許美華頻道》還原當年黑箱服貿的史實

◎ 許美華

看到有人在用「黑箱服貿」、「獨裁」在嗆這次賴威廉的台美關稅談判,講幾個當年事實:

1、2014年318,為何會爆發反服貿抗爭,引爆點是當年立法院在委員會審查服貿協議的時候,當天會議主席國民黨立委張慶忠,用30秒通過,被稱為「半分鐘」,服貿的黑箱過程是這樣來的。

前總統馬英九於2013年推動兩岸服務貿易協議,隔年引發太陽花運動,有超過50萬民眾走上街頭表達抗議。(資料照)

2、藍白陣營如果要對台美關稅協議有意見,之後都有機會讓藍白立委好好發揮。

現在,台美關稅協議還沒談完,當然也還沒有到立法院審查的階段。

We’re not there.

3、現在就講黑箱,藍白兩黨是不是準備之後要用當年張慶忠的蠻橫方式,來對付台美關稅協議?

4、Last but not least

最後講一個當年很重要的事。

2013年中,國民黨馬政府派人跟中國談服貿協議時~

台灣沒有人知道!

台灣沒有人知道!

台灣沒有人知道!

一直到當年總統府國策顧問、大塊文化董事長郝明義,意外看到統媒《旺報》報導,才驚覺馬政府在跟中國談大規模開放各種服務貿易業務,嚇到連夜在當年的6/20日,寫了一篇:

大塊文化董事長郝明義針對服貿協議,在2013年中寫下《我只剩不到24小時了》一文。(資料照)



「我們剩不到24小時了」

因為隔天協議就要簽約了。

然後台灣人,包括執政黨的立法院院長王金平、在野黨立委、社會大眾,通通第一次聽說,猶如五雷轟頂。

5、這些事,如果藍白陣營尤其是小草不相信,可以去問你們的國昌老師,他一直到去年還尊稱郝明義為「郝大哥」。

6、黃國昌說賴清德獨裁,要不要回顧一下當年馬政府是怎麼派人偷偷談服貿、都不敢給台灣人知道?

。。。。。。

當年郝明義針對服貿協議,在2013年中,寫下《我只剩不到24小時了》。

連結在留言,有興趣的藍白小草們可以補上歷史課。

(作者為反紫光奇遊團成員)

本文經授權轉載自許美華臉書

相關引文《我只剩不到24小時了》

