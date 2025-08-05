因為狀況穩定，患者便有一段時間沒有繼續追蹤，結果再次回到門診時，乳癌已復發轉移。洪朝明醫師提醒，即使是早期乳癌也有復發風險，千萬不能大意。根據研究，高復發風險患者使用口服標靶搭配荷爾蒙治療可顯著降低復發風險，患者要和醫師詳細討論，善加運用。

◎ 照護線上

（擷取自貼文）

「那是一位三十多歲的女士，在接受乳房超音波檢查後意外發現乳癌。」義大癌治療醫院院長洪朝明醫師表示，「患者的腫瘤不大，屬於荷爾蒙陽性、HER2陰性早期乳癌，於是接受手術治療，也完成了抗荷爾蒙治療的療程。」

因為狀況穩定，患者便有一段時間沒有繼續追蹤，結果再次回到門診時，乳癌已復發轉移。洪朝明醫師提醒，即使是早期乳癌也有復發風險，千萬不能大意。根據研究，高復發風險患者使用口服標靶搭配荷爾蒙治療可顯著降低復發風險，患者要和醫師詳細討論，善加運用。

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盤點荷爾蒙陽性、HER2陰性乳癌高復發風險特徵

乳癌是台灣女性發生率最高的癌症，臨床上會根據雌激素受體（ER）、黃體激素受體（PR）、第二型人類表皮生長因子受體（HER2）、癌症生長指數（Ki-67）等將乳癌區分成不同亞型，其中約有三分之二屬於荷爾蒙陽性、HER2陰性乳癌。

洪朝明醫師指出，相較於三陰性乳癌，荷爾蒙陽性、HER2陰性乳癌的預後較佳，但是千萬不可掉以輕心。第二、三期荷爾蒙陽性、HER2陰性乳癌患者在完成五年輔助治療後，20年內仍有三成到五成的病友面臨復發。

根據研究，高復發風險的特徵包括腫瘤直徑超過2公分、年齡低於40歲、癌症生長指數（Ki-67）達20%以上、腫瘤惡性度在Grade 2以上，只要符合上述一項條件，無論是否有淋巴轉移都屬於高復發風險患者。

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荷爾蒙陽性、HER2陰性乳癌高復發風險

針對荷爾蒙陽性、HER2陰性早期乳癌，我們會以「治癒」作為治療目標，運用手術治療、放射治療及藥物治療等徹底清除病灶。洪朝明醫師表示，如果乳癌復發或轉移，就會需要終身接受治療。

口服標靶搭配荷爾蒙治療幫助降低復發風險

目前荷爾蒙陽性、HER2陰性早期乳癌的治療策略是在手術後搭配至少五年的荷爾蒙療法作為輔助治療。但是即使已完成輔助治療，第2期乳癌在術後20年內每3人有1人復發轉移，第3期乳癌更是每2人就有1人復發轉移。

為了進一步降低復發風險，口服標靶搭配荷爾蒙治療已開始運用於術後輔助治療。

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荷爾蒙陽性、HER2陰性乳癌口服標靶搭配荷爾蒙治療

口服標靶搭配荷爾蒙治療已廣泛使用於晚期、轉移性乳癌，發揮優異的治療成效，可有效延緩荷爾蒙抗藥性的出現，顯著延長疾病無惡化存活期，延後進入化學治療的時間。洪朝明醫師說，如今，口服標靶搭配荷爾蒙治療也逐漸使用於荷爾蒙陽性、HER2陰性早期乳癌的術後輔助治療。

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早期乳癌治療目標

早期乳癌大多沒有症狀，必須透過乳房攝影、乳房超音波才能早期發現、早期治療。早期乳癌的治療目標除了要根除病灶，更要降低復發風險，追求治癒。請務必與醫療團隊密切配合，按部就班接受治療，依照指示服藥，即使在完成療程後，也一定要按時回診、定期檢查！

筆記重點整理

● 目前荷爾蒙陽性、HER2陰性早期乳癌的治療策略是在手術後搭配至少五年的荷爾蒙療法作為輔助治療。但是即使已完成輔助治療，第2期乳癌在術後20年內每3人有1人復發轉移，第3期乳癌更是每2人就有1人復發轉移。

● 高復發風險的特徵包括腫瘤直徑超過2公分、年齡低於40歲、癌症生長指數（Ki-67）達20%以上、腫瘤惡性度在Grade 2以上，只要符合上述一項條件，無論是否有淋巴轉移都屬於高復發風險患者。

● 為了進一步降低復發風險，口服標靶搭配荷爾蒙治療已開始運用於術後輔助治療。口服標靶搭配荷爾蒙治療已廣泛使用於晚期、轉移性乳癌，發揮優異的治療成效，可有效延緩荷爾蒙抗藥性的出現，顯著延長疾病無惡化存活期，延後進入化學治療的時間。

本文經授權轉載自【照護線上】荷爾蒙陽性、HER2陰性早期乳癌仍有復發風險，口服標靶搭配荷爾蒙治療幫助減少復發、追求治癒，乳房外科醫師圖文解說

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