名家分享~Jiasin Yu》7/26罷免案得票分析 雙北政黨對決明顯（上）

7月26日的罷免案，雖然有些議題可以串聯24區，不論是同意票還是不同意票，但每一區依然有特別之處。有些議題在某些區域的效果可能特別明顯，讓政黨更容易或更難催出基本盤。

◎ Jiasin Yu

雖然我很想繼續當不懂政治的人，但今天（7月29日）不是。

7月26日的罷免案，雖然有些議題可以串聯24區，不論是同意票還是不同意票，但每一區依然有特別之處。有些議題在某些區域的效果可能特別明顯，讓政黨更容易或更難催出基本盤。

請繼續往下閱讀...

綜觀24區後我發現，這場罷免案很可能只有少數幾區有擴散到政黨以外，其餘政黨對決的態勢還是滿明顯的，這跟我初始的預估確實不同。

我將這24區罷免案和2024年的區域立委及政黨票進行對比，比較兩次投票的催票率（又稱絕對得票率，得票數／總選舉人數）。

24區有幾個共同現象。

第一，由於2024年區域立委選舉較多是兩強對決，所以各自都能吸納游離選民。但是這次罷免案我推測游離選民出來的不多，多數還是各自的核心支持者。因此，和區域立委選舉催票率相比，罷免的催票率會比較低。

第二，由於政黨票的選擇自由度較高，所以和不分區立委選舉催票率相比，罷免的催票率反而比較高。因此，在推估「基本盤」方面，不分區立委選舉的政黨票顯然比較合適。也就是說，以政黨票的基礎，來看該選區到底還能額外催出多少。

第三，如果2024年區域立委選舉有明顯的三足以上鼎立態勢，那麼該區域的不同意票催票率會更高。這也很好理解，因為當年的第三足就是民眾黨候選人，新竹還多了一個時代力量候選人。

圖解方面，標題是選區、立委以及選區範圍，還有分析村里數，還有本次投票同意與不同意票各自的催票率。每張都有四張散點圖，每個點代表一個村里，縱坐標是罷免投票結果，橫坐標是2024年立委選舉結果。左方是國民黨陣營，右方是民進黨陣營（包含苗博雅）。

一次24張圖，分區域來說。

〔臺北市第3、4、6、7、8選區〕

（擷取自貼文）

（擷取自貼文）

（擷取自貼文）

臺北市各區的情況非常相像，幾乎都是政黨對決的態勢。

有人可能有疑問，如何判斷是政黨對決，而非中間或游離選民主導？我的觀察是，某些里可能或多或少有拉出游離選民，但是所有里和政黨催票率高度一致的話，代表政黨核心支持者才是影響選舉結果的主要角色。

值得一提的是李彥秀和賴士葆，這兩人幾乎催出和2024年區域立委投票時相當的不同意票數。

（擷取自貼文）

（擷取自貼文）

還有，區域立委得票落點會比不分區更多（更靠右），如果上下兩張在橫坐標的位置也很接近，代表該區就是政黨鐵票支撐著區域候選人。例如第8選區，兩黨都符合這個現象。

〔新北市第1、7、8、9、12選區〕

第1選區的同意票和民進黨政黨票高度一致，並沒有高出多少。相對的，不同意票不僅和國民黨政黨票一致，而且還要更高。

（擷取自貼文）

另外，洪孟楷當年是全國第一高票，他個人得票比國民黨多很多，這代表洪孟楷吸納了更多非國民黨的支持者，讓他面對罷免時有更多餘裕。

（擷取自貼文）

第7選區的葉元之真的值得深入檢討。很可能只催出民進黨核心支持者，但國民黨還能再拿到一些游離選票。我個人認為普發一萬在板東的影響應該沒有這麼大。我的心得是，個人形象的影響，在順利進入政黨對決的盤勢下，很可能成功淡化。

（擷取自貼文）

第8選區張智倫的不同意票和他自己2024年得票很像，甚至還多一些。由於2024年這一區還有一位民眾黨候選人邱臣遠拿了4萬多票，我本來以為藍白合之下反對票會多更多，但結果似乎顯示當年投給邱臣遠的人，沒有很積極地響應這次罷免案（不論支持或反對）。

（擷取自貼文）

第9選區林德福沒什麼好評論的，倒是發現一個疑似選票誤報的里。從下方民進黨和同意票的那張圖很明顯看出有個離群值，是光復里。我懷疑是登載時將同意票數與不同意票數寫反了。

（擷取自貼文）

第12選區包含了非都會區，由於非都會區投票率較低，所以會有較明顯的分散現象。從賴品妤和民進黨上下兩張分布可以看出，有些選民上次投給賴品妤，但這次很可能沒有回來投罷免票。此外，從各里的選票分布，我推測這次廖先翔應是鞏固上次選不好的地方，也就是汐止以外的地方。

（作者為政大政治學碩士）

本文經授權轉載自Jiasin Yu臉書

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法