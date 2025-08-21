李忠憲的思考》「你不行」的咒語：從羞辱中奪回敘述權

但我們並非全然無能為力。儘管我們不能把過去的語言抹除，卻可以「重新說出來」。有人拍影片，有人寫日記，也有人選擇將這段經歷說成故事。這不只是治癒，而是一種創造，一種搶回話語權的行動。

◎ 李忠憲

我曾在小六某天，被數學老師打了一記耳光。他冷冷地對我說：「別妄想向自己有什麼遠大的未來。」我還沒從地板上爬起來，他補了一句：「如果你能考上嘉中，就回來找我，我讓你當馬騎。」那一巴掌不只是肉體的痛，更是一種語言的判決。我在國一的作文〈我的志願〉裡寫下的夢想變得保守：「希望有一份正當的工作，不要成為社會的負擔。」

那不是天真，而是一種自我保護。

這樣的話語為何會在我們心中糾纏不去？因為它們不是單純的批評，而是對整個人的否定。這類語言不是在描述你當下的行為，而是在規範你未來能成為什麼樣的人——更精確地說，是「不能成為什麼樣的人」。它剝奪了我們的可能性，把錯誤與失敗變成命運，像一面牆上映著我們不被看好的影像，無限放大。

請繼續往下閱讀...

這樣的話語為何會在我們心中糾纏不去？因為它們不是單純的批評，而是對整個人的否定。示意圖。（照片來源：shutterstock）

那些權威人物以「好意」之名說出口的話，有時是為了激勵，但我們都知道，那些打著提醒旗號的羞辱，其實深深傷人。一旦這些評語成為我們自我認知的一部分，就像毒液一樣，被灌入身體、流遍血液，讓我們對自己講出同樣的話：「我很爛、我做不到、我一定會失敗……」

羞辱從來不只是語言的問題，它牽涉權力。當老師失去了教育的耐心與信念，只想壓制與消滅眼前那個「不受控」的學生，語言就變成了武器。那些「蠢蛋」、「廢物」的評語，本質上是一種象徵性的處決，是來自大人焦慮與失控的反應，他們用話語把我們從「人」貶為「他們」，再一腳踢出他們的世界。

那麼，我們該怎麼辦？轉身就走，假裝沒事？說得容易，做起來卻難。這些話會變成記憶裡的劇場，一再重播，一次比一次真實。我們掙扎地活在別人為我們寫下的故事裡，彷彿全身被厚重的泥巴纏住。

這不只是治癒，而是一種創造，一種搶回話語權的行動。圖為中三拒瓔志工在街頭宣傳823同意罷免。（資料照）

但我們並非全然無能為力。儘管我們不能把過去的語言抹除，卻可以「重新說出來」。有人拍影片，有人寫日記，也有人選擇將這段經歷說成故事。這不只是治癒，而是一種創造，一種搶回話語權的行動。我們不再只是被動接受那些標籤與預言，而是用自己的語言重新命名那場羞辱，讓它成為某種力量的起點。

有些話，曾深深地刺穿我們，也曾讓我們懷疑自己的價值。但我們終究不是那一句話的總和，不是那張成績單的代名詞。當我們選擇重新敘述自己的故事，不是為了否定曾經的痛苦，而是為了在傷痕上長出新的皮膚。我們不能抹去那些評語，但可以超越它們，用自己的聲音告訴世界：你不懂我，但我懂我自己。這，就是我們作為人的尊嚴所在。

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法