評論 > 社群

健康醫療網》除斑怕反黑？AI雷射結合影像輔助 治療更精準、膚況更穩定

皮膚斑點的成因相當多元，除了長期曝曬造成的光老化外，也可能與基因、荷爾蒙、老化或發炎反應有關。在膠原蛋白流失的影響下，曬斑、雀斑、老人斑等各式難纏肌膚色素斑常逐漸浮現。皮膚科醫師彭賢禮指出，傳統雷射療程通常僅能淡化斑點，難以徹底清除，且為避免熱傷害，能量輸出會受到限制，不僅需要多次治療、修復期長，也容易造成皮膚色素沉澱，產生反黑現象。
2025/08/09 08:30

在專業醫師評估下，搭配人工皮輔助修復，部分患者於療程後約兩週可觀察到表層斑點脫落，實際效果會因個人膚質不同而有差異。

根據觀察，亞洲有超過七成民眾曾因曬斑、雀斑或表皮斑等問題而感到困擾。然而傳統除斑雷射受限於熱傷害風險，即使經過多次治療，效果也常不如預期，甚至可能因為發炎導致皮膚反黑，成為色素斑治療上的一大難題。近年，有醫療美容設備導入AI影像辨識與冷卻機制等技術，結合快速修復設計，為有斑點困擾的族群提供更安全有效的新選擇。

色素斑成因複雜　熱傷害是治療關鍵風險

結合AI與冷卻科技　提升除斑安全與效率

為突破傳統療程限制，有新型除斑雷射導入三大技術：首先，透過冷卻系統，將治療區域迅速降溫至約-2°C至-6°C，有助於收縮血管、抑制熱傷害，減少對周圍組織的影響；其次，機械震波能協助色素與皮膚層分離，有助於保護真皮層血管；第三，AI影像辨識技術則能精準偵測斑點位置，快速定位並輸出能量，大幅提升治療效率。皮膚科醫師鄭國良表示，在專業醫師判斷下，搭配適當修復照護，有機會在單次療程後見到明顯改善，對長期斑點困擾者而言是一大助力。

治療過程溫和　也有助改善膚況

皮膚科醫師陳建名補充，新一代除斑雷射在治療過程中不需敷麻藥、不出血，單次施作僅需數秒鐘，過程溫和、疼痛感低。除淡化斑點之外，也有助於改善膚色均勻度、毛孔緊緻與細紋，讓整體膚況能更顯年輕。這類結合效率與舒適性的技術優勢，近年來在臨床與消費者間都引起高度關注。

新一代除斑療程提供色素斑困擾者多一種選擇

隨著AI技術與能量設備的發展，結合影像辨識與冷卻技術的新型除斑雷射，正成為醫師與患者關注的新趨勢。透過更安全、精準的治療方式，提供長期受色素斑困擾者另一種選擇，也為醫美療程開啟更多可能。

本文經授權轉載自健康醫療網／記者陳靖安報導 除斑怕反黑？AI雷射結合影像輔助　治療更精準、膚況更穩定

