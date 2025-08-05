自由開講》寫給這片土地最溫柔的情書，也寫給仍在路上的我們！

◎台灣科技人

台灣，我們溫暖又具有包容力的母親！這片土地終會記得誰是真正愛她的孩子們，我們公民的偉大力量正在進一步沉澱與醞釀，社會公義終會有來臨的時刻！真心懇求大家，那些曾全心全力努力付出所有的夥伴們，眼前短暫受挫，但眼神中仍煥發光彩的民團與台灣公民們，我們要有更大的堅持與決心！我們可以懊悔，但不能喪志！

真心懇求大家，那些曾全心全力努力付出所有的夥伴們，眼前短暫受挫，但眼神中仍煥發光彩的民團與台灣公民們，我們要有更大的堅持與決心！（資料照）

人類歷史上，所有瞭望遠方的憂國先知者們，大多會被尚未看清未來的一般人們所忽視與責難，認為他們太過早慮多感，但事實終會證明一切，我們曾走過的路與看見的未來與希望是真實存在的，我們已站在嶄新台灣未來的起點上！這是一封情書，寫在一場還沒結束的人民覺醒行動後！

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攜手向前的我們正走在一條曲折卻不孤單的路上。這片土地，台灣，如同百萬年來經歷滄海桑田，沉默而慈愛地靜靜看著我們，看著她所深愛台灣人們在迷惘與焦慮中奮力思考，在混亂與聲浪中找對方向。這一次由人民自己發起的罷免行動──不屬於任何政黨，也不由執政者主導──正是一次難得的集體自我對話。

即便結果未如公民意識覺醒者所願，但我們不能把它當作失敗。這是一次臨時的、突如其來的「抽考」，一場對特定立委行為失序、踐踏國會尊嚴，甚至卑躬屈膝與極權統治敵國公然勾搭者的正大光明糾正。身為台灣人民，我們只是想問一句：你們還記得自己是誰嗎？你們還記得，你們是被選出來代表這塊土地上的人嗎？

或許，我們的聲音還不夠大，或許，共同覺醒的人還太少。但這就是台灣，一個時常在邊緣之處、卻始終不放棄希望的地方。正因為我們熱愛這片土地，我們才願意一次又一次，為公義、為責任、為下一代站出來。

我們那小小多山的島嶼國家會記得，記得那些願意低頭彎腰、大熱天揮汗如雨熱心奔走的的人們。（資料照）

我們那小小多山的島嶼國家會記得，記得那些願意低頭彎腰、大熱天揮汗如雨熱心奔走的的人們，那些默默付出、不願背棄初心的人們。這片土地會用時間檢驗，誰是真正忠愛於它的子民。而這次的行動，就是許多沉默者第一次學會發聲；許多心疼台灣民主公民社會的人，第一次不再逃避。

我們看見那些擁有資源與動員能力的政客與黨派份子，把這場人民的自發行動當成自己的生死之戰。他們熟稔組織戰術，盤踞地方已久，深知怎麼穩住一塊小地域上的選舉動員優勢。但他們誤會了，這場公民行動的意義，不在於一役輸贏，而在於我們終於開始從課堂站起來，開始質問：這些人，配不配代表人民繼續站在講台上胡言亂語。

真正值得記住的不是他們怎麼一時間防守成功，而是我們怎麼開始前進。人民不該只是在選舉日才發出聲音，而是在每個失望與傷害累積的當下，知道自己有權說「夠了，我們要求停止！」。

所以，這場罷免不是終點，而是一次覺醒的起點。它像一記清澈響亮鐘聲，在眼前昏沉的中山南路1號的立法院上空響起；像清晨的第一縷光，讓人知道夜晚終將結束。雖然此刻，覺醒者的力量還不夠大，但我們已經出發。我們會再回來，我們會越來越多！

未來仍長，路還要繼續走。真正熱愛台灣的人，不會被眼前的低潮擊退。只要還有一群人相信，還有一群人願意挺身而出，這個島嶼就不會沉沒。

我們相信：台灣母親會選擇真愛於她的人；而不是那些擁有強大組織資源與惡鄰遙相呼應的政治投機分子。時間會站在真心熱愛這片土地這一邊，歷史會記得我們今天所種下的種子。即使風沙再大，這些種子終將會發芽。所以，請不要失望──因為希望，正是從這樣的失望中，慢慢長出來的。

難得一次，贊同立法院的韓院長所言，某種冥冥中的力量，讓他總是自我預言，他說了：「聽媽媽的話」與「失敗為成功之母！」對於此刻所有一同奮戰到底的民團與公民們，再沒有這句話更好的助力與目標了！加油 覺醒公民意志的靈魂們，黎明終將到來，就要島嶼天光了！

（作者為科技公司執行長、企管博士候選人）

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