名。這凸顯社會對憂鬱症仍存偏見，醫療體系也未能及時接住需要幫助的人。

筆者母親罹患憂鬱症並曾自傷送醫。雖仰賴健保得以負擔住院費用，但住進加護病房後，醫療資訊極度不透明。家屬無從得知病情與治療方向，詢問護理人員亦不得其門而入，僅能等待醫師片語。

即使面對是否使用經顱磁刺激術（rTMS）等積極療法，醫師亦未主動說明，家屬完全被排除在外。

另方面，看護費用仍由家屬全額負擔，加重經濟壓力。心理焦慮、資訊落差與照護負擔交織，使家庭在醫療體系中感到孤立無援。這與政府宣稱「積極推動憂鬱症防治」的政策顯然不符。

自由開講》面對憂鬱症挑戰 患者家屬提建言重複經顱磁刺激治療可幫助難治型憂鬱症或是想減輕抗憂鬱藥物的病人。情境照，非當事人。 （資料照，台南市立醫院提供）

筆者根據親身經驗，提出以下三點建議：

一、強化家屬知情與參與權利：在全民健保制度下，家屬應能參與治療討論，包括藥物選擇與療程規劃，落實共享決策，避免被排除於外。

二、精神科醫師應強化衛教與支持角色：憂鬱症是可改善的疾病，但治療過程中若缺乏醫師的鼓勵與說明，患者與家屬易陷入無助。醫師應在衛教中給予信心與具體指引，而非僅流於冷淡例行。

三、衛生主管機關應主動提供支援資訊：住院期間從未接獲心理衛生資源、照護補助或支持團體等說明。政府應設專責窗口，發放簡明指引，將資源導向真正需要的家庭，讓公共資源用在刀口上。

精神健康是公共健康的一環，建構人本、透明、具支持力的醫療體系，才能真正回應現代社會對憂鬱症的挑戰。

（作者為公務人員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書