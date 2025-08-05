名家分享~Jiasin Yu》綠營多認同民主體制 藍白信念較弱

民主體制並非民進黨支持者所獨享，而單靠民進黨支持者也無法撐起民主體制。

◎ Jiasin Yu

「我不是支持共產黨，我只是......」

最近常聽見類似語句，算是對於「中共同路人」的一種辯駁。不過，通常會這樣說的人，其實誤解「同路人」的意思。

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同路人，一言蔽之就是「殊途同歸」。你的選擇無關乎你的主觀意願，而是客觀結果對中國來說是否有利。

不過，近年確實有些人抱持「給中國統治也沒有什麼不好」的想法，這背後涉及民主價值觀的強弱程度。臺灣選舉與民主化調查（TEDS）固定詢問民眾的民主價值觀，受訪者會在卡片上看到三種說法，分別是：

1. 不管什麼情況，民主政治都是最好的體制。

2. 在有些情況下，威權的政治體制比民主政治好。

3. 對我而言，任何一種政治體制都是一樣。

我整理了2020年與2024年的分布情形（已加權），並與性別、年齡、教育程度、政黨支持與簡易統獨立場交叉分析，如圖所示。

（擷取自貼文）

性別部分，2020年兩性在民主體制的支持度方面幾無差異，但是男性認同威權體制的比例比女性高。而2024年，男性的比例無甚變化，女性對於民主體制的支持度下降，對於威權體制的認同比例提高。

年齡部分，對於民主體制的認同比例在不同年齡層之間的差別不大，而是對於威權體制認同比例上的差異。2020年，年輕族群有較高比例認同威權體制，2024年則是40至59歲族群較高。

此外，年輕族群認為「對我來說沒差」的比例攀升，這是警訊。

教育程度出現奇特的兩極化現象。教育程度愈高，不僅對於民主體制認同比例愈高，且對於威權體制的認同也愈高。大學以上教育程度者，有過半認同民主體制，但比例有所下降。而兩年度調查中各有3成認同威權體制。

政黨支持方面，國民黨支持者在2020年認同民主體制者還是相對多數，而在2024年認同民主體制與威權體制者比例已旗鼓相當。此外，國民黨支持者也是認同民主體制比例最低者。

民進黨支持者固定有7成比例認同民主體制，兩年度變化算是十分穩定。

民進黨支持者對民主體制認同比例較高，圖為「人民是頭家」政策宣講，在台南吸引爆滿人潮。（資料照）

民眾黨支持者在2020年仍有61.8%認同民主體制，28.4%認同威權體制。然而至2024年，認同民主體制的比例降為43.6%，認同威權體制的比例則為36.6%。且認為「沒差」的比例也大幅增加。

無政黨支持者認同民主體制的比例也在下降，雖說認同威權體制的比例並未增加，但是「沒差」的比例也增加不少。

尤其，在2024年的調查中，只有民進黨支持者認同民主體制的比例穩穩壓過其他選項。如果將認同威權體制的比例與沒差的比例相加，國民黨支持者、民眾黨支持者與無政黨支持的游離選民，認同民主體制者都是相對少數，這是另一個警訊。

時代力量的支持者人數在2024年大幅縮減，考量兩年度比較，仍然將資料單獨列出。雖然2024年的參考價值有限，但似乎可以預測，「留下來」的人還是對民主體制有較高認同者。

統獨立場方面，由於和政黨支持有關，因此分布也很好預測。愈傾向獨立者，對於民主體制的認同比例愈高。

也許有人認為，民進黨支持者是否因為執政緣故，所以對民主體制認同較高？答案並非如此。

這一題從2008年開始使用至今，民進黨支持者認同民主體制的比例分別是：2008年54.7%、2012年61.9%、2016年61.9%、2020年69.8%、2024年70.8%。

而國民黨支持者則是：2008年44.6%、2012年52.3%、2016年38.3%、2020年39.3%、2024年37.0%。

國民黨支持者是認同民主體制比例最低者，圖為「不同意罷免」凱道造勢大會。（資料照）



至於無政黨支持的游離選民則是：2008年36.0%、2012年41.2%、2016年40.2%、2020年42.9%、2024年37.9%。比例一直在4成左右徘徊。

也就是說，民進黨支持者的民主體制認同比例逐年穩定增加，游離選民則是穩定維持在4成上下。只有國民黨支持者才會因為執政與否，而大幅改變對於民主體制的認同。

最後，從全體民眾來看，2020年上有53.1%過半民眾認同民主體制，但是在2024年已經降至49.2%。

我想說的是，民主體制並非民進黨支持者所獨享，而單靠民進黨支持者也無法撐起民主體制。

游離選民與非民進黨支持者當然可以對於民進黨的施政有所不滿，但若演變成對於民主體制失去信念，無異於逐漸喪失抵抗意志。

我們不會只有在贏的時候才愛我們的國家。也不會因為輸了，就失去對民主的信念。

（作者為政大政治學碩士）

本文經授權轉載自Jiasin Yu臉書

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