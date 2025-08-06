自由開講》中共的世界觀：只有一種聲音、一面旗子、一種名字

◎ 葒燁

近期接連兩起國際賽事風波，再次揭露中共打壓台灣的荒謬與不堪。德國世大運跆拳道頒獎典禮上，中國代表團竟當場衝上台搶奪我國選手的賀電文件，理由竟是「檢查是否寫了中華台北」，甚至與台灣官員爆發肢體衝突。這樣的場面不僅無恥，更毫無國際禮儀可言，徹底暴露中國已將體育場當作政治鬥爭場。

中國代表團成員（右）企圖搶奪我國頒發給選手的部長賀電，野蠻行徑已是本屆世大運第二次發生。（代表團提供）

無獨有偶，在日本東京國際合唱大賽，來自高雄與南投的台灣合唱團本應以「台灣」之名參賽，卻臨時遭中方抗議，要求撤下國旗、改名為「Chinese Taipei」。儘管駐日代表處與日方多方斡旋，最終仍只能以折衷方式收場：全場國旗撤除、但司儀強調隊伍來自「台灣」，觀眾更自發高喊「Taiwan」，展現民間對中共打壓的反感與不滿。

請繼續往下閱讀...

台灣合唱團赴日本參加東京國際合唱大賽，遭到中國要求撤下國旗、更改名稱。圖為駐日副代表周學佑（中）、立委邱議瑩（前排右四）以及尼布恩合唱團與國旗合影。（中央社）

中共的行徑不是首次，卻越來越明目張膽，且愈發矛盾。一方面宣稱希望「和平統一」、「兩岸一家親」，另一方面卻不容許「台灣」兩字出現在任何國際舞台，甚至動輒抗議、施壓、騷擾。不論是體壇的搶賀電，還是文化賽事的撤國旗，都清楚顯示：中國在對台政策上採取的是「兩面手法」——表面談和、實質打壓。

這種兩面手法，不僅讓國際社會看不清中共的真實意圖，更讓世人日益反感中國的戰狼式外交。一個真正自信的國家，不會對一張賀電失控、不會對一面旗幟敏感，更不會讓自己的國際形象崩壞只為滿足對「一中原則」的偏執解讀。

我們正告北京當局：若真有誠意改善兩岸關係，請先停止對台灣的政治霸凌，停止將運動場、音樂會、藝術舞台淪為打壓台灣的工具。和平，不是靠嘴上說說，而是要在實際行為上展現尊重；統一，更不是靠打壓與恐嚇，而是來自人民真正的理解與認同。

台灣不會因為打壓而沉默，也不會因為壓力而退讓。反之，每一次打壓，都讓台灣更團結、更被世界看見。中國若繼續抱持「鬥則全力鬥，談則逼著談」的策略，終將失去國際信任，也將與和平漸行漸遠。

（作者為時事評論員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com







熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法