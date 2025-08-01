自由開講》台美關稅談判與太空港合作關聯性

◎ 廖明輝



美國在台協會（AIT）在7月21日下午突然在臉書宣布，台美太空港合作正待評估和討論。若透過亞軌道飛行，台北與休士頓之間的旅行時間可望縮短至2.5小時。休士頓的艾靈頓機場已擁有合法太空港執照，若雙方展開合作，初期可能將以無人貨運任務為主，隨著技術成熟，再考慮載人飛行。雙方合作突顯台灣在太空創新的潛力，也代表台美深厚的科技夥伴關係。

美國在台協會（AIT）7月21日表示，美國正與台灣洽談可能的太空港合作，並評估可行性。（圖取自AIT臉書）

AIT突如其來地揭露與台灣洽談「太空港合作」，在訊息釋出同時，AIT亦表示台美關稅談判仍在進行中。這樣的雙軌訊息揭露，讓人不得不思索其背後意涵：太空港合作是否成為台美貿易談判的「戰略型交換籌碼」，尤其在當前地緣政治與科技競爭高度交織背景下。

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事實上，早在7月13日，台灣已有媒體報導休士頓旅遊局正在洽談將美國休士頓的艾靈頓機場升級太空港模式延伸至亞洲，首選即為台灣。當時消息並未引發太大波瀾，反倒是AIT於7月21日公開發文後，「太空港合作」迅速升溫為熱門議題。美方選在貿易談判仍陷僵持時釋出高科技合作願景，更像是「戰略潤滑劑」。

太空港是專供衛星、載人或無人宇宙飛行器進出地球大氣層使用的地面設施，發射模式主要分為垂直發射（透過火箭直接升空）與水平發射（搭載於大型飛機上升空後脫離點火）。在水平發射模式下，太空飛機升空後會進行第二階段點火，進入軌道或亞軌道飛行，並在太空中調整姿態與飛行方向。返航時，飛行器通常不再啟動引擎，而是以無動力滑翔方式降落於地面跑道。以美國休士頓飛往台北為例，傳統客機需約15至16小時，但若使用亞軌道太空飛行技術，飛行時間理論上可縮短至僅需2.5小時。

美國德州艾靈頓機場（Ellington Airport）是發展太空港（Spaceport）計畫的重鎮。（休士頓機場系統提供）

然而，要實現台灣成為太空港樞紐願景，尚需克服許多挑戰。首先是硬體建設，起降場站須有超長跑道、高負載承載結構與音爆安全設計。根據國科會在今年三月公布屏東九棚村作為國家火箭發射場，未來有望升級為太空港，但目前僅處於初步選址與規劃階段，從法規、安全、環評到建設資金等，皆需跨部會協調。

其次是技術門檻，亞軌道飛行目前仍以貨運為主，距離載人還有一段長路，台灣在飛行器載具、航控系統、後勤維修等也需逐步累積能力。在經費與商業模式方面，太空港建設初期需仰賴政府投資與產業補貼，長期回收則需建立「太空物流樞紐」定位。除了與美國共享亞軌道貨運通道，也可成為亞洲地區其他太空計畫轉運節點。若能與美國國安《232條款》對接，將台灣半導體納入美國關鍵基礎設施與國安合作體系之中，在關稅議題談判中，台灣也可能藉由高科技合作取得更有利地位。

屏東九棚村成第一個國家火箭發射場，圖為周邊的旭海科研火箭發射場。（資料照，太空中心提供）

此外，太空港合作案也讓國科會與國家太空中心（TASA）重要性大幅提升。TASA未來除火箭發射任務外，亦將牽涉到整體亞軌道載具設計。若台灣能積極參與美方航太運輸系統技術研發、飛行器製造與測試任務，不但可提升自身在國際太空產業鏈的技術地位，也將開啟台美太空合作的新型經濟與商業模式。

綜上所述，AIT於7月21日釋出太空港合作訊息，並非偶然。在台美貿易談判膠著之際，釋出這項戰略合作意象，有助創造合作氛圍，也蘊藏對未來高科技、安全與區域整合的長遠構想。太空港合作或許仍然遙遠，但其背後的意義，實則為美國在經貿與戰略對台釋出訊號。如何解讀太空港合作，不只考驗科技實力，更是政治智慧。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）



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