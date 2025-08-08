晴時多雲

照護線上》精準醫療推進晚期頭頸癌治療新方向，ICI免疫檢查點抑制劑成一線治療關鍵武器，腫瘤專科醫師圖文解說

頭頸癌是指發生在頭頸部的癌症，例如舌癌、口腔癌、臉頰癌等。謝孟哲醫師指出，根據衛生福利部國民健康署《111年癌症登記報告》，台灣每年有超過8000例新個案，其中近九成為男性，男性患者的年齡中位數為59歲。頭頸癌與吸菸、飲酒及嚼檳榔有很強的關聯性。
2025/08/08 08:30

◎照護線上

免疫治療大幅推進了晚期頭頸癌的治療成效，義大癌治療醫院腫瘤科主任謝孟哲醫師表示，「在開始任何第一線治療之前，務必進行PD-L1 CPS檢測，幫助醫師判斷該使用單獨免疫治療，還是免疫治療合併化療，才能發揮較佳的療效！」

頭頸癌常對外觀、語言、吞嚥、呼吸功能造成損害,嚴重影響生活品質,而且可能導致失能。經過治療後,約5成的頭頸癌病灶會復發或轉移。

頭頸癌常對外觀、語言、吞嚥、呼吸功能造成損害，嚴重影響生活品質，而且可能導致失能。經過治療後，約5成的頭頸癌病灶會復發或轉移。

（擷取自貼文）（擷取自貼文） 

晚期頭頸癌的治療大多需要使用全身性治療，例如化學治療、免疫治療、標靶治療等。北榮腫瘤科主任楊慕華醫師指出，相較於傳統化學治療，免疫治療的治療機轉較精準，能夠顯著提升治療成效。免疫檢查點抑制劑（immune checkpoint inhibitor，ICI）已是晚期頭頸癌重要的治療工具。

人體免疫系統的T細胞具有辨識並毒殺癌細胞的能力，但是癌細胞能夠與T細胞的免疫檢查點接合，進而抑制T細胞功能。ICI免疫檢查點抑制劑可以阻斷癌細胞與T細胞的免疫檢查點接合，讓T細胞能夠辨識並毒殺癌細胞。

針對晚期頭頸癌，ICI免疫檢查點抑制劑可「先發使用」，在疾病復發或轉移時即開始啟用，或「後援使用」在其他標準治療無效後才開始使用。楊慕華醫師表示，最近幾年的研究顯示，免疫治療如果能夠在病人接受其他藥物治療之前使用，效果會比較好。甚至在術前先行給予免疫治療，能夠獲得明顯的臨床效益，包括整體存活期的延長。

（擷取自貼文）（擷取自貼文） 

可能的原因是當腫瘤尚未接受其他治療時，其抗原表現較清晰、免疫系統辨識力較強。楊慕華醫師解釋，在經歷過其他治療後，腫瘤微環境可能已經改變，而影響免疫治療的成效。因此，將免疫治療提早應用到治療的前線，對患者會比較有利。

目前在復發或轉移性頭頸癌的治療中，免疫療法與標靶治療皆已被列為第一線標準治療，不過台灣的健保限制兩者僅能擇一使用。謝孟哲醫師說，根據國際大型第三期臨床試驗，比較免疫治療與傳統化療合併標靶治療在第一線的治療成效，結果顯示免疫治療的整體存活期（Overall Survival，OS）優於化療合併標靶治療。

根據PD-L1 CPS（Combined Positive Score）表現分數進行的次族群分析，若CPS 在20以上，單獨使用免疫治療的效果明顯優於化療合併標靶治療，不僅存活期更長，副作用也較少。若CPS介於 1至19，化療合併免疫治療的效果優於化療合併標靶治療。若CPS小於1，化療合併免疫治療與化療合併標靶治療的效果相當，差異不顯著。因此，臨床實務上，醫師會依據病人的PD-L1 CPS表現分數，來擬定合適的治療策略。

（擷取自貼文）（擷取自貼文） 

免疫治療的特點是反應時間相對較慢。楊慕華醫師指出，如果病況急迫，例如有大範圍的內臟侵犯或重要器官的壓迫（如氣管），可以採用免疫治療合併化學治療，有助於快速縮小腫瘤體積，同時發揮免疫治療的長期維持效果，為後續的根除性療法（如手術或放射治療）爭取更好條件。這種策略在多種癌症類型的研究中已證實具有效益，也逐漸成為臨床考量的重點。

若病人的腫瘤較小，且經檢測發現其PD-L1 CPS表現分數達20以上，這類病人非常適合單獨使用免疫治療。因為單用免疫治療能達到較佳的整體存活率，且副作用較小。謝孟哲醫師說，若腫瘤體積較大、轉移範圍廣或病情進展迅速，醫師就會傾向採用免疫治療合併化學治療。希望能在短時間內有效縮小腫瘤、穩定病情，避免因腫瘤惡化而導致的併發症。

另一個關鍵因素是患者的整體身體狀況，相較於傳統化學治療，免疫治療的副作用較低，對高齡或虛弱的患者而言耐受性較好。持續治療後，腫瘤可能逐步受到控制，不僅能改善症狀，也有助於改善生活品質、延長存活時間。

精準醫療的發展，讓晚期頭頸癌的治療成效顯著提升，請務必與醫師詳細討論，共同擬定更有效且個人化的治療策略！

筆記重點整理

頭頸癌常對外觀、語言、吞嚥、呼吸功能造成損害，嚴重影響生活品質，而且可能導致失能。經過治療後，約5成的頭頸癌病灶會復發或轉移。

晚期頭頸癌的治療大多需要使用全身性治療，例如化學治療、免疫治療、標靶治療等。最近幾年的研究顯示，免疫治療如果能夠在病人接受其他藥物治療之前使用，效果會比較好。甚至在術前先行給予免疫治療，能夠獲得明顯的臨床效益，包括整體存活期的延長。

目前在復發或轉移性頭頸癌的治療中，免疫療法與標靶治療皆已被列為第一線標準治療，不過台灣的健保限制兩者僅能擇一使用。根據國際大型第三期臨床試驗，比較免疫治療與傳統化療合併標靶治療在第一線的治療成效，結果顯示免疫治療的整體存活期（Overall Survival，OS）優於化療合併標靶治療。

若病人的腫瘤較小，且經檢測發現其PD-L1 CPS表現分數達20以上，這類病人非常適合單獨使用免疫治療。因為單用免疫治療能達到較佳的整體存活率，且副作用較小。若腫瘤體積較大、轉移範圍廣或病情進展迅速，醫師就會傾向採用免疫治療合併化學治療。希望能在短時間內有效縮小腫瘤、穩定病情，避免因腫瘤惡化而導致的併發症。

本文經授權轉載自〔照護線上〕精準醫療推進晚期頭頸癌治療新方向，ICI免疫檢查點抑制劑成一線治療關鍵武器，腫瘤專科醫師圖文解說

