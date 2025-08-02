晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

許美華頻道》還原當年黑箱服貿的史實

2014年318，為何會爆發反服貿抗爭，引爆點是當年立法院在委員會審查服貿協議的時候，當天會議主席國民黨立委張慶忠，用30秒通過，被稱為「半分鐘」，服貿的黑箱過程是這樣來的。
許美華頻道

許美華頻道

2025/08/02 13:00

◎ 許美華

看到有人在用「黑箱服貿」、「獨裁」在嗆這次賴威廉的台美關稅談判，講幾個當年事實：

1、2014年318，為何會爆發反服貿抗爭，引爆點是當年立法院在委員會審查服貿協議的時候，當天會議主席國民黨立委張慶忠，用30秒通過，被稱為「半分鐘」，服貿的黑箱過程是這樣來的。

前總統馬英九於2013年推動兩岸服務貿易協議，隔年引發太陽花運動，有超過50萬民眾走上街頭表達抗議。（資料照） 前總統馬英九於2013年推動兩岸服務貿易協議，隔年引發太陽花運動，有超過50萬民眾走上街頭表達抗議。（資料照）

2、藍白陣營如果要對台美關稅協議有意見，之後都有機會讓藍白立委好好發揮。

現在，台美關稅協議還沒談完，當然也還沒有到立法院審查的階段。

We’re not there.

3、現在就講黑箱，藍白兩黨是不是準備之後要用當年張慶忠的蠻橫方式，來對付台美關稅協議？

4、Last but not least
最後講一個當年很重要的事。

2013年中，國民黨馬政府派人跟中國談服貿協議時～

台灣沒有人知道！

台灣沒有人知道！

台灣沒有人知道！

一直到當年總統府國策顧問、大塊文化董事長郝明義，意外看到統媒《旺報》報導，才驚覺馬政府在跟中國談大規模開放各種服務貿易業務，嚇到連夜在當年的6/20日，寫了一篇：

許美華頻道》還原當年黑箱服貿的史實大塊文化董事長郝明義針對服貿協議，在2013年中寫下《我只剩不到24小時了》一文。（資料照）

「我們剩不到24小時了」

因為隔天協議就要簽約了。

然後台灣人，包括執政黨的立法院院長王金平、在野黨立委、社會大眾，通通第一次聽說，猶如五雷轟頂。

5、這些事，如果藍白陣營尤其是小草不相信，可以去問你們的國昌老師，他一直到去年還尊稱郝明義為「郝大哥」。

6、黃國昌說賴清德獨裁，要不要回顧一下當年馬政府是怎麼派人偷偷談服貿、都不敢給台灣人知道？
。。。。。。

當年郝明義針對服貿協議，在2013年中，寫下《我只剩不到24小時了》。

連結在留言，有興趣的藍白小草們可以補上歷史課。

（作者為反紫光奇遊團成員）

本文經授權轉載自許美華臉書

相關引文《我只剩不到24小時了》

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書