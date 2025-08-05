話說李筱峰》狂熱的民族主義無益中國

最近為迎接抗日戰爭勝利80週，中共又拍了一部描寫1937年日軍「南京大屠殺」的電影《南京照相館》，賣座很好，又掀起了新的仇日浪潮！

◎ 李筱峰

瘋狂的民族主義，可以粉飾一黨專政的極權政治，也可以做為對外擴張的動力。而這個動力，又靠狂熱的民族主義發酵而出的對外仇恨加以催化！

過去靠著「史大林是鋼，史大林是太陽」的蘇聯小弟起家的中國共產黨，現在早已蛻變成揮舞狂熱民族主義的大旗手。長期以來中共無以復加鼓吹狂熱的中華民族主義。也不斷地製造仇恨日本、仇恨台獨的民族情結。

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最近為迎接抗日戰爭勝利80週，中共又拍了一部描寫1937年日軍「南京大屠殺」的電影《南京照相館》，賣座很好，又掀起了新的仇日浪潮！

描寫1937年日軍「南京大屠殺」的電影《南京照相館》，在中國票房很好，且掀起了新的仇日浪潮！（資料照，擷取自臉書）

有小孩子看了，氣噗噗地告訴她媽媽：「我要把日本人殺光！」

近年來有幾樁中國人無故殺害日本僑民（其中有日本小孩）的事件，其實不是「無故」的。狂熱民族主義的仇日情結之故也！

歷史確實應該面對，而且不該遺忘，面對「南京大屠殺」，和面對「二二八大屠殺」，都一樣。但是應該理性面對史實，不該加油添醋、煽情挑撥，也不該選擇性誤導。

《南京照相館》這部電影有無加油添醋、煽情挑撥？有無選擇性誤導？矢板明夫在他的臉書已有分析，我不贅述。

日裔台籍資深媒體人矢板明夫，指《南京照相館》鼓吹「仇恨」，使反日情緒高漲。（資料照）

我想告訴仇日的中華民族主義者，你們以前不是說，日本是徐福的後代嗎？根據中國許多歷史學者的說法，日本人是秦始皇時代派出去尋找海外仙藥的徐福，帶著數千名童男童女留在日本的後代。

為了讓史料逼真一點，容我引一段出現在《三國志》＜吳書＞中的相關記載來看：

「亶洲在海中，長老傳言秦始皇帝遣方士徐福將童男童女數千人入海，求蓬萊神山及仙藥，止此洲不還。世相承有數萬家…」

這個所謂的「亶洲」，指的就是日本，「世相承有數萬家」之後的日本，不也是「中華民族」了嗎？有須要仇恨那麼深？那麼久嗎？

看到今天中國共產黨還在製造仇日情緒，讓我想起，幾年前，我到新加坡旅遊，曾經隨團去參觀他們的「和平紀念碑」，這個紀念碑是為了紀念二次大戰時在日軍佔領下遭日軍屠殺的新加坡人民。

新加坡籍的華裔導遊告訴我，有一次他帶了一團日本中學生旅行團來此參觀，當他向日本中學生解說日軍在新加坡屠殺新加坡人時，許多日本學生大感驚訝而難過（確實他們在教科書中沒有讀過），有許多女學生聽了掩面啜泣，還向新加坡導遊排隊鞠躬，連聲道歉。

當年日軍屠殺佔領區的人，與今天的日本中學生何干？但是今天的日本中學生卻能感受自己民族的羞恥！

今天仇日的中國小孩，真的要把上述知恥的日本人也殺光嗎？

歷史誠然要了解，但是我要告訴那些想要「殺光日本人」的中國小朋友：在近代史上，中國人殺害的中國人，比近代列強帝國（包括日本）殺害的中國人還多！你不信，請好好讀讀歷史（當然不是讀中國共產黨和中國國民黨編的歷史）。你該不會也要把中國人殺光吧？上一代的錯，下一代不該有原罪。除非下一代不知恥、不知錯。

中共統治下，中國人殺害中國人，圖為在台北中正紀念堂民主大道上的紀念1989年天安門64事件35週年活動，吸引不少民眾參觀。（資料照）

寫到這裡，我又開始擔心赤藍陣營的子民又要罵我是日本皇民，罵我「皇民史觀」了？我只好預先回答：我寫台灣史，是從抗日人物起始的，不信請看拙著《台灣革命僧林秋梧》。

（作者為台北教育大學名譽教授）

本文經授權轉載自李筱峰臉書

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