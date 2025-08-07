晴時多雲

自由開講》 保育員「先用後訓」 幼教工作者批政策短視

2025/08/07 08:30

◎ 楊逸飛

日前媒體報導，衛福部修正托嬰及早療人力資格，因應2歲以下的保育人員人力荒開放「先用後訓」制度，開放讓評鑑甲等的機構可以先進用沒有保育資格的人力，然後在一定期間內補訓即可。

這項政策真的是完整凸顯制定者的短視，更反映了其對幼兒福祉的漠視與對公共責任的敷衍。更誇張的是，衛服部竟然以「以往安置機構的已經有類似制度」作為合理化的藉口，彷彿過去的錯誤就能自動轉化為今日的智慧。這種懶惰的思維與草率的決策，絕對是政策失敗的教科書範例。

衛福部擬修正托嬰及早療人力資格，因應2歲以下的保育人員人力荒開放「先用後訓」制度。（資料照）衛福部擬修正托嬰及早療人力資格，因應2歲以下的保育人員人力荒開放「先用後訓」制度。（資料照）

衛福部沉浸在一種奇怪的邏輯中，過去安置機構曾採用「先用後訓」制度，因此今日托嬰服務也可以照搬。問題是，過去的做法是否真的有效？是否曾經進行過全面的檢討？答案顯然是沒有。

事實上，安置機構的「先用後訓」制度更多是基於人力短缺的妥協，而非基於服務品質的提升。政策制定者顯然沒有意願去深究過去制度的弊端，反而選擇將錯誤合理化，繼續延續不負責任的做法。若過去的制度已經導致人員流動率高、服務品質參差不齊，甚至對受照顧者造成長期的負面影響，那麼延續這樣的做法不僅是懶惰，更是對幼兒福祉的公然忽視。衛福部是否真的相信「錯誤重複多次就會變成正確」？還是僅僅希望問題不要被揭露？

托嬰服務的對象是0-2歲的幼兒，他們的身心正值重要的發展過程，對照顧者的專業性要求遠高於其他年齡階段。衛福部明知這樣的特性，竟然還是選擇忽略這些基本事實，推動這項將嬰幼兒安全置於風險中的政策。

我們都同意照顧嬰幼兒愛心很重要，但關鍵是，照顧嬰幼兒不能只有愛心，更要有教育與保育的專業訓練。未經完整訓練的托嬰人員可能導致安全管理失控、難以形成妥善的依附關係，甚至失去基本的情緒支持。

幼兒園老師帶領小朋友戶外活動，須有受過教育訓練的人員才能勝任。（資料照）幼兒園老師帶領小朋友戶外活動，須有受過教育訓練的人員才能勝任。（資料照）

未接受急救訓練或安全管理教育的人員，面對窒息、跌倒或過敏等緊急情況時難以對應，甚至可能導致嬰幼兒死亡；而缺乏教育訓練的人員無法設計適齡活動，影響幼兒的認知、語言及社會能力發展等。這些都與政府宣稱的「提升托嬰品質」目標背道而馳；此外，未具備心理支持專業知識的人員，可能錯誤解讀幼兒情緒，甚至加重幼兒的不安與焦慮。如此不合格的照顧，家長真的能放心將幼兒交付嗎？

所有人都明白，幼托現場的工作壓力高、薪資低，長期缺乏合理的支持與保障，讓從業者難以維持基本的生活品質，更別提專業發展的可能性。

家長的高期待、機構的低資源、政策的敷衍推卸，交織成一個讓人望而卻步的環境。這些問題早已是公開的秘密，行業內外都心知肚明。然而，唯一假裝不知情的，似乎只有政府。政策制定者一再推出治標不治本的方案，甚至以「先用後訓」這種荒唐的方式試圖掩蓋問題，卻完全忽略了根本原因：這是一個被忽視、被壓榨的行業，沒有吸引力，更沒有未來。政府的無知，究竟是裝的，還是真的看不見？

最後，筆者衷心建議，因為目前也面臨醫療人力荒，衛福部長要不要帶頭率領所有官員，以後都優先讓沒有醫療相關背景的人進行抽血、看診、拿藥跟手術，也給有心投入醫療領域的人一個機會，完整落實「先用後訓」的理念制度。

（作者為幼兒教育工作者）

