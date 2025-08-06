自由開講》家暴男當街行兇 保護令形同虛設

◎陳擷安

台鐵豐原車站血案（7/24）的震撼，不僅是因為一場公然行凶，它再次撕開了高風險家庭保護機制的破口。當晚，持刀攻擊的黃男不僅違反保護令，還能在公共場所犯下攻擊行為，顯示保護制度不僅漏洞百出，甚至形同虛設。這場事件並非孤例，數日前土城也發生家暴男當街行兇（7/7），兩起事件皆有共通點：加害人早有暴力前科，受害人已訴諸法律尋求保護，卻依舊無法阻止悲劇發生，這究竟是誰的失職？

豐原火車站大廳於7月24日發生恐怖情人傷害前女友事件。（資料照）

依照《家庭暴力防治法》，法院核發保護令後，應有相應的追蹤與執行機制，包括警方列管、社工訪視、電子監控等配套措施。然而現行執行層面上，常因人力不足、資訊落差或行政延遲而無法及時介入。

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此次黃男如何在保護令期間與前女友會面、是否有預謀、警方是否早有接獲異常通報等，都是本案應深入調查之處。而更令人痛心的是，這些問題並非第一次出現，卻一再重演，反映出台灣在高風險家庭管理上的集體失能。

家暴加害人 應強化監控與輔導

事實上，現代家庭暴力型態已從單純肢體暴力，轉向包括情緒勒索、數位監控、人身威脅等複雜行徑，這些隱性暴力極難事前偵知，僅靠保護令形式的書面約束，已無法應對極端行為者的變化多端。面對高風險家庭，政府應採取「主動式防治」策略，而非傳統的「被動反應」模式。

透過跨部門合作，建立高風險家庭資料庫，加強警方與社工之間的即時通報與聯防機制，結合心理專業團隊，針對潛在危機個案進行預防性介入，這樣的「事前防堵」才是有效保護受害者生命安全的正解。

北市信義區華納威秀地下停車場7月30日發生谷姓夜店女公關遭割頸命案，已聲請保護令核准的谷女於上班前遭前男友劉柏葳伏擊，警方逮補凶手後帶回偵訊。（資料照）

此外，對加害人應強化監控與輔導並行。法令應授權司法單位，針對多次違反保護令者加重刑罰，並導入強制心理治療機制。

目前許多家暴加害人並未接受專業介入治療，僅靠刑責懲處無法改變其暴力傾向。若能在司法判決中結合心理矯治、強制教育、社區服務等多元化處遇，或許能在懲處之外，真正切斷暴力循環的根源。

從制度面來看，當前防治家庭暴力的政策過於分散，缺乏橫向整合，導致警政、社政、司法三方難以形成完整防線。

高風險家庭防治 中央應設跨部會專責機構

中央政府應設置高風險家庭防治跨部會專責機構，統一指揮、統一預算與資源，並強化數據共享與即時決策機制。透過數據分析與AI風險預測模型，也許能提前偵測潛在危機，及早介入，將可能的悲劇化於無形。

豐原車站的血案提醒我們，保護受害人不該只靠一紙保護令，更不能讓制度變成形式主義的庇護傘。在面對家庭暴力與高風險關係時，國家必須擔起守門人的責任，從制度修補到執行落實，從加害人監控到受害人防護，都需要更強而有力的系統支撐。唯有如此，我們才能真正阻止下一場悲劇，不再只是案發後的痛心疾呼。

（作者為台大醫學院醫學教育暨生醫倫理研究所碩士）

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