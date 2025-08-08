晴時多雲

自由開講》制度之外 國民黨更缺價值與時代感

2025/08/08 20:00

◎ 廖雨詩

中國國民黨即將進行黨主席改選，有位非權貴出身的參選者呼籲這是一場「重建政黨靈魂」的契機。此次選舉中，這位庶民學者出身、主張制度改革與理念重建的參選人浮上檯面，提出初選公平化、黨權交接與任期設計等構想，嘗試為國民黨注入不同於派系鬥爭的改革氣息。

國民黨主席將進行改選，組發會主委許宇甄出面說明主席改選時程。（資料照）國民黨主席將進行改選，組發會主委許宇甄出面說明主席改選時程。（資料照）

這類制度設計展現出難得的清晰思維與現代政黨意識。在一個長年困於黑箱協調與領導人徵召的政黨中，若真能依此方向推動公開、公正、公平的提名機制，將有助於國民黨邁向更具責任政治的治理形態。

儘管筆者並非藍營立場，仍期待這樣的參選人能為國民黨打開討論空間，帶來真正值得注目的變化。然而，這些制度工程若無對應的核心價值與公共願景支撐，其影響終究有限。

政黨失敗的根源，不只是程序失能

2024年總統大選候選人侯友宜（中）敗選，與副總統候選人趙少康（左）、黨主席朱立倫（右）等人在開票現場向群眾鞠躬致意。（資料照）2024年總統大選候選人侯友宜（中）敗選，與副總統候選人趙少康（左）、黨主席朱立倫（右）等人在開票現場向群眾鞠躬致意。（資料照）

國民黨連續三次總統敗選，輸的不是誰出馬，而是這個政黨始終無法說清楚：「你們究竟想帶台灣去哪裡？」即使主張「不是人的統一，而是權力的統一」的制度邏輯無可挑剔，但在選民眼中，真正重要的從來不是黨內如何分工，而是政黨如何表態。

選民需要的不是黨章修正案，而是對「民主制度如何深化」、「中國風險如何控管」、「台灣主體性如何維繫」這些重大議題的清楚立場。國民黨至今仍躊躇在兩岸關係的模糊中，既無新敘事，也無新定位，即使制度重整，也難以收復中間選民的信任。

組織改革之外，需有時代呼應的論述工程

過去民進黨在面對2008與2012年敗選時，同樣經歷制度反思。但能真正浴火重生的關鍵，不在於是否重設初選機制，而在於是否能產出一套與時代脈動接軌的價值論述。

民進黨在2010年代中期後逐步建立「進步價值框架」，成為與年輕世代對話的橋梁。（資料照）民進黨在2010年代中期後逐步建立「進步價值框架」，成為與年輕世代對話的橋梁。（資料照）

例如，民進黨在2010年代中期後逐步建立「進步價值框架」：婚姻平權、轉型正義、國防自主、國際友台政策等，都是制度之外的「軟力量」，更是與年輕世代對話的橋梁。這些論述不僅形塑政黨面貌，也為候選人提供了明確的價值座標。相對而言，國民黨目前仍處於組織工程與人事思維打轉的階段，遲遲難以回應「下一代為何要支持我」這個根本問題。

該談願景了：不是選誰，而是走哪條路

上述制度改革構想中，有兩點特別值得肯定：其一是對權力責任清楚劃分的自覺，其二是對制度程序正當性的追求。但若缺乏價值主張與願景論述的支撐，制度設計再完備，也只是形式優雅的空殼。

國民黨若真想重返執政，不應再只是回應「誰出來選」的焦慮，而應開始面對：「你們對台灣未來的主張是什麼？」——是戰略模糊下的和平保證，還是戰略清晰的主體承諾？是被動等待中國讓利，還是主動提出區域安全願景？只有回應這些問題，才有資格說自己是「準備好執政的政黨」。

制度能修政黨的身，但價值才能救政黨的魂

這場黨主席選舉的真正考驗，不在於選出誰，也不只是制度誰設得好，而在於國民黨是否準備好回答台灣的時代命題。若真如一些改革者所期待，黨主席的使命是打造一個有理念、有制度、有歷史格局的政黨，那麼我們不僅應肯定這樣的制度思維，更應提醒：打造政黨靈魂不是靠組織改造，而是靠願景實踐。
當一個政黨說得出「我們為何存在」、承擔得起「我們要帶台灣去哪裡」的責任，那才是真正重建的開始。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系兼任助理教授）

