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李忠憲的思考》從一場德國國會議員的接待任務，談我認識的沈伯洋

沈伯洋讓我看到：不是所有政治人物都失去了理想，不是所有學者都離開了現場。我們應該把這樣的榜樣留在公共領域，而不是讓他們被流言淹沒。
李忠憲的思考

李忠憲的思考

2025/08/05 21:00

◎ 李忠憲

我和沈伯洋見過好幾次面，也跟他吃過幾次飯。從事公民運動以來，因為遇到了黃國昌，所以對人的提防更加謹慎。

我見到他的第一印象是這個人怎麼這麼年輕，而且那時候他才是助理教授，卻如此積極投入，想說這個要不是有一定的使命感，就是有相當大的企圖心。

我見到他的第一印象是這個人怎麼這麼年輕，而且那時候他才是助理教授。圖為沈伯洋2019年接受本報專訪，談與資訊工程師、駭客、民間專家自組團隊，研究中共對台統戰手法。（資料照）我見到他的第一印象是這個人怎麼這麼年輕，而且那時候他才是助理教授。圖為沈伯洋2019年接受本報專訪，談與資訊工程師、駭客、民間專家自組團隊，研究中共對台統戰手法。（資料照）

後來他創辦黑熊學院，又去當了民進黨的不分區立委，但他的態度始終都非常低調，對我也是老師老師這樣的稱呼。我是有點不好意思，憑什麼當人家的老師？看到一些念法律比他只是多了年紀的人，還會用那種還有欠我的論文之類的用語，跟我之前的老師有些類似，但是看他應對的方式EQ相當的高。

沈伯洋出任不分區立委之前以學者身分，說明台灣民主實驗室對中國資訊戰的研究報告。（本報合成）沈伯洋出任不分區立委之前以學者身分，說明台灣民主實驗室對中國資訊戰的研究報告。（本報合成）

我最近跟他個人的互動，印象最深刻的是，去年突然接到謝志偉大使的訊息，希望我能夠接待德國來台灣訪問的國會議員 Boris 跟他的幕僚，他們想要了解台灣目前在中國假訊息戰爭中認知作戰面對的困境。

我想想很久沒有講德文，雖然高鐵台南台北快閃，需要花費金錢跟時間，也沒有想太多就說好。答應說好之後突然感覺有些不知所措，我又沒有什麼手頭的資料或研究，只靠一張嘴到底是要去跟人家講什麼？

後來我想到沈伯洋，我問他說那一天可不可以一起來，他非常誠實地告訴我他已經安排了家庭的活動，實在很難走開，而那天是週末假期。我第一時間並不是很開心，想說國會議員跟國會議員之間互動不應該也是立法委員的工作嗎？後來我想想如果是Boris接到同樣的要求，莫名其妙突然就叫自己放棄家庭的生活週末工作，他絕對也不會答應，我後來想通了：沈伯洋，是一個知道如何追求幸福的人。

後來沈伯洋說可以給我他最近報告的投影片，我就拿了沈伯洋的投影影片，想說做一天偽立法委員，然後再拉了修民和宗男，以免自己獨稱大局無法完成招待來自德國國會議員貴客的任務。

那一天臨時說要用電腦跟投影機，還借了T I A的場地，執行長賴榮偉博士週末假期，還臨時跑來當義工小弟負責電腦和投影片，真的非常感謝。

因為借場地的事情，後來覺得虧欠T I A，才答應一場在那邊的演講。說實在也是慚愧，做資安的人把一個隨身碟放在TIA的會議室忘記拿走，後來演講賴執行長才還給我。

那一天因為沈伯洋的投影片，讓我完成了這場任務，Boris 一行人對於台灣有更多的了解，尤其他對趙天麟那個中國女人，害趙天麟不能繼續擔任立委的滲透事件，非常有興趣。

我對沈伯洋非常佩服，因為覺得他非常忙，也沒有機會跟他講一下當天的情形跟表示感謝。

那些攻擊沈伯洋的聲音，我看起來沒有一個是理性合理的，寫下本文表示對他的支持！

「活得好」，就是自己活得好也讓別人活得好，就是在一個值得信任的人給你一份投影片的時候，你會願意相信，然後盡你所能地把它傳遞出去。因為你知道，他給你的，不只是投影片，而是責任、理解與信任。

沈伯洋出任不分區立委之前以學者身分，說明台灣民主實驗室對中國資訊戰的研究報告。（本報合成）沈伯洋出任不分區立委之前以學者身分，說明台灣民主實驗室對中國資訊戰的研究報告。（本報合成）

現在一堆人在鍵盤前對公民社會品頭論足，但真正願意站出來、做事又能保持誠實與自持的人，其實不多。

沈伯洋讓我看到：不是所有政治人物都失去了理想，不是所有學者都離開了現場。我們應該把這樣的榜樣留在公共領域，而不是讓他們被流言淹沒。

（作者為資安學者）
本文經授權轉載自李忠憲臉書

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