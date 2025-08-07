晴時多雲

投書

自由開講》提升國防自主 強化本土無人機產業

2025/08/07 15:00

◎ 謝旭明

近期報導揭示，臺灣正積極發展本土無人機產業，目標於2028年達到年產18萬架。這項發展不僅是提升國防自主的關鍵，更是拓展臺灣高科技產業國際能見度的重要契機。然而，面對高製造成本、訂單不足以及關鍵零組件對外依賴等挑戰，政府必須採取更具體、果斷的扶植政策。

國造「紅雀三型」無人機可掛載光電偵蒐儀。（資料照）國造「紅雀三型」無人機可掛載光電偵蒐儀。（資料照）

首先，擴大內需市場是當務之急。國防部應加速推動軍用商規無人機的常態化採購，提供穩定且可預期的訂單量，讓業者有能力降低生產成本、擴大產能。同時，鼓勵各級政府機關將無人機應用於警政、消防、農業、環保等多元領域，透過實質應用案例，不僅能提升公共服務效率，也能為產業開拓更廣闊的國內市場。

其次，建立自主且多元的供應鏈至關重要。政府應祭出研發補助與稅務優惠，鼓勵國內廠商投入無人機關鍵零組件的自主研發與生產，特別是感測器、晶片、飛控系統等核心技術。同時，積極促成上下游產業整合，形成具韌性的本土供應鏈生態系，降低對單一國際供應商的依賴，確保生產的穩定性。

台美之間推動兩國無人機廠商合作，合力打造不依賴中國的無人機供應鏈。（法新社檔案照）台美之間推動兩國無人機廠商合作，合力打造不依賴中國的無人機供應鏈。（法新社檔案照）

最後，深化國際合作是將臺灣無人機推向世界的關鍵一步。報導指出，美國國防部的「藍色清單」以及加拿大對「非紅色供應鏈」的需求，都為臺灣提供了絕佳的機會。政府應積極與美、加等民主盟友溝通，爭取將臺灣無人機納入其採購體系，並透過雙邊合作計畫，結合彼此的研發優勢與市場需求，共同打造全球無人機產業的「民主供應鏈」。

臺灣無人機產業的發展，不僅關乎國家安全，更代表著經濟轉型與升級的潛力。政府應掌握此關鍵時刻，以具體政策措施扶植無人機產業，使其成為臺灣在全球舞台上新的亮點。

（作者為教師）

（作者為教師）
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書