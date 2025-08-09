晴時多雲

評論 > 投書

自由開講》記取失敗 綠營、罷團合作空間還很大

2025/08/09 18:00

◎ 蘇拾瑩

大罷免全軍覆沒，罷團士氣一片低迷。罷團領銜人曹興誠勸志工放下823，讓民進黨去努力，直言那是藍綠對決的仗，「我們打不起」。

民進黨團吳思瑤立刻回應說: 「我們會扛下更大責任。」 立委沈伯洋也立刻自我反省，認為這次和罷團協調不力，民進黨責無旁貸。

曹興誠表示，二階連署過關就該交給民進黨接手，圖為罷免國民黨立委張智倫、林德福的罷團將兩人二階連署書送至選委會。（資料照） 曹興誠表示，二階連署過關就該交給民進黨接手，圖為罷免國民黨立委張智倫、林德福的罷團將兩人二階連署書送至選委會。（資料照）

的確，大罷免的失敗，本來民進黨就該承擔更多責任。曹興誠說得沒錯，罷團做到二階連署過關就該交給民進黨接手了，罷團是公民團體，係非專業、缺訓練、沒經驗的游擊隊，選戰不靠有專業的正規軍，靠游擊隊怎麼行？

在人家的地盤上搶票，已經不容易了，散漫地打游擊戰，當然會失敗。民進黨這次動員不夠，票都沒催出來，是個事實。

選舉要估票、算票、催票，要組織動員，要密集策劃，甚至監票都要考慮到，可說是非常專業的操作，罷團哪裡會啊？

罷團擅長的是文宣，這次表現已經超出預期得好。但真正組織、動員、固票、催票，就必須靠政黨機器才轉得動。

民進黨的心態是「當家不鬧事」，不願介入大罷免太深；罷團這邊其實也很抗拒民進黨的涉入，幾度內部約束盡量不要找民進黨的人站台。相較於藍白的合作，綠營和罷團看似合作，實則相斥。這次大罷免的失敗，可說是綠營和公民團體第一次的合作宣告失敗。

為讓823罷免國民黨立委成功，民進黨中市議員到台中第三選區站路口宣傳。（資料照） 為讓823罷免國民黨立委成功，民進黨中市議員到台中第三選區站路口宣傳。（資料照）

然而公民力量已然崛起，民進黨將來該如何再次與之整合、磨合，正考驗著賴清德與民進黨的執政能力。合則兩立，不合則兩敗。

只是倒也不必太悲觀，只要支持民主自由、公平正義、反共護台的信念不變，綠營和這股公民力量將來還是很有聯手合作的空間。在失敗中記取的教訓，那才是最寶貴的。

想當初藍白不也是整合很久才成功的嗎？

（作者是作家、資深媒體人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

