自由開講》內外交迫危機 賴政府應好好與社會溝通

◎ 小小公務員

自從賴清德總統2024年上任以來面臨了許多挑戰，由傅崐萁所帶領的在野黨屢次強行通過惡法，無論是擴權法案，或是癱瘓憲法法庭的法案等等，並透過針對性的刪減預算和訂定不合理增加預算的法案試圖癱瘓政府，這幾乎可以說是中華民國歷史以來最大的憲政秩序危機。

在野黨屢次強行通過惡法，無論是擴權法案，或是癱瘓憲法法庭的法案等等。圖為憲法法庭。（資料照）

如果說是在沒有外患的時空下，或許台灣人可以不用這麼緊張，但很可惜，中華民國這次面臨的不是普通的政黨吵架，而是中國共產黨的滲透和國家存亡的危機，在網軍鋪天蓋地的遮掩下，中國共產黨仿彿不存在，傅崐萁及所帶領的藍委仿彿沒見過王滬寧一般，各種不和常理的謠言和假訊息和媒體選擇性的資訊讓國人對中共卸下了心防。

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網軍鋪天蓋地的遮掩下，中國共產黨仿彿不存在，傅崐萁及所帶領的藍委仿彿沒見過王滬寧一般。（取自網路）

然而賴清德清政府及民進黨似乎對這樣的現況無能為力，許多澄清和反駁反而被網軍洗成假訊息，我認為這樣的現況必須盡快改變，懇請賴清德總統好好的面對現在的困境，本來敵人就不可能是慈眉善目的，如果現在的那內閣還有黨團總召無法面對這樣的困境無法面對傅崐萁的狡詐，那就應該迅速調整，黨內不要在鬥爭了，現在台灣的處境不容連民進黨內都不團結，用人不要在看派系了，好好的整隊再出發，台灣仍然有很多公民會支持你，面對立法院除了對抗也該考慮排除親共的合作，甚至可以試圖從其他勢力中找出不親共的人拉攏，如果現在的路線行不通就要趕快換別的。

面對現在的關稅危機、風災危機，絕對不能等閒視之，該溝通的時候要溝通，該作秀的時候要作秀，尤其是關稅所帶來後續的經濟、政治效應會非常大，雖然關稅談判有保密協定，但仍然有方法可以持續地跟社會溝通，否則很多人真的會繼續相信民進黨是獨裁者的謠言。

面對現在的關稅危機、風災危機，絕對不能等閒視之，該溝通的時候要溝通。圖為民進黨代理秘書長何博文（左一）在台南災區清理水溝。（資料照）





我相信中華民國台灣還有希望能夠繼續前進並抵擋中共的野心，身為中華民國台灣的領導者，請一定要好好跟社會溝通並扭轉現在的局勢。



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