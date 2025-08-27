晴時多雲

評論 > 投書

自由開講》中共「水武器」威脅下游國家生存

2025/08/27 19:00

◎ 葒燁

中共日前宣布成立「雅江集團」，正式啟動雅魯藏布江下游龐大水力工程，再度引發國際社會譁然。此舉未經協商、並無視他國抗議，逕自行動，中共再度證明其「為達目的、不擇手段」的霸權行徑，將整個南亞與東南亞地區推向水資源爭端的新風暴中心。

從雅魯藏布江到湄公河上游瀾滄江，中共無視鄰國利益，堅持興建水壩。示意圖。（路透檔案照）從雅魯藏布江到湄公河上游瀾滄江，中共無視鄰國利益，堅持興建水壩。示意圖。（路透檔案照）

雅魯藏布江下游工程早是國際公認的敏感議題，該流域不僅關係中國，還涉及印度、孟加拉等下游國家的用水安全與生態平衡。中共自始至終對外宣稱「負責任開發」，實際上卻從未與沿岸國家進行協商。印度政府多次透過外交管道表達嚴正抗議，孟加拉同樣公開反對，但北京選擇視而不見，甚至加速推進工程，態度之蠻橫令人咋舌。

從雅魯藏布江到湄公河上游瀾滄江，中共無視鄰國利益，堅持興建水壩，不顧下游數億人口的生存權益。過去幾年，湄公河頻繁乾涸，流域國家飽受枯水期之苦，中共不願公開水文資料，更拒絕落實有效協商與監督機制。這種行徑不僅破壞國際互信，更赤裸裸地把「水」武器化，試圖以經濟與水權控制下游國家。

中共不僅將水力工程作為國內「西電東送」的能源棋子，更企圖延伸為「亞電互聯」的區域壟斷工具，甚至將電力外輸包裝成「合作雙贏」。實際上，這樣的「合作」建立在剝奪他國話語權、踐踏下游國家主權的基礎上，背後目的是擴張地緣政治。

中共的水力野心不是單純的能源工程，而是現代霸權主義的最新體現。中國拼命興建水壩，危及鄰國安危。（圖取自微博）中共的水力野心不是單純的能源工程，而是現代霸權主義的最新體現。中國拼命興建水壩，危及鄰國安危。（圖取自微博）

中國一方面高喊「全球命運共同體」，一方面卻用行動踐踏區域和平與公平正義，已經淪為地區穩定的最大威脅。對於從未以國際規範為約束、只以國力與強權推進政策的政權，區域各國唯有攜手合作、共同抵制，方能守護自身利益與未來發展空間。對中共這種不顧他國生存利益、蠻橫啟動爭議工程的行徑，國際社會應齊聲譴責。

中共的水力野心不是單純的能源工程，而是現代霸權主義的最新體現。若任其蠻橫無理的進行擴張，最終受害的將不僅是印度、孟加拉、東南亞，而是整個區域的和平與安全，不可不慎。

（作者為時事評論員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

