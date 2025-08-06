自由開講》國會亂象難「 罷」休 執政黨應接住公民焦慮

◎黃大益

7月26日罷免案未能過關。對發起罷免的公民團體而言，結果固然遺憾，但我們更應該從這場運動中，看見民主制度正在經歷的真實挑戰：當公民團體願意主動站出來，執政方是否能即時接住這份信任與焦慮？

立委罷免案來自民間自主動員，全國各地罷團擺攤，爭取民眾支持連署。 （資料照）

全國各地的罷免案來自民間自主動員，目的在於喚起台灣社會對「國會代議制度失靈」的關注。從連署、成案到投票的過程，可以看見青年世代參與、社會公共對話與議題行動的活絡，這些都是過去幾年來，台灣公民社會積累的成果。但也因此，對執政方來說，這不應只是「旁觀」的態度，更應該是「傾聽與回應」的時刻。

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大罷免運動不是單純的「政黨之爭」，而是一場「民意對制度不滿」的展現。如果只用結果是否達標、政黨動員的框架去解讀，便會錯過這場行動真正的意涵。這也正是執政方應該要正視的訊號：人民不是要一場選戰的勝負，而是期待看見治理的誠意與作為。

民進黨一向重視與社會運動的連結與合作。過去在許多改革進程中，公民與民進黨互為夥伴。但此刻必須承認，執政邁入第九年的民進黨，社會期待的不僅是選前的背書，更是平時的承擔與信任的持續建構。然而此次罷免案期間，執政黨並沒有真正提出讓社會信服的回應。

對於國會亂象的不滿，公民團體已經透過行動做出表達，社會期待的不只是執政方的「聲援與支持」，而是執政團隊是否有提出「治理解方」與「責任承擔」。這不只是修法或動員的問題，更是執政文化與政治責任的問題。

民進黨主席、總統賴清德（前排中）與行政院長卓榮泰（左二）等執政團隊，不要辜負公民團體的期待。 （資料照）

執政的角色，從來不只是旁觀輿情的變化，而是要在民意浮動時堅定主張方向。當公民團體主動出擊時，執政黨不該退居為「側翼」，而應成為真正能推動制度修正與社會溝通的主體。在這樣的背景下，民進黨或許能更深入檢視：

一、政黨在面對基層行動時的回應節奏，是否過於保守？

二、如何讓黨內的討論機制，能及時吸納來自社會的情緒與訴求？

三、如何建立一套更有彈性、信任導向的對話與合作制度，讓政黨不再被動地等待民意，而是主動理解與同行？

民進黨主席、總統賴清德（前排中）與行政院長卓榮泰（左二）等執政團隊，不要辜負公民團體的期待。 （資料照）

在此次罷免案的本質上，公民團體與執政者應該是目標一致的合作夥伴，一個代表「價值願景」，一個負責「政策實踐」。若執政方不主動甚或缺席，那不只會失去動能，更可能讓改革力量錯置角色。

更重要的是，人民要的是具體的問題解決。即便在國會不過半的情況下，執政方仍有責任提出可行方向，讓社會明顯感受到執政方「正在努力」，這才是執政的功能，而不是只是「我們也很無奈」。

回頭來看，這場罷免雖然在制度上未通過，但其政治及歷史意義早已發生。它揭示一個重要訊號：台灣社會對政治仍有期待，否則不會願意付諸行動；但人民對現況也已不再容忍，否則不會選擇用罷免的方式表達不滿。

我們該慶幸，台灣的民主仍持續活躍，但這也意味著執政方不能繼續以過去的節奏，回應新民意的樣貌。

政治的核心不是鬥爭，而是治理；若執政方選擇迴避或退場，那留下的就只會是社會的持續對立，與公民團體的再次失望。唯有更積極謹慎處理人民關心的議題，才能精準回應社會的焦慮與期待。（作者為政治工作者 ）

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