名家分享~高雄好過日》2300億該這樣花 特別預算全面升級南部防災基礎建設

經過我們粗估，這項特別預算，至少需要2300億，政院更應該向人民強調，與其漫無目的普發現金，把人民的稅金拿來加強基礎建設，強化防災之餘同步擴大內需，並且花在「有需要、被剝奪」的人民身上，才是真正公平正義，又能帶動台灣發展的長遠之道。

◎ 高雄好過日

今年7月初，先是丹娜絲颱風直接登陸嘉義，重創雲嘉南，甚至吹倒2500支電線桿造成嚴重停電；接著728至今的西南氣流，再次重創南部。高雄山區創下單日近千毫米，累積2000毫米以上雨量，相當於全年雨量一週下完，也幾乎等同莫拉克風災的雨量。而嘉南平原也因破紀錄大雨造成多處水災。

高雄山區近日大雨不斷，造成楠梓仙溪暴漲沖刷便道路基流失無法通行。（資料照，公路局提供）



行政院本已在7/31啟動研擬「丹娜絲颱風災後復原重建特別條例」，也因應南部民意，宣布納入「0728豪雨災害」擴大適用範圍。

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政院也提到，受災地區後續治水需求，包括抽水設備、河海口抽水設施等改善部分，都將納入4年1千億預算的「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」之中。

我們認為，這特別預算不但要編，更要編得到位，不只補貼農損與重建，更要升級長期被漠視、歧視的南部基礎建設，達到賴政府「韌性台灣」、「均衡台灣」的政見。

與其普發現金 不如用在南部防災基礎建設

南部防災基礎建設，至今需要特別預算2300億。（擷取自貼文）



經過我們粗估，這項特別預算，至少需要2300億，政院更應該向人民強調，與其漫無目的普發現金，把人民的稅金拿來加強基礎建設，強化防災之餘同步擴大內需，並且花在「有需要、被剝奪」的人民身上，才是真正公平正義，又能帶動台灣發展的長遠之道。

這2300億，至少包含：

★1500億：特別治水預算

在2006年扁政府擴大治水計畫以前，全國所有治水特別預算都用在大台北地區，包含「台北防洪計畫第 1~3 期實施計畫」，編列約1,160 億元，「基隆河治理工程初期實施計畫」及「基隆河整體治理計畫」， 編列約440億元，合計約1,600億元。

就算2006年之後，政府陸續編列易淹水地區水患治理計畫、流域綜合治理計畫及前瞻水環境建設之縣市管河川及區域排水整體改善計畫，全部執行完畢之後，大台北7%的面積還是用掉了全國歷年4成的治水預算，剩下93%的地區分剩下的6成。

其中加上前瞻計畫後，臺南市466億與高雄市278億治水預算也都只是大台北零頭而已。如果要把全台的治水經費投資提升到台北標準（不計算通膨），那至少要再投入2兆預算。

當然預算分配有諸多考量，在考慮南部夏季易受西南氣流影響，旱澇差異明顯，氣候風險較大的狀況下，先加強人口密集的南部都會區防洪治理，包含提升高屏溪流域、曾文溪、八掌溪流域防洪、抗旱等水資源調配能力，全面提升南部都會區主要河川防洪標準，也至少需要接近小小一個台北防洪預算的1500億。

★400億：配電線路地下化與強化電網韌性預算

丹娜絲風災影響，台南市部分地區電力中斷、受創嚴重。 （資料照，台電新營區處提供）

本次風災、水災造成以台南為主地區電力、通訊受創嚴重，也凸顯相關基礎建設改善的必要。在2017～2019年間，台電曾辦理防災型桿線地下化措施的「強化配電線路防災韌性計畫」實際執行499.03公里，預算72億元。考量台17、19線以及沿海易受風面線路優先地下化而言，應先匡列200億左右預算。

另外，針對山區易斷電地區建立儲電設施與微電網，加強綠能設備韌性，加強通信網路不斷電營運能力等，都應該儘速盤點地方需求與弱點，儘速補強。除了已進行計畫外（如5000億以上的電網韌性計畫），額外投入200億先用於防災型、緊急應變型計畫，也提升對外在攻擊破壞的抵禦能力。

★400億：災後重建與提升基礎建設預算

高雄山區強降雨，工程車積極進行溪流清疏。（高市府提供）

本次風災後，高雄市府粗估野溪、土石流警戒區，大規模崩塌警戒區的整治，經費在40億元左右。雖然雨量驚人，但這次風災比起莫拉克之傷害相對較小，比起當時1600億左右（其中特別預算1165億）重建預算也應該較低。

然而，不該忽視包含脆弱地段公路安全係數提升（包含長隧道、橋樑等較高額投資），以及嘉南沿海地帶基礎建設、學校等公共設施抗風、抗洪、抗潮等韌型提升，住宅修復補助等預算，原本「丹娜絲颱風災後復原重建特別條例」匡列就達300億左右。加上728豪雨影響，先提升匡列至400億左右預算應屬合理。

以上這些南部急需的救命錢，就相當於舉債每人普發1萬的預算，何者重要？ 何者急迫？ 相信在更多事實與政策說明之下，不只災民有感，不只南部民眾有感，也會有更多國民能感受到「救急扶困」的重要性。

文：Claudius

本文經授權轉載自高雄好過日臉書

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