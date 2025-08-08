晴時多雲

評論 > 社群

矢板明夫觀點》《南京照相館》掀反日潮 日人近期別赴中

今年九月，中國官方要舉行抗日戰爭勝利80週年的大閱兵，中國官媒為了配合這件事，正在全國醞釀「反日」的氛圍。描寫1937年日軍在南京進行「大屠殺」的電影《南京照相館》在7月25日上映後，經多方動員，票房已經接近15億人民幣，成為了今年最賣座的電影之一。
2025/08/08 21:00

◎矢板明夫

最近有住在中國的日本人，向準備到中國去旅遊的朋友警告說「這邊的情況正在惡化。近期上映的《南京照相館》這部電影掀起了新的反日浪潮，近期最好不要來中國。即使在日本，也最好不要去中國人多的地方。」

影片轉發自X平台。看完反日電影後的一名中國兒童，砸爛地圖上的「日本」。（擷取自貼文）影片轉發自X平台。看完反日電影後的一名中國兒童，砸爛地圖上的「日本」。（擷取自貼文）

今年九月，中國官方要舉行抗日戰爭勝利80週年的大閱兵，中國官媒為了配合這件事，正在全國醞釀「反日」的氛圍。描寫1937年日軍在南京進行「大屠殺」的電影《南京照相館》在7月25日上映後，經多方動員，票房已經接近15億人民幣，成為了今年最賣座的電影之一。

這部電影號稱改編自真實歷史事件，寫的是一位15歲的少年在南京的一家照相館當學徒。他在沖洗1名日本軍官帶來的2卷底片時，意外發現當中有日軍暴行的照片，包括屠殺、強姦婦女和搶劫。

於是，他冒著生命危險保留了數十張照片，並從中挑選出16張，裝訂成冊。該本相冊在1946年2月的「南京審判」中發揮關鍵作用，協助法庭將日本戰犯繩之以法。

講述1937年日軍在南京犯下滔天罪行的「南京照相館」，在中國票房上已近15億人民幣。（資料照，擷取自臉書）講述1937年日軍在南京犯下滔天罪行的「南京照相館」，在中國票房上已近15億人民幣。（資料照，擷取自臉書）

但有多名日本歷史學家指出，這部電影充滿了不符合歷史邏輯、自相矛盾的地方。當時，日軍雖然有隨軍攝影記者，他們的主要任務是拍攝日軍勇敢作戰，以及受到各地民眾歡迎的照片，不會刻意去拍攝日軍霸凌平民的照片。

同時，當時的這些攝影師，都會自帶冲洗設備，一般情況下，是不會把可能帶有軍事機密的照片交給當地照相館去冲洗的。所以，這部電影應該是一個虛構的故事。


但由於這部電影大肆渲染了日軍的野蠻和殘酷，鼓吹「仇恨」，使中國國內的反日情緒高漲。有人在Ｘ平台上透露，在電影散場後，1名年輕母親對她的女兒說，要「殺死日本人」。母親問道：「你現在知道日本人有多殘忍了嗎？」小女孩哭著回答：「知道了。」另外，中國官媒還介紹了河南一名9歲兒童在看完該電影「回家後，自發地撕毀了自己珍藏的日本漫畫」。

日媒報導，中國蘇州再次發生日本母子遭到不明人士攻擊事件，日籍母親被毆打受傷。（彭博檔案照）日媒報導，中國蘇州再次發生日本母子遭到不明人士攻擊事件，日籍母親被毆打受傷。（彭博檔案照）

7月31日，有一位日本母親帶著小孩，在蘇州市內捷運站受到了暴徒的襲擊，母親受了傷。這是自去年以來，日本的兒童第三次在中國受到襲擊了。一連串事件，明顯都和中國政府推行的反日仇恨教育和宣傳有關。

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

