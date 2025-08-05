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許美華頻道》要政府公布關稅談判「保密協議」 不是蠢就是壞

其實黃國昌要求公布台美關稅談判的「保密協議」，正完美示範了一件事，就是，為什麼關稅談判需要「保密協議」！
許美華頻道

許美華頻道

2025/08/05 11:30

◎ 許美華

其實黃國昌要求公布台美關稅談判的「保密協議」，正完美示範了一件事，就是，為什麼關稅談判需要「保密協議」！

我本來以為，任何企業或國家要談判商業/貿易協議，雙方都會先簽保密協議（Non-Disclosure Agreement，簡稱NDA），談判過程不對外公開，這算是基本常識！我又錯了！Orz

立法院民眾黨團總召黃國昌（4日）召開黨團協商「行政院長就臺美關稅談判進程進行專案報告一案」。（資料照）立法院民眾黨團總召黃國昌（4日）召開黨團協商「行政院長就臺美關稅談判進程進行專案報告一案」。（資料照）

1、為什麼需要保密協議？

企業談判是為了避免消息走漏、內線交易。

國家之間的商業貿易、關稅談判，簽下保密條款，互相對話限於談判代表，不然美國人怎麼知道該跟誰談？

如果不簽保密條款，過程隨時直播上網，無數人指手畫腳，今天談到這裡、明天又要翻臉，到底要怎麼談下去？

2、保密條款的精神就是，不需要知道的人，就不要知道。

意思是，沒有參與談判的人，都不需要知道。
這在談判協商過程中，叫做
“need-to-know-basis”

3、在談判過程中，一直叫政府公開談判內容的人，不是蠢就是壞。

去問一下日本人、韓國人，日、韓在談判結束之前，有對國內公開談判內容嗎？
他們是談完才公布內容好嗎！

4、保密條款不是黑箱，是維護談判過程雙方誠信、效率的必要條件。

台美關稅協議，談完之後，內容就會公諸於世了。
（談完不公開是要怎麼執行？我就問！

行政院副院長鄭麗君（左一）領軍，赴美進行台美關稅談判。（資料照，中央社）行政院副院長鄭麗君（左一）領軍，赴美進行台美關稅談判。（資料照，中央社）

5、拿當年服貿來比台美關稅談判過程，是最蠢的對照。

再說一次，當年馬政府派人在上海跟中國談服貿協議，台灣社會沒有人知道。所以才會有當年國策顧問郝明義那篇驚嚇發文「我們剩不到24小時了！」

現在的台美關稅談判，台灣有哪個人不知道我們正在跟美國人談判？

6、任何談判協議，最後都會有生效條件的附帶條款，商業談判通常是，必須經過董事會同意。

“Subject to board approval “

如果商業合約還需要經過政府審查，就會再加一條

“Subject to government approval “

7、國家談判也是一樣，會有生效的附帶條款。如果協議內容需要立法機關同意，就是Subject to legal/legislature approval

台美關稅談判，目前仍在進行中。（彭博檔案照）台美關稅談判，目前仍在進行中。（彭博檔案照）

8、所以，藍白政客跟支持者不用急，對台美關稅談判結果有高見，之後都有機會讓你們發揮的。

之後，如果立法院不願支持台灣對美國增加投資跟開放市場的條件，儘管否決沒關係，有更好的談判策略儘管提出來，看美國人願不願意接受？

如果最後台美關稅協議因此破局，被美國課高關稅，廠商要找誰負責？請政客自己出來扛！

9、我現在很平靜，關稅談判的主流民意要怎樣我都接受，反正全民共業，why should I care ？

（作者為反紫光奇遊團成員）

本文經授權轉載自許美華臉書

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