健康醫療網》心血管疾病居十大死因前四 高血脂成無聲殺手！新型藥物擴增治療選項

根據國民營養健康調查發現，20歲以上國人3成患有高血脂。吳彥雯醫師指出，血脂過高會導致低密度脂蛋白（LDL-C），也就是俗稱的「壞膽固醇」堆積在動脈血管壁上，形成粥狀硬化斑塊，進而造成血管硬化或阻塞。若斑塊掉落、堵住血管，可能引發急性心肌梗塞、中風、周邊血管疾病等，對生命造成威脅。

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根據國民營養健康調查發現，20歲以上國人3成患有高血脂。（擷取自貼文）

根據衛福部最新統計數據顯示，心臟疾病及腦血管疾病分別為國人十大死因第2及第4位，而高血脂正是重要危險因子之一。台灣血脂衛教協會理事長、亞東醫院醫學研究部主任、心臟血管內科吳彥雯醫師指出，高血脂通常沒有明顯症狀、易被忽視，也被稱為「無聲殺手」。對於控制目標較嚴格的患者，臨床上經常輔以藥物治療，除了常見的他汀類藥物外，現也有新型口服ACL抑制劑和新機轉PCSK9抑制劑可供選擇，讓治療策略更具彈性。

壞膽固醇堆積威脅心血管健康 定期健檢掌握血脂狀況

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根據國民營養健康調查發現，20歲以上國人3成患有高血脂。吳彥雯醫師指出，血脂過高會導致低密度脂蛋白（LDL-C），也就是俗稱的「壞膽固醇」堆積在動脈血管壁上，形成粥狀硬化斑塊，進而造成血管硬化或阻塞。若斑塊掉落、堵住血管，可能引發急性心肌梗塞、中風、周邊血管疾病等，對生命造成威脅。

由於高血脂主要依靠抽血檢驗發現，民眾應定期健檢以掌握血脂健康狀況，尤其有家族史、已患有高血壓或糖尿病、吸菸，以及肥胖、缺乏運動等族群，罹患心血管疾病的風險較高，更需要緊密監測。

生活習慣改善有限 高風險族群建議輔以藥物治療

吳彥雯醫師表示，其實身體也會自行產生壞膽固醇，只有約2成是「吃進去」的，因此透過嚴格的飲食和生活習慣的改善最多只能將壞膽固醇降低約15%至20%。而近年多項研究均指出，LDL-C的控制目標為「越低越好」，特別對於高風險族群，控制目標比一般患者更嚴格。

一般患者的LDL-C控制目標為130 mg/dL，高風險族群則是應降低至100 mg/dL以下。若已有心血管疾病，或曾進行心臟繞道、支架置放等手術，LDL-C應低於70 mg/dL；合併有糖尿病和心血管疾病者，目標更需低於55 mg/dL，這兩個族群通常需要藥物介入，才能達到治療目標。

醫說明降血脂治療策略 非他汀類藥物新選項有這些

藥物治療選項中，以他汀類藥物最常見。吳彥雯醫師說明，他汀類藥物主要透過抑制肝臟中合成膽固醇的酵素，阻止LDL-C的生成，可降低LDL-C約30%至50%以上。根據藥物種類的不同，降膽固醇的強度和副作用也略有差異，常見的是肌肉痠痛和肝指數升高。當患者對他汀類藥物耐受性不佳，或治療目標較嚴格，難以靠單一藥物達成時，醫師通常會採用非他汀類藥物進行治療，目前較新的選項包括新型口服ACL抑制劑和新機轉PCSK9抑制劑。

吳彥雯醫師指出，PCSK9抑制劑可抑制PCSK9蛋白的產生，幫助肝臟回收更多壞膽固醇，分為兩週或四週施打一次的劑型，以及類似疫苗、半年施打一次的劑型，根據臨床研究顯示，部分患者使用後LDL-C可望降低約50%至70%。新型口服ACL抑制劑則是抑制肝臟膽固醇合成路徑上游的酵素，不作用在肌肉或其他器官，對肝功能的影響也較少。單獨使用時，可降低LDL-C約40%；若與他汀類藥物併用，降幅再多增加15%至20%，大型跨國臨床研究指出，規律用藥有助於降低心血管事件的發生。

醫分享夫妻檔案例 治療策略制定要綜合考量

吳彥雯醫師分享，一對60多歲夫妻檔參與了亞東醫院有關ACL抑制劑的臨床試驗研究。太太的LDL-C約130 mg/dL，因走路喘、胸悶等症狀進行電腦斷層檢查，發現動脈已出現斑塊硬化。因此她立即啟動降血脂治療，目標為100 mg/dL以下，降至70 mg/dL更佳，但使用多種他汀類藥物皆出現嚴重肌肉痠痛。參與試驗後，她的LDL-C降至約80 mg/dL，且未出現肌肉方面的副作用。而先生所服用的他汀類藥物已達最大劑量，LDL-C仍在100 mg/dL左右，因曾做過心導管支架置放手術，目標值應越低越好；參與試驗一個月後，成功降至60 mg/dL左右。

吳彥雯醫師強調，根據患者個別情況不同，上述藥物的實際效果也會有所差異，且健保對各類藥物有不同的給付條件，醫師會根據患者的血脂控制目標、藥物耐受性及是否符合給付條件，制定最合適的治療方案。因為降血脂藥都需要長期使用，醫師也會詳細說明藥物使用，確保患者可長時間堅持治療，以免自行停藥造成血脂回升。她也提醒，不少患者會服用紅麴等保健食品，除了血脂降幅有限外，也尚無研究證明紅麴可降低心血管事件，因此不建議以此取代藥物治療。

（擷取自貼文）



本文經授權轉載自健康醫療網／記者黃嫊雰報導 心血管疾病居十大死因前四 高血脂成無聲殺手！新型藥物擴增治療選項

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