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自由開講》從罷免案反思 台灣地方政治的深層結構

2025/08/05 19:00

◎ 廖郁賢

這次的「大罷免」，無論結果如何，都帶給我們一次深刻的反思機會。當罷免投票落幕後，重要的不是去抓「戰犯」，更不是沉溺於一時的勝敗情緒。我們真正需要做的，是深入理解那些在台灣地方政治中，扮演關鍵角色的深層結構—「樁腳系統」、「農會」以及「宮廟組織」等等的強大影響力，以「雲林張家」這樣的地方派系為例，來剖析其運作模式。

我們需要深入理解那些在地方政治，扮演關鍵角色的深層結構—「樁腳系統」、「農會」及「宮廟組織」等等的強大影響力。圖為花蓮縣長徐榛蔚、桃園市長張善政與立委傅崐萁一同拜廟。（資料照）我們需要深入理解那些在地方政治，扮演關鍵角色的深層結構—「樁腳系統」、「農會」及「宮廟組織」等等的強大影響力。圖為花蓮縣長徐榛蔚、桃園市長張善政與立委傅崐萁一同拜廟。（資料照）

台灣的民主進程充滿活力，但也面臨諸多挑戰。從複雜的地緣政治，到內部政治的紛擾、經濟轉型，乃至於少子化與高齡化等社會議題，這些都是我們必須共同面對的現實。而擁有日漸深化的民主機制，由「罷免案」來檢視及觀察公民參與的活力，是一份幸福。我們的經濟在全球高科技供應鏈中，扮演關鍵角色，展現出不俗的韌性更是不可忽略。至今公民社會的活躍以及文化與創新的蓬勃發展，都是台灣擁有的軟實力。

這次大罷免的結果，讓我們更清楚地意識到，對台灣政治的理解，不能只停留在檯面上的政策論辯與政黨對立。特別是在地方層級，中國國民黨擅長的組織能力，以及長期以來都維持著「一黨獨大」的局面，其力量從未真正衰弱。 這背後，正是由歷史悠久的樁腳結構、滲透各地的農會體系，以及與民眾生活緊密連結的宮廟組織所共同構築的穩固基石。

以相對較晚被大眾所關注的雲林縣為例，張家勢力就是一個典型的、影響力深遠的地方派系。他們透過長期的經營，將家族成員或盟友安插在地方各級民意代表、農會、水利會，甚至宮廟管理委員會等關鍵位置。這種綿密的網絡，讓他們能夠有效地動員選票，掌握豐沛的資源，並在地方選舉中發揮決定性的影響力。無論是政策的推動，還是樁腳系統的維繫，地方派系的存在都使得單純的政黨對決變得複雜，甚至常常超越政黨的影響力。

以相對較晚被大眾所關注的雲林縣為例，張家勢力就是一個典型的、影響力深遠的地方派系。圖為前雲林縣長張榮味（中）與郭台銘。（資料照）以相對較晚被大眾所關注的雲林縣為例，張家勢力就是一個典型的、影響力深遠的地方派系。圖為前雲林縣長張榮味（中）與郭台銘。（資料照）

這次的罷免案，所有目標人物都順利挺過，從結果來看，確實是「未通過」，可若單純以成敗論英雄，可能就忽略了這些數字背後，台灣民主所展現的深層意義。身為一個觀察者，我認為這場罷免行動不僅不該被視為全然的失敗，反而是對台灣公民社會的一次重要淬鍊與升級。從53% 平均投票率，創罷免史上新高，這是一個令人驚訝的數字，顯示選民對政治議題的參與熱情大幅提升，無論是支持罷免還是反對罷免，都積極表達了意願。像傅崐萁破60%、徐巧芯也逼近高投票率，這本身就是民主活力的體現。

這些數據清楚地告訴我們，這不是一場單純的「失敗」，它證明了公民力量確實能被喚醒，即便在面對根深蒂固的地方勢力時，也能產生實質的影響力。這場運動是台灣民主一次珍貴的「肌肉訓練」，讓公民社會的韌性更加堅實。

「抓戰犯」並非解決之道，我們需要的是超越仇恨動員，因為「藍白爛」、「台奸必罷」這樣的口號或許能激發一時的支持，但無法長久地說服人心。

下一場8月23日的罷免，不僅是第二次機會，更是最後一次警訊。（資料照）下一場8月23日的罷免，不僅是第二次機會，更是最後一次警訊。（資料照）

我們必須持續觀察下一次選舉，以及中國國民黨和民眾黨在國會的表現，當前，許多憲政機關運作受阻，國會內部規範遭到破壞，委員會審查機制形同虛設。這種狀況下，人民的力量更顯關鍵，我們必須加強對立法院的監督，否則後果堪憂。下一場8月23日的罷免，不僅是第二次機會，更是最後一次警訊，如果我們仍只停留在謾罵「藍白爛」、喊著「台奸必罷」，即使這次僥倖過關，也只是消耗掉未來更多的支持者。

我們真正需要的不是口頭上的勝利，而是將那些相信制度、希望台灣更好的中間力量找回來。讓他們明白：「你不用加入我們，但你不能不在意。這場罷免，是我們為你守住制度的嘗試，也是邀請你一起來守護的開始。」

（作者為19th雲林縣議員）

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