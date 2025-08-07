晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》污水入戶阿共甩鍋 杭州人苦吞糞水～

2025/08/07 10:30

◎ 郭索

中共治理下的中國杭州市，近期爆發嚴重的自來水污染事件，揭露的不僅是地方政府在基礎設施管理上的荒謬與失能，更是整個極權體制下對人民生命權的蔑視。

根據官方通報，杭州餘杭區主城區有13條排污管道誤接進供水主網，導致數百萬居民飲用水中混入污水，成為一場駭人聽聞的公共衛生災難。然而，更令人震驚的是，事件曝光後，中共當局的處理方式依舊充滿熟悉的遮掩、推諉與淡化。

杭州餘杭區住戶用水遭到污染，流出黃色混濁並帶有刺鼻臭味的液體。（資料照，擷取自微博）杭州餘杭區住戶用水遭到污染，流出黃色混濁並帶有刺鼻臭味的液體。（資料照，擷取自微博）

首先，官方的所謂「懲處名單」僅提及相關人員的職位，隻字未提具名負責人，完全掩蓋了責任鏈條，亦未交代具體決策過程與技術失誤來源。

面對影響數百萬人口、可能導致腸道疾病與長期健康風險的重大公共危機，卻僅以「操作失誤」帶過，顯示中共治理邏輯的核心從來不是對人民負責，而是對權力的護短。

其次，這場災難揭露出基礎建設在中共所謂「大國崛起」包裝下的虛偽與脆弱。

自由開講》污水入戶阿共甩鍋 杭州人苦吞糞水～杭州是中國數位經濟旗艦城市，在2023年曾舉辦亞運盛會。（資料照，擷取自杭州亞運官網）

表面上杭州是中國數位經濟旗艦城市，但在城市深層系統運作中，居然會出現長達數日未察覺的排污誤接，說明所謂「高科技治理」不過是一層裝潢，中共在政績導向與形式主義驅動下，早已犧牲了對基層公共服務的實質監管。

更值得注意的是，事件爆發後的媒體報導與社交平台言論被迅速封殺，涉及「污水」、「污染」、「政府責任」等關鍵詞的討論遭大規模刪除，反映中共對於一切不利輿情的本能反應不是解決問題，而是壓制聲音。在這種資訊封鎖下，真正受到影響的居民根本無法獲得完整真相與安全保障。

相較於過去中共對所謂「道德敗壞」個人進行高調示眾，杭州水污染這種直接威脅人民生命安全的嚴重事件，卻以官僚語言冷處理、輕輕帶過，這正是其治理體制最大的不公。人民的生命與健康，在中共眼中從來不是治理的目的，而只是維穩的變數。這場污染事件，是中共體制腐敗、技術偽裝與輿論壓制交織下的冰山一角，更是對「人民至上」謊言最具體的反證。

（作者為自由業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書