自由開講》急重難罕四大皆空 台大兒科難覓人才

◎ 林應然

多家媒體報導，台大兒醫今年欲招募13名兒科住院醫師，不但發生二度開招，且僅招到9名醫師，因此繼許多醫院資深兒科主治醫師必須值班之後，8月起台大兒科主治醫師將加入夜間值班行列。

台大兒童醫院8月起主治醫師也要加入值班行列。（資料照）

資深兒科主治醫師此看似新聞，其實已經是20多年來的舊聞了，只是台大兒科因為名聲比較響亮因此上媒體罷了。筆者身為40多年的資深兒科醫師，20多年未離職前就已在值班，看盡兒科興衰，「眼看他起高樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了。」不勝唏噓。

請繼續往下閱讀...

自有健保以來，看診疾病輕重、難易、繁簡之給付相同或相差甚微，在人性策引下，醫師們多避重就輕、趨利避害，選擇高獲利較輕鬆科別，更何況看重病還時有醫糾法律隨身侍候，急重難罕四大皆空怎可能不發生。

兒科醫療環境持續惡化，看診不能合作的兒童猶如看診動物，必須察言觀色（醫師要有經驗）、旁徵博引（問照顧者的觀察），花費時間倍於大人，然而給付常被類比大人，因此可說全台灣幾乎沒有一個醫院的兒科部門有盈餘，連帶主治醫師的薪資也常是全院最少的，薪水少還要值班，錢少事多，導致許多醫師大嘆不如歸去。

沒有盈餘甚至虧錢的部門在醫院常是被排斥苛責的，因此經營兒科宛如就是在做慈善事業，若非醫院評鑑強制要設有兒科，兒科可能會在醫院消失不見。

少子化造成兒科醫師減少，兒童急診專責醫師更是逐年消失。（資料照）



早期醫學生所以願意投入兒科的行列不拒、不懼值班，是因為值班頂多3年，之後升上主治醫師後就免除了，這是「有期徒刑」，如今即使升上主治醫師都還要值班，這是「無期徒刑」，相信很少有醫師願意終身值班的，更何況這樣如何兼顧家庭？兒科的災難只是急重難罕四大皆空其一，相信其他困難科別亦有此困境。

醫療事關人命，培養重症醫師人才不易，不能令其斷層，針對急重難罕四大皆空科別，期望政府能大刀闊斧引入新資金預算獎勵投入急重難罕科別之醫師，重賞之下必有勇夫，微薪難驅責重之醫，與其每人普發一萬元現金，與其大罷免大失敗後要換閣員究責，何如政府大筆投資經費於重症醫療保護你我全民的健康，巧婦難為無米炊，滴水難穿磐石心，急診壅塞、醫院關床、缺護理師、缺重症醫，醫療崩壞大家的健康也會崩壞的，大家看到了嗎？

（作者為中華民國基層醫療協會理事長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法