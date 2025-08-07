自由開講》污水入戶阿共甩鍋 杭州人苦吞糞水～

◎ 郭索

中共治理下的中國杭州市，近期爆發嚴重的自來水污染事件，揭露的不僅是地方政府在基礎設施管理上的荒謬與失能，更是整個極權體制下對人民生命權的蔑視。

根據官方通報，杭州餘杭區主城區有13條排污管道誤接進供水主網，導致數百萬居民飲用水中混入污水，成為一場駭人聽聞的公共衛生災難。然而，更令人震驚的是，事件曝光後，中共當局的處理方式依舊充滿熟悉的遮掩、推諉與淡化。

杭州餘杭區住戶用水遭到污染，流出黃色混濁並帶有刺鼻臭味的液體。（資料照，擷取自微博）

首先，官方的所謂「懲處名單」僅提及相關人員的職位，隻字未提具名負責人，完全掩蓋了責任鏈條，亦未交代具體決策過程與技術失誤來源。

面對影響數百萬人口、可能導致腸道疾病與長期健康風險的重大公共危機，卻僅以「操作失誤」帶過，顯示中共治理邏輯的核心從來不是對人民負責，而是對權力的護短。

其次，這場災難揭露出基礎建設在中共所謂「大國崛起」包裝下的虛偽與脆弱。

杭州是中國數位經濟旗艦城市，在2023年曾舉辦亞運盛會。（資料照，擷取自杭州亞運官網）



表面上杭州是中國數位經濟旗艦城市，但在城市深層系統運作中，居然會出現長達數日未察覺的排污誤接，說明所謂「高科技治理」不過是一層裝潢，中共在政績導向與形式主義驅動下，早已犧牲了對基層公共服務的實質監管。

更值得注意的是，事件爆發後的媒體報導與社交平台言論被迅速封殺，涉及「污水」、「污染」、「政府責任」等關鍵詞的討論遭大規模刪除，反映中共對於一切不利輿情的本能反應不是解決問題，而是壓制聲音。在這種資訊封鎖下，真正受到影響的居民根本無法獲得完整真相與安全保障。

相較於過去中共對所謂「道德敗壞」個人進行高調示眾，杭州水污染這種直接威脅人民生命安全的嚴重事件，卻以官僚語言冷處理、輕輕帶過，這正是其治理體制最大的不公。人民的生命與健康，在中共眼中從來不是治理的目的，而只是維穩的變數。這場污染事件，是中共體制腐敗、技術偽裝與輿論壓制交織下的冰山一角，更是對「人民至上」謊言最具體的反證。

（作者為自由業）

