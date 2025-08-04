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名家分享》川普現象提醒 不能只喊抗中也要顧生活

然而若從結構層面觀察，美國的川普現象與台灣罷免失利其實指向同一個核心問題： →民主社會若失去對基層資源與分配機制的主導權，理念訴求便難以轉化為行動動能。 川普現象的本質，與其說是民粹動員，不如說是對制度長期失靈的激烈回應。
名家分享

名家分享

2025/08/04 17:00

◎吳欣岱

川普現象不是台灣的解答，但它提醒我們：不能只談理念，不顧分配；不能只喊保台，不理生活。

726罷免案失敗之後，輿論普遍將責任歸咎於動員不足、組織分裂、議題失焦。

然而若從結構層面觀察，美國的川普現象與台灣罷免失利其實指向同一個核心問題：

民主社會若失去對基層資源與分配機制的主導權，理念訴求便難以轉化為行動動能。

川普現象的本質，與其說是民粹動員，不如說是對制度長期失靈的激烈回應。

川普在2024年美國總統選舉勝出，他獲得鐵鏽帶藍領群體支持。（路透檔案照）川普在2024年美國總統選舉勝出，他獲得鐵鏽帶藍領群體支持。（路透檔案照）

他透過產業回流、關稅手段、勞工規範與移民限制等策略，試圖重建美國的「基層單位」——

也就是在全球化與產業外移過程中受傷最深的鐵鏽帶藍領群體。

川普之所以在特定選區大獲成功，不是因為他說了什麼，而是這些選民第一次感受到：

→國家制度正在對他們產生回應。

對照台灣，問題也不在於「反共保台」的論述錯誤，而在於它未能對應日常經濟的壓力與社會階層焦慮。

在這樣的情況下，罷免方雖有制度與價值訴求，卻在「地方有感利益」面前節節敗退——

尤其是在「普發一萬」議題迅速發酵後，顯示執政方喪失了對政策論述與分配正當性的主導力。

人民並不是無視正義，而是當制度正義未能兌現為實際的資源保障，他們只能在生活壓力下做出本能選擇。

不是人民不顧理念，而是理念再好，也得先能過日子。

而中國正是最清楚這一點的對手。

直播主「館長」陳之漢，於今年6月前往上海旅遊。（資料照，擷取自「館長惡名昭彰」YT）直播主「館長」陳之漢，於今年6月前往上海旅遊。（資料照，擷取自「館長惡名昭彰」YT）

它不靠飛彈，而靠「生活統戰」與「下沉式消費統戰」：'

補貼直播主、邀請KOL遊中國、打造「中國很便宜」的形象，鎖定的並非知識中產，而是對價格敏感、資訊混雜、生活拮据的社會群體。

這類「認知統戰」之所以有效，是因為台灣內部的資源再分配與價值傳達出現落差。

當政府補助制度過度集中在青年創業或菁英加值，而忽略了中年失業者、基層服務工作者與地方自營業者，制度便會被視為無感、冷漠甚至對立。

我們看到的不只是政策失誤，而是一種資源錯配的結構性危機。

當制度提供給那些最不需要資源的人補貼（如家境良好的創業青年），卻忽略那些被逼上創業之路的中壯年斷層選民，那些失落、挫敗、失望的情緒就會累積成反撲的能量——

不是轉向藍白，就是轉向沈默。

在這樣的結構下，「反共保台」如果無法同步提出對「生活困境」的對策，就只能變成口號。

而口號，即使再正義，也會在票匭前敗給生活。

這也是川普值得我們思考之處。

他並未提出多麼精緻的政策，但他精準掌握了「利益節點」：

哪些產業要回流、哪些工作要保留、哪些人要優先。

名家分享》川普現象提醒 不能只喊抗中也要顧生活川普政府限制哈佛大學對國際學生的簽證。（法新社檔案照）

甚至他限制了頂尖大學（如哈佛）對國際學生簽證（SEVIS）的影響力，就是為了把人才導流權收回國家手中，而不是交給自由市場或學術菁英。

這不是知識對抗反智，而是國家對抗失能。

台灣不能也不應走向川普式的煽動或反建制極端，但我們不能忽略他動員成功的邏輯：

讓制度重新與基層對話，讓分配重新有感，讓政治不再是菁英的遊戲。

因此，台灣真正應採取的，是一套屬於自己的「韌性型再分配戰略」：

一、利益分配節點重組

改革創業補助與就業支持制度，優先導向中年失業、地方弱勢、照顧者、再就業者等結構性弱勢。

將公共預算的分配與審議權在地化，建立可參與的分配制度（如地方共益基金、參與式預算）。

二、生活型國防動員結合民生政策

勞動部勞動力發展署中彰投分署為中高齡者找工作，日前舉辦就業博覽會。（資料照，中彰投分署提供）勞動部勞動力發展署中彰投分署為中高齡者找工作，日前舉辦就業博覽會。（資料照，中彰投分署提供）

將民防、防災、儲糧、社區醫療、防疫與文化治理結合，讓人民透過就業參與「保台」而非單純情感動員。
將國防預算部分轉化為「基層參與式公共就業機會」，讓青年與中年皆能「用勞動保台」。

三、建立對抗中國「價格統戰」的替代選擇

投資本地文化、短影音、旅遊與生活產業，打造不依賴中國也能「價格合理、生活可及」的消費體系。

對本地數位平台、文化媒體、內容創作者提供不附帶政治操作的穩定扶持，對抗中國的市場吸納與話語侵蝕。
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我們不是在問川普能不能救台灣，而是在問：

如果連美國這樣的體制都正在自救，台灣還能繼續用20世紀的思維應對21世紀的危機嗎？

價值若不能對應分配，便無法產生認同；理念若無法兌現為可見保障，就只能淪為口號。

歷史的鐵律是：若不解決問題，問題就會解決我們。怕

（作者為台灣基進秘書長）

本文經授權轉載自吳欣岱＠台灣基進臉書

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