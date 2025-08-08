自由開講》726重點指示？！ 中共策動網軍帶風向

◎ 李明緯

中共對台灣無所不用其極的滲透與顛覆手段，從來不是新鮮事。從軍事恫嚇、經濟脅迫到外交打壓，北京當局施壓的工具箱可謂應有盡有。然而，近年來，一項日益重要且具威脅性的戰線，存在於無形的資訊空間之中。近日網路上流傳的一則訊息，儘管帶著戲謔的口吻，卻意外揭露了中共訊息操作冰山一角令人不寒而慄的真相。這則來自某BBS看板、彷彿是中共網評員內部「接旨」的對話截圖，清晰描繪了北京當局如何有組織、有目標地對台灣社會進行認知作戰。這不僅是言論自由的挑戰，更是對台灣民主體制的直接攻擊，我們必須嚴肅看待其背後所代表的威脅。

中共對台認知作戰，彷彿是中國網評員內部「接旨」的對話截圖。（擷取自「奶茶同萌」臉書）

認知作戰 攻擊台灣民主體制

從那則流傳的郵件及BBS截圖中，最令人髮指的是其所呈現的「組織性」與「層級性」。內容直指命令來自王滬寧、宋濤等中共高層，由統戰部的「網路水軍」執行。這絕非零星或自發性的個人行為，而是中共體制內部一項嚴肅的、由上而下的戰略部署。

所謂的「726重點指示」，儘管具體內容未詳，但其「接旨」、「磕頭謝恩」的戲謔用語，反倒襯托出這份指令的「神聖性」與執行時的「紀律性」。這證實了外界對中共進行認知作戰的猜測——背後有強大的國家機器與明確的指揮鏈在運作。這不是單純的帶風向，而是國家意志的體現，意在透過資訊手段達成政治目標。

郵件內容特別點出這些水軍「繼續偽裝成台灣人帶風向」，這是中共認知作戰中最陰險的一環。他們不以真實身分現身，而是潛伏在台灣的社群平台、論壇、留言區，模仿台灣人的語氣、用詞甚至鄉民哏，製造內容，試圖影響輿論、分化群體、激化對立。

這種手法旨在利用台灣社會內部既有的議題與矛盾，透過放大特定資訊、散播不實謠言，甚至引導情緒性的討論，來動搖台灣人民的信心，製造社會不安與不信任感。當你看到網路上看似「台灣人」的發言，背後可能是一個領旨辦事的中共網評員，這對台灣的言論生態與社會信任造成了嚴重的侵蝕。



中國透過臉書等社群媒體，用假帳號散布假訊息，進行認知作戰。（資料照，調查局提供）

中共對台灣的認知作戰，並非孤立事件。從澳洲、加拿大到美國，越來越多民主國家開始警覺中共透過各種管道（包括網路）進行政治干預與影響力操作。台灣作為第一線面對中共全面威脅的民主國家，我們的經驗特別值得國際社會借鏡。那份「接旨」的訊息，不僅揭示了中共戰術層面的操作細節（組織、偽裝），更凸顯了其戰略意圖——在不發一槍一彈的情況下，從內部瓦解對手的抵抗意志與社會凝聚力。

混合式戰爭 結合軍事恫嚇與資訊攻防

這是一種混合式戰爭的模式，結合了傳統軍事恫嚇與非傳統的資訊攻防。這也意味著，防範中共的威脅，必須從軍事整備擴展到全民層面的資訊防護網。

這份據稱是中共網評員的「接旨」內容，儘管看似戲謔，實則是一份嚴肅的警訊。它再次提醒我們，中共對台灣的威脅不僅止於軍事恫嚇，更深入到無形的資訊領域。

這種由上而下、組織化、並高度依賴偽裝的認知作戰，意在癱瘓台灣社會的獨立思考能力，製造內部分裂。面對這種混合式威脅，台灣人民沒有悲觀或冷漠的空間。提升媒體識讀能力，辨識訊息來源，不輕易被帶風向，是每一位公民的責任。政府與網路平台也應思考如何應對這種有組織的惡意操作。只有全民提高警覺，才能有效抵禦中共無孔不入的認知戰，堅守我們得來不易的民主與自由。

（作者為大學生）

